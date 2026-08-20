Slack Code: Lass dein Team und deine Agenten gemeinsam entwickeln

Bei der eigentlichen Arbeit geht es nicht um das Dokument, den Pull Request oder den fertigen Build. Entscheidend ist der Austausch auf dem Weg dorthin: das Hin und Her, kritische Rückfragen und eine noch unfertige Idee, die jemand aus dem Team aufgreift und zu etwas Großartigem weiterentwickelt. Ein Briefing, eine Präsentation, ein Codeblock – all das ist letztlich das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, die vorher stattgefunden hat. Wir bei Slack waren von Anfang an davon überzeugt, dass die Arbeit im offenen Austausch besser gelingt: in Channels statt allein hinter verschlossenen Türen und erst dann für andere sichtbar zu werden, wenn sie vermeintlich „fertig“ ist.

KI-Agenten waren bislang nicht immer Teil dieses Austauschs. Oft öffnet jemand einen privaten Tab, gibt einem Agenten einen Prompt und arbeitet eine Weile für sich – nur die Person und ihr Agent. Der Rest des Teams erfährt erst im Nachhinein davon und hatte keine Gelegenheit, sich einzubringen, falsche Annahmen zu erkennen oder wichtigen Kontext beizusteuern. Das ist ein Singleplayer-Modell – und das lässt sich nicht skalieren: kein kritischer Austausch, keine unterschiedlichen Perspektiven, sondern lediglich eine schnellere Möglichkeit, bestehende Denkmuster fortzuführen. Genau das wollten wir mit Slack all die Jahre vermeiden. Mit Agenten droht nun dasselbe Problem erneut.

Vorhang auf für Slack Code

Slack Code holt die Softwareentwicklung aus privaten Tabs in den gemeinsamen Arbeitsbereich, damit dein Team und seine Agenten gemeinsam planen, programmieren und Reviews durchführen können. Dafür steht ein eigener Bereich zur Verfügung, der sogenannte Code-Channel, der sich an die jeweilige Arbeit anpasst. Erwähne bei einem komplexen Projekt einen Coding-Agenten und ein Code-Channel wird automatisch erstellt. Teammitglieder können direkt einbezogen werden und der Agent richtet den Arbeitsbereich passend zu euren Anforderungen ein – etwa mit einem Code-Diff, einem Planungsdokument oder einer Live-HTML-Vorschau. Sobald die Arbeit abgeschlossen ist, wird der Channel automatisch archiviert, bleibt aber als eine Art Audit-Protokoll in Slack erhalten und kann später jederzeit als Referenz herangezogen werden. Genau dafür wurde Slack Code entwickelt: Die Entwicklungsarbeit wird mit den Gesprächen zusammengeführt, die dein Team ohnehin schon führt – alles an einem Ort.

Wir beginnen mit dem Bereich Entwicklung, denn er liegt uns am meisten am Herzen, da wir mit ihm täglich leben und arbeiten. Heute launchen wir gemeinsam mit Anthropic, Cognition, GitHub, OpenAI und Vercel, und weitere Partner:innen werden folgen.

Slack ist ein strategischer Bestandteil eines umfassenderen Versprechens von GitHub: Personen geben die Richtung vor, Agenten bringen den Prozess zum Abschluss. Das muss überall gelten, wo Entwickler:innen arbeiten. Deshalb integrieren wir Copilot direkt in den Gesprächsfluss in Code-Channels, damit Teams aus gemeinsamen Zielen Software entwickeln können, die bereit für die Veröffentlichung ist. Mario Rodriguez Chief Product Officer, GitHub

Warum wir Slack Code entwickelt haben

Wir haben Code-Channels nicht am Reißbrett entworfen, sondern aus einer ganz konkreten Notwendigkeit für unser eigenes Team heraus entwickelt. Als unsere Entwickler:innen intern immer intensiver mit Coding-Agenten arbeiteten, stießen wir an Grenzen: Komplexe, mehrstufige Aufgaben von Agenten in einen normalen Channel-Thread zu zwängen, wurde schnell unübersichtlich und überladen. Wenn sich Entwickler:innen dagegen in private Browser-Tabs zurückzogen, ging genau das verloren, was Slack ausmacht: dass alle offen und gemeinsam arbeiten.

Uns wurde klar: Agenten brauchen keinen weiteren isolierten Browser-Tab oder ein weiteres Terminal. Sie brauchen einen festen Platz im Team – einen speziellen Bereich, der bei wachsender Projektkomplexität mitwächst, die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt einbindet und sich wieder zurückzieht, wenn die Arbeit erledigt ist. Dadurch, dass Teammitglieder und Agenten im selben Bereich zusammenarbeiten, fühlt sich das Entwickeln menschlich, transparent und richtig gut an – und das spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Einer unserer Entwickler brachte es auf den Punkt: Fehlerberichte und kleine UI-Anpassungen wurden früher irgendwo abgelegt und vergessen. Heute startet er direkt dort, wo die Arbeit passiert, eine kurze Unterhaltung, kümmert sich sofort darum und macht weiter.

Mehr als 70 % aller Code-Channels werden innerhalb eines einzigen Tages eröffnet und geschlossen – von der Idee bis zum zusammengeführten Pull Request. Entwickler:innen kommen schneller weiter, Reviews brauchen weniger Kontext, und die Arbeit kommt einfach zügiger voran. Denn der wahre Mehrwert von KI entsteht nicht dadurch, dass jemand isoliert schneller arbeitet. Er entsteht, wenn Agenten und Teams gemeinsam direkt in der Unterhaltung entwickeln. Zum ersten Mal kann ein Agent in Echtzeit Seite an Seite mit deinem Team arbeiten, während deine Teammitglieder live dabei zusehen. Das ist kein Singleplayer-, sondern ein Multiplayer-Modell – genau wie die Zusammenarbeit, aus der schon heute eure besten Ergebnisse entstehen.

Für Code entwickelt – nicht nur für Gespräche

Threads eignen sich hervorragend für schnelle Fragen und Updates. Doch wenn es darum geht, mit Agenten einen Fix zu testen oder einen Fehler zu finden, bevor er live geht, brauchst du mehr Raum. Slack Code gibt Agenten und Entwickler:innen genau diesen Raum – direkt dort, wo der Code entsteht:

Ein eigener Arbeitsbereich für jedes Projekt: Erwähne bei einer konkreten Aufgabe einen Agenten und schon wird ein Code-Channel speziell für diese Aufgabe erstellt. Er ist für das gesamte Team sichtbar und nicht nur für die Person, die ihn gestartet hat. Sobald die Arbeit abgeschlossen ist, wird der Channel automatisch archiviert. So bleibt alles übersichtlich und trotzdem jederzeit durchsuchbar.

Code direkt bei der Entstehung mitverfolgen: Code-Diffs und Live-Vorschauen werden direkt im Code-Channel angezeigt – statt unübersichtlicher Textblöcke. So lassen sich Bugs erkennen, bevor der Code bereitgestellt wird, Einschränkungen aufzeigen, bevor der Agent sie außer Acht lässt, oder laufende Aufgaben pausieren und neu ausrichten.

Enterprise-Vertrauen, ohne zusätzliche Einrichtung. Slack Code übernimmt die vorhandenen Berechtigungen und Admin-Einstellungen von Slack – die IT-Abteilung muss nichts Neues konfigurieren oder prüfen. Kritische Änderungen können direkt im Channel zur schnellen Freigabe an eine Person weitergeleitet werden – so gehen die Geschwindigkeit der Automatisierung und die Sicherheit einer menschlichen Prüfung Hand in Hand.

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Gemeinsam mit unserem Ökosystem das Beste aus dem Coding in Slack holen

Slack Code startet mit KI-Partnern, die ihre Agenten für diese neue und bessere Arbeitsweise entwickelt haben – eine Arbeitsweise, die sich nahtlos in die gewohnten Zusammenarbeitsstrukturen von Teams einfügt.

Claude (Anthropic): Wenn jemand eine Anfrage stellt, kann Claude Tag einen Code-Channel erstellen – einen zentralen Ort für die Arbeit, damit nichts in einem Thread verloren geht und alles von anderen Chats getrennt bleibt. Alle können den Fortschritt auf einen Blick über die Zusammenfassungsfunktion im ursprünglichen Thread verfolgen, sich einbringen, wenn sie etwas beitragen möchten, und Änderungen gemeinsam mit Claude Tag veröffentlichen. Sobald die Arbeit abgeschlossen ist, archiviert Claude Tag den Raum automatisch.

Cognition: Cognition hat Devin so entwickelt, dass er wie ein Kollege agiert: Er antwortet, wenn er gebraucht wird, und hält sich ansonsten im Hintergrund. Er fügt sich in die bestehende Kommunikation des Teams ein, anstatt einen weiteren Channel zu schaffen, den du im Blick behalten musst. Jemand kennzeichnet einen Fehler direkt in der Unterhaltung, Devin behebt ihn und meldet sich mit einer funktionierenden Vorschau zurück. Kein Ticket, keine Warteschlange, kein Kontextverlust. Für Cognitions Benutzer:innen wird aus „Das nehmen wir uns im nächsten Sprint vor“ eine Lösung am selben Tag.

GitHub: GitHub hat seine Integration so entwickelt, dass sie mehr Beteiligten den Einstieg ermöglicht. In einem Code-Channel kann eine Person ohne technische Expertise ein Problem in verständlicher Sprache beschreiben, einen Agenten einen Lösungsvorschlag ausarbeiten lassen und eine:n Entwickler:in zur Überprüfung hinzuziehen, ohne die Unterhaltung zu verlassen. So wird das Code-Review von etwas Isoliertem und Verzögertem zu etwas, dem das gesamte Team in Echtzeit folgen und in das es sich einbringen kann.

Vercel: In einem Code-Channel startet Vercels Agent in dem Moment, in dem eine Änderung veröffentlicht wird, eine Live-Vorschau und postet einen teilbaren Link direkt im Thread, damit das Team das echte Ergebnis sieht, bevor es die Benutzer:innen erreicht. Fehler und Backlog-Einträge, die bisher unpriorisiert lagen, weil sie die Zeit des Entwicklungsteams nicht wert waren, werden einfach behoben.

Diese Beispiele sind erst der Anfang – und du kannst heute schon auf diese Weise arbeiten. Erwähne einfach Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT von OpenAI oder Vercel in Slack, und sieh zu, wie in Echtzeit ein Code-Channel entsteht. Softwareentwicklung ist erst der Anfang. Gemeinsam mit unserem Ökosystem werden wir dieses Modell der Zusammenarbeit auch auf andere Bereiche ausweiten – von Marketingkampagnen über die Prüfung von Verträgen bis hin zum IT-Onboarding und darüber hinaus im gesamten Unternehmen.

Über Slack Code hinaus

Slack Code ist nur ein Teil eines viel größeren Ganzen. Da Agenten immer stärker Teil deiner täglichen Arbeit in Slack werden – nicht nur in Code-Channels, sondern auch in Direktnachrichten, Threads und alltäglichen Unterhaltungen – entwickeln wir die Arbeitsbereiche, mit denen du diese Arbeit verwalten, mitverfolgen und voranbringen kannst. Den Anfang macht der neue Tab „Agenten und Tools“, deine zentrale Anlaufstelle für die Verwaltung von Unterhaltungen mit Agenten in Threads, Direktnachrichten und Code-Channels. Dazu gehört auch, dass sich eine Direktnachricht mit einem Agenten genauso selbstverständlich anfühlt wie eine Nachricht an die Person neben dir. Und wir achten auf die Details – etwa eine übersichtlichere Darstellung der Überlegungen von Agenten und eine klarere Anzeige, wenn ein Agent noch an einer Aufgabe arbeitet.

Arbeit im Multiplayer-Modus – mit Slack

Wie schon gesagt: Die eigentliche Arbeit findet im Austausch auf dem Weg zum Ergebnis statt. Seit Jahren entwickeln wir Slack nach einer grundlegenden Überzeugung: Gemeinsam und im offenen Austausch gelingt Arbeit besser, schneller und kreativer.

Da Agenten immer anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, setzen wir alles daran, dass der Mensch dabei im Mittelpunkt bleibt. Unser Ziel ist nicht nur, dass Agenten reibungslos in Slack arbeiten. Wir wollen mitgestalten, wie Teams in einer KI-gestützten Welt künftig arbeiten. Und diese Zukunft soll vom Multiplayer-Prinzip geprägt sein: mit mehr Zusammenarbeit, Agenten, die nicht nur Tools, sondern Teammitglieder sind, und einer Arbeitswelt, die – ganz ehrlich – einfach mehr Spaß macht.

Agenten werden die Arbeit voranbringen. Wir sorgen dafür, dass sie das so tun, wie wir es immer getan haben: gemeinsam, offen, Seite an Seite.

Verfügbarkeit & nächste Schritte

Slack Code ist ab heute für Teams verfügbar, die Claude (Anthropic), Devin (Cognition), GitHub (Copilot) und Vercel Integrationen nutzen – OpenAI (ChatGPT) folgt in Kürze. Erwähne den Agenten in einem Projekt-Channel, um einen neuen Code-Channel zu starten. Erfahre mehr zur Ankündigung.