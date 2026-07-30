Lanzamiento de funciones de Slack: trabaja aunque no estés

Las vacaciones son una gran prueba de fuego. Te tomas unos días libres y descubres, rápidamente, cuáles de tus herramientas funcionan de forma independiente y cuáles se quedan esperando que vuelvas.

El lanzamiento de este mes fue pensado para la temporada vacacional. Cada función que implementamos hace algo por ti mientras tu atención está en otra cosa. Slackbot sintetiza investigaciones, genera presentaciones y crea paneles de control en tiempo real sin que tengas que orquestarlo. La CRM está en tu bolsillo. Tu estado se programa solo. Tus canales de Salesforce se crean bajo demanda. El omniconmutador deja de ser un obstáculo. Incluso el Generador de flujos de trabajo aprendió a operar a una escala que no requiere que lo supervises constantemente.

El eje no es la IA ni las automatizaciones, sino que Slack sigue trabajando cuando tú no estás. Esto es lo que se lanzó este mes.

Slackbot actúa, no solo responde

Slackbot siempre fue muy bueno para responder preguntas. Este mes, mejoró su capacidad para hacer cosas.

Creación de presentaciones . Pídele a Slackbot que arme una presentación en Google Slides o PowerPoint a partir de tus propias plantillas, y te entregará una presentación lista para compartir. De resúmenes a presentaciones sin salir de Slack.

. Pídele a Slackbot que arme una presentación en Google Slides o PowerPoint a partir de tus propias plantillas, y te entregará una presentación lista para compartir. De resúmenes a presentaciones sin salir de Slack. Superficies. Pide un informe o panel de control para que Slackbot lo cree directamente en la conversación. Ordena, filtra y profundiza en los datos. Luego, fíjalo con un pin en una pestaña del canal para que todo tu equipo trabaje con la misma información en tiempo real.

Tu CRM funciona estés o no frente al escritorio

El rastreador de ventas de la CRM ya está disponible en dispositivos móviles. Los usuarios de iOS pueden actualizar registros de Salesforce con acciones rápidas directamente desde sus notificaciones (es decir, cerrar una negociación, registrar una nota o cambiar de etapa) sin abrir ninguna otra aplicación. El trabajo no se detiene cuando te alejas de tu computadora portátil.

Y para los equipos que hacen más en Slack con Salesforce:

Slackbot: crear canales de Salesforce . Solo tienes que pedirlo. Slackbot crea un canal conectado a Salesforce para cualquier registro de Salesforce sin que tengas que salir de Slack ni hacer ninguna configuración manual.

. Solo tienes que pedirlo. Slackbot crea un canal conectado a Salesforce para cualquier registro de Salesforce sin que tengas que salir de Slack ni hacer ninguna configuración manual. Mensajes directos de Agentforce: pestaña Mensajes. Todas tus conversaciones de Agentforce ahora están en una vista organizada. Es más fácil seguir qué preguntaste, qué se respondió y dónde retomar la conversación.

Más velocidad para las tareas rutinarias

Algunas de las novedades de este mes son del tipo que te hacen preguntarte cómo pudiste vivir sin ellas.

Estado programado . Agrega un estado personalizado para que se active más adelante. Programa hasta cinco estados con hasta un año de anticipación. Ideal para viajes, bloques de trabajo sin interrupciones o para enfrentar un lunes de la mejor manera.

. Agrega un estado personalizado para que se active más adelante. Programa hasta cinco estados con hasta un año de anticipación. Ideal para viajes, bloques de trabajo sin interrupciones o para enfrentar un lunes de la mejor manera. Tabla de contenido de canvas . Los canvas con encabezados ahora generan automáticamente una tabla de contenido para que cualquiera pueda orientarse y navegar al instante. Se actualiza sola, así que no necesita mantenimiento.

. Los canvas con encabezados ahora generan automáticamente una tabla de contenido para que cualquiera pueda orientarse y navegar al instante. Se actualiza sola, así que no necesita mantenimiento. Unión temporal a canales. Únete a cualquier canal público por los períodos de Hoy, 48 horas o 1 semana. Slack te quitará automáticamente del canal cuando se acabe el tiempo. Sin culpa, sin desorden, sin adiciones permanentes a la barra lateral.

Generador de flujos de trabajo: diseñado para la velocidad

Y para el trabajo automatizado que nunca para:

Búsquedas y acciones repetidas agrega tres nuevos pasos al Generador de flujos de trabajo: crear colecciones de objetos, filtrar y ordenar elementos de lista, y usar Repetir para ejecutar pasos en cada elemento de una colección o grupo de usuarios. Operaciones masivas, flujos de incorporación repetidos, comunicaciones masivas y más; todo es posible sin escribir una sola línea de código.

agrega tres nuevos pasos al Generador de flujos de trabajo: crear colecciones de objetos, filtrar y ordenar elementos de lista, y usar Repetir para ejecutar pasos en cada elemento de una colección o grupo de usuarios. Operaciones masivas, flujos de incorporación repetidos, comunicaciones masivas y más; todo es posible sin escribir una sola línea de código. Comentarios bidireccionales en objetos de trabajo. Los comentarios en los objetos de trabajo se sincronizan con la fuente y viceversa. Una sola conversación, sin importar dónde empiece.

¿Ya quieres probar todo?

Visita nuestra página de Innovaciones para ver lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

¿Quieres obtener más información? Contáctanos.