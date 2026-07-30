Slack-Neuheiten: Arbeiten, während du abwesend bist

Der Sommer ist der große Prüfstein. Du nimmst dir ein paar Tage frei und merkst schnell, welche deiner Tools wirklich ohne dich funktionieren und welche sich ebenfalls in den Sommerurlaub verabschieden.

Die Neuheiten dieses Monats sind genau für diese Zeit gemacht. Jede Funktion, die wir veröffentlicht haben, arbeitet für dich, während deine Aufmerksamkeit woanders ist. Slackbot fasst Recherchen zusammen, erstellt Präsentationen und baut Live-Dashboards – ganz ohne dein Zutun. Dein CRM ist immer griffbereit. Dein Status plant sich selbst. Deine Salesforce-Channels entstehen auf Abruf. Der Omniswitcher bleibt dir nicht im Weg. Selbst Workflow Builder verarbeitet jetzt große Mengen zuverlässig – ganz ohne ständige Überwachung.

Im Mittelpunkt stehen weder KI noch Automatisierung. Entscheidend ist, dass Slack weiterarbeitet – auch wenn du gerade nicht aktiv bist. Das sind die Neuerungen dieses Monats.

Slackbot erledigt Aufgaben – statt nur Fragen zu beantworten

Slackbot konnte schon immer Fragen beantworten. Diesen Monat hat er gelernt, auch Aufgaben zu übernehmen.

Folienerstellung – Bitte Slackbot, eine Präsentation in Google Slides oder PowerPoint auf Basis deiner Vorlagen zu erstellen, und du erhältst eine fertige Präsentation, die du sofort teilen kannst. Von der Idee bis zur fertigen Präsentation – ohne Slack zu verlassen.

– Bitte Slackbot, eine Präsentation in Google Slides oder PowerPoint auf Basis deiner Vorlagen zu erstellen, und du erhältst eine fertige Präsentation, die du sofort teilen kannst. Von der Idee bis zur fertigen Präsentation – ohne Slack zu verlassen. Live-Ansicht – Bitte Slackbot um einen Bericht oder ein Dashboard, und er erstellt beides direkt in der Unterhaltung. Sortiere und filtere die Daten oder analysiere sie im Detail. Anschließend kannst du das Dashboard an einen Channel-Tab anheften, damit das ganze Team mit denselben Live-Daten arbeitet.

Dein CRM funktioniert – egal ob du am Schreibtisch bist oder nicht

Der CRM Sales Tracker ist jetzt auf dem Smartphone verfügbar. iOS-Benutzer:innen können Salesforce-Datensätze mit schnellen Aktionen direkt aus ihren Benachrichtigungen heraus aktualisieren – ein Geschäft abschließen, eine Notiz erfassen, eine Phase verschieben – ohne eine andere App zu öffnen. Die Arbeit läuft nahtlos weiter, wenn du deinen Laptop zur Seite legst.

Und für Teams, die in Slack noch mehr mit Salesforce erledigen:

Slackbot: Salesforce-Channels erstellen – Slackbot erstellt auf deine Anfrage hin für jeden Salesforce-Datensatz einen verknüpften Channel – ganz ohne Slack zu verlassen oder ihn manuell einrichten zu müssen.

– Slackbot erstellt auf deine Anfrage hin für jeden Salesforce-Datensatz einen verknüpften Channel – ganz ohne Slack zu verlassen oder ihn manuell einrichten zu müssen. Agentforce DM – Tab „Nachrichten“ – Alle deine Agentforce-Unterhaltungen befinden sich jetzt in einer übersichtlichen Ansicht. So behältst du leichter den Überblick darüber, was du gefragt hast, was beantwortet wurde und wo du aufgehört hast.

Dein Alltag wird schneller

Einige Neuerungen in diesem Monat sind so praktisch, dass du sie schon bald nicht mehr missen möchtest.

Geplanter Status — Plane einen benutzerdefinierten Status für einen späteren Zeitpunkt. Lege bis zu fünf Status im Voraus fest – bis zu einem Jahr im Voraus. Ideal für Reisen, Fokuszeiten oder einen realistischen Start in die Woche.

— Plane einen benutzerdefinierten Status für einen späteren Zeitpunkt. Lege bis zu fünf Status im Voraus fest – bis zu einem Jahr im Voraus. Ideal für Reisen, Fokuszeiten oder einen realistischen Start in die Woche. Canvas-Inhaltsverzeichnis — Canvases mit Überschriften generieren jetzt automatisch ein Inhaltsverzeichnis, damit sich alle sofort orientieren und navigieren können. Es aktualisiert sich selbst – kein manueller Aufwand nötig.

— Canvases mit Überschriften generieren jetzt automatisch ein Inhaltsverzeichnis, damit sich alle sofort orientieren und navigieren können. Es aktualisiert sich selbst – kein manueller Aufwand nötig. Channel vorübergehend beitreten — Tritt einem beliebigen Offenen Channel für Heute, 48 Stunden oder 1 Woche bei. Slack entfernt dich automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist. Kein schlechtes Gewissen, keine Unordnung, keine dauerhaften Ergänzungen in der Seitenleiste.

Workflow-Builder – für maximale Geschwindigkeit entwickelt

Und für automatisierte Aufgaben, die einfach weiterlaufen:

Lookups & Repeaters ergänzt den Workflow-Builder um drei neue Schritte: Objektsammlungen erstellen, Listenelemente filtern und sortieren sowie „Repeat“ nutzen, um Schritte für jedes Element einer Sammlung oder Benutzergruppe auszuführen. Massenvorgänge, wiederholte Onboarding-Abläufe, Massenkommunikation – das alles ist jetzt ganz ohne eine einzige Zeile Code möglich.

ergänzt den Workflow-Builder um drei neue Schritte: Objektsammlungen erstellen, Listenelemente filtern und sortieren sowie „Repeat“ nutzen, um Schritte für jedes Element einer Sammlung oder Benutzergruppe auszuführen. Massenvorgänge, wiederholte Onboarding-Abläufe, Massenkommunikation – das alles ist jetzt ganz ohne eine einzige Zeile Code möglich. Bidirektionale Kommentierung von Arbeitsobjekten – Kommentare zu Arbeitsobjekten werden mit der Quelle synchronisiert. Eine einzige Unterhaltung, egal, wo sie beginnt.

Bereit, alles in die Tat umzusetzen?

Wirf einen Blick auf unsere Innovations-Webseite für frühere Veröffentlichungen.

Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Wenn du weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen benötigst, frage deine Admins nach den Lizenzplänen für deinen Workspace.

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