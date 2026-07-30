Nouveautés Slack : travaillez même quand vous n’êtes pas là

L’été, c’est l’heure de vérité. Vous prenez quelques jours de congé et vous découvrez très vite quels outils fonctionnent sans votre supervision et lesquels attendent votre retour sans rien faire.

La mise à jour de ce mois-ci a été pensée pour la saison. Chaque fonctionnalité que nous avons livrée agit pour vous pendant que votre attention est ailleurs. Slackbot synthétise des recherches, génère des présentations et crée des tableaux de bord en temps réel sans que vous ayez à tout orchestrer. Votre CRM fonctionne. Votre statut se programme tout seul. Vos canaux Salesforce se déploient à la demande. Le Commutateur général s’efface pour vous laisser travailler. Et le Générateur de flux de travail a même appris à fonctionner à grande échelle sans que vous n’ayez à le surveiller.

Ce n’est pas l’IA le fil conducteur, ni l’automatisation. C’est simplement que Slack continue de travailler même quand vous n’êtes plus dans la pièce. Voici ce qui a été livré ce mois-ci.

Slackbot ne se contente pas de répondre, il agit

Slackbot a toujours su répondre aux questions. Ce mois-ci, il est passé à l’action.

Création de diaporama – demandez à Slackbot de créer une présentation Google Slides ou PowerPoint à partir de vos propres modèles, et il vous remet une présentation prête à partager. Du brief aux diapositives, sans jamais quitter Slack.

– demandez à Slackbot de créer une présentation Google Slides ou PowerPoint à partir de vos propres modèles, et il vous remet une présentation prête à partager. Du brief aux diapositives, sans jamais quitter Slack. Surfaces – demandez un rapport ou un tableau de bord et Slackbot le crée directement dans la conversation. Triez, filtrez, explorez les données, puis épinglez-le dans un onglet de canal pour que toute votre équipe travaille à partir des mêmes données en temps réel.

Votre CRM fonctionne, que vous soyez au bureau ou non

Le suivi des ventes CRM est désormais disponible sur mobile. Les utilisateurs iOS peuvent mettre à jour leurs enregistrements Salesforce grâce à des actions rapides directement depuis leurs notifications – conclure un contrat, consigner une note, changer une étape – sans ouvrir une autre application. Le travail ne s’arrête pas quand vous quittez votre ordinateur portable.

Et pour les équipes qui en font davantage dans Slack avec Salesforce :

Slackbot : créer des canaux Salesforce – il suffit de demander. Slackbot crée un canal connecté à Salesforce pour n’importe quel enregistrement, sans que vous ayez à quitter Slack ni à effectuer une configuration manuelle.

– il suffit de demander. Slackbot crée un canal connecté à Salesforce pour n’importe quel enregistrement, sans que vous ayez à quitter Slack ni à effectuer une configuration manuelle. Agentforce DM – Onglet Messages – toutes vos conversations Agentforce sont désormais regroupées dans une vue unique et organisée. Il est ainsi plus facile de retrouver ce que vous avez demandé, ce qui a obtenu une réponse et où vous en étiez.

Accélérer les tâches quotidiennes

Avec certaines nouveautés de ce mois-ci, vous vous demandez comment vous faisiez avant.

Statut programmé – définissez un statut personnalisé qui s’active à une heure future. Programmez jusqu’à cinq statuts, jusqu’à un an à l’avance. Idéal pour les déplacements, les moments de concentration, ou simplement pour commencer votre semaine de façon réaliste.

– définissez un statut personnalisé qui s’active à une heure future. Programmez jusqu’à cinq statuts, jusqu’à un an à l’avance. Idéal pour les déplacements, les moments de concentration, ou simplement pour commencer votre semaine de façon réaliste. Table des matières du canevas – les canevas contenant des titres génèrent désormais automatiquement une table des matières, permettant à chacun de s’orienter et de naviguer instantanément. Elle se met à jour d’elle-même, sans aucune maintenance de votre part.

– les canevas contenant des titres génèrent désormais automatiquement une table des matières, permettant à chacun de s’orienter et de naviguer instantanément. Elle se met à jour d’elle-même, sans aucune maintenance de votre part. Rejoindre un canal temporairement – rejoignez n’importe quel canal public pour aujourd’hui, 48 heures ou 1 semaine. Slack vous retire automatiquement à l’expiration du délai. Pas de culpabilité, pas d’encombrement, pas d’ajout permanent à votre barre latérale.

Le Générateur de flux de travail, conçu pour aller vite

Et pour les tâches automatisées qui travaillent en continu :

Lookups & Repeaters ajoute trois nouvelles étapes au Générateur de flux de travail : créer des collections d’objets, filtrer et trier des éléments de liste, et utiliser Repeat pour exécuter des étapes sur chaque élément d’une collection ou d’un groupe d’utilisateurs. Opérations en masse, flux d’intégration répétés, communications à grande échelle : tout cela est désormais possible sans écrire une seule ligne de code.

ajoute trois nouvelles étapes au Générateur de flux de travail : créer des collections d’objets, filtrer et trier des éléments de liste, et utiliser Repeat pour exécuter des étapes sur chaque élément d’une collection ou d’un groupe d’utilisateurs. Opérations en masse, flux d’intégration répétés, communications à grande échelle : tout cela est désormais possible sans écrire une seule ligne de code. Commentaires bidirectionnels sur les objets de travail – les commentaires sur les objets de travail se synchronisent avec la source, et de la source vers l’objet. Une seule conversation, quel que soit l’endroit où elle commence.

Prêt à tout mettre en œuvre ?

Consultez notre page web Innovations pour découvrir les versions précédentes.

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