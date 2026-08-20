Slack Code: el espacio donde tu equipo y sus agentes crean juntos

El verdadero trabajo nunca ha sido el documento, la pull request ni la versión final. Es la conversación que permite llegar hasta ahí: el intercambio, los desacuerdos, esa idea a medio hacer que un compañero recoge y transforma en algo brillante. Una reunión informativa, una presentación, un bloque de código: son simplemente la prueba de que el verdadero trabajo intelectual ya se ha hecho en equipo. Es algo en lo que creemos desde que nació Slack: el trabajo sale mejor cuando se hace en abierto, en canales, en lugar de hacerlo a solas tras una puerta cerrada y mostrarlo únicamente cuando está “terminado”.

Los agentes de IA no siempre han formado parte de esta forma de trabajar. Lo habitual es que alguien abra una pestaña privada, le pida algo a un agente y desaparezca durante un rato para trabajar de forma aislada: una persona y su agente. El resto del equipo se entera después, sin oportunidad de aportar su opinión, detectar una premisa equivocada o añadir un contexto que solo ellos conocían. Es como jugar en modo individual, y ese modelo no funciona a gran escala: no hay objeciones ni intercambio de ideas, solo una forma rápida de obtener más de lo mismo. Es precisamente lo que llevamos años intentando evitar con Slack, solo que ahora vuelve a ocurrir con agentes en lugar de personas.

Te damos la bienvenida a Slack Code

Slack Code saca el desarrollo de software de las pestañas privadas y lo lleva a un espacio abierto, para que tu equipo y sus agentes puedan planificar, escribir y revisar juntos. Ofrece un espacio específico, denominado canal de código, que se adapta al trabajo que se está realizando. Menciona a un agente de programación en un proyecto complejo y se pondrá en marcha un canal, incorporará a las personas de tu equipo que hagan falta y el agente configurará el espacio en función de lo que necesites, ya sea un diff de código, un documento de planificación o una vista previa HTML en tiempo real. Cuando el trabajo termina, el canal se archiva automáticamente, pero permanece en Slack como un registro de auditoría que puedes consultar más adelante. Ese es el cambio para el que se ha creado Slack Code: reunir en un mismo lugar lo que estás desarrollando y la conversación que tu equipo ya está manteniendo.

Empezamos por la ingeniería porque es el ámbito que más nos apasiona, el que vivimos y respiramos cada día. Hoy lanzamos Slack Code junto a Anthropic, Cognition, GitHub, OpenAI y Vercel, y pronto se sumarán más socios.

Slack desempeña un papel estratégico en una visión más amplia de GitHub: las personas marcan el rumbo y los agentes se encargan de cerrar el ciclo. Esto tiene que funcionar allí donde trabajen los desarrolladores, de ahí que integremos Copilot en las conversaciones de los canales de código para ayudar a los equipos a convertir una intención compartida en software listo para publicar. Mario Rodriguez Director de producto, GitHub

Por qué creamos Slack Code

No diseñamos los canales de código de forma aislada: los creamos porque nuestro propio equipo los necesitaba de verdad. Cuanto más utilizaban nuestros ingenieros los agentes de programación internamente, más evidente se hacía el problema: intentar encajar ejecuciones complejas de agentes, con múltiples interacciones, en el hilo de un canal convencional resultaba incómodo y generaba demasiado ruido. Pero dejar que los desarrolladores se refugiaran en pestañas privadas del navegador suponía perder precisamente lo que hace que Slack funcione: trabajar todos de forma abierta.

Nos dimos cuenta de que los agentes no necesitaban otra pestaña de navegador ni otro terminal donde trabajar de forma aislada. Necesitaban participar en el trabajo junto al equipo: un espacio dedicado que pudiera crecer cuando el proyecto se complicara, incorporar a las personas adecuadas cuando hicieran falta y desaparecer al terminar. Reunir a compañeros y agentes en el mismo espacio ha hecho que el proceso resulte más humano, transparente y realmente divertido, algo que también se refleja en los datos. Uno de nuestros ingenieros lo resumió muy bien: los informes de errores y los pequeños ajustes de interfaz se archivaban y acababan cayendo en el olvido. Ahora abre una conversación aparte justo donde se está haciendo el trabajo, lo resuelve en el momento y vuelve a desarrollar.

Más del 70 % de los canales de código se crean y se cierran en un solo día, desde que surge la idea hasta que se fusiona la pull request. Los ingenieros pueden seguir avanzando antes, las revisiones requieren menos contexto y el trabajo se entrega más rápido. Y es que el verdadero valor de la IA no está en que una persona trabaje más deprisa de forma aislada, sino en que agentes y equipos desarrollen juntos al ritmo de la conversación. Por primera vez, un agente puede trabajar junto a tu equipo en tiempo real y permitir que todos vean cómo progresa el trabajo. Ya no es una experiencia individual, sino colaborativa, como el mejor trabajo que ya hacéis en equipo.

Diseñado para el código, no solo para conversar

Los hilos funcionan muy bien para hacer preguntas rápidas y compartir novedades. Pero trabajar con agentes para probar una corrección o detectar un error antes de que se publique requiere más espacio. Slack Code ofrece a agentes e ingenieros ese espacio, justo donde se desarrolla el código:

Un espacio específico para cada proyecto. Menciona a un agente en una tarea real y se creará un canal de código en torno a esa tarea concreta, visible para todo el equipo, no solo para la persona que la puso en marcha. Cuando termina el trabajo, el canal se archiva automáticamente, de modo que nada se descontrola, pero todo sigue disponible en las búsquedas.

Sigue el código mientras se desarrolla. Los diffs de código y las vistas previas en tiempo real se muestran directamente en el canal de código, no entre interminables bloques de texto. Puedes detectar un error antes de publicarlo, advertir de una restricción antes de que el agente actúe basándose en ella o pausar la tarea y redirigirla mientras está en curso.

Confianza empresarial, sin configuración adicional. Slack Code utiliza los permisos y controles de administración existentes de Slack, de modo que TI no necesita configurar ni auditar nada nuevo. Los cambios más delicados pueden enviarse a una persona para que los apruebe rápidamente en el propio canal, combinando la velocidad de la automatización con la confianza que ofrece una revisión humana.

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Colaboramos con nuestro ecosistema para llevar lo mejor del desarrollo de software a Slack

Slack Code llega de la mano de socios de IA que han diseñado sus agentes para esta nueva forma de trabajar, más eficaz y alineada con la manera en que los equipos ya colaboran de forma natural.

Claude (Anthropic): Cuando un usuario lo solicita, Claude Tag puede crear un canal de código, un espacio específico para el trabajo que evita que se pierda en un hilo y lo mantiene separado de otras conversaciones. Todo el equipo puede consultar el progreso de un vistazo gracias a la función de resumen del hilo original, intervenir para ayudar a orientar el trabajo cuando tenga algo que aportar y publicar los cambios junto con Claude Tag, que después archiva el canal una vez completado el trabajo.

Cognition: Cognition creó Devin para que actuara como un compañero de equipo: responde cuando hace falta y permanece en silencio cuando no, integrándose en la forma en que el equipo ya se comunica en lugar de añadir otro canal más que revisar. Alguien señala un error directamente en la conversación y Devin lo corrige y responde con una vista previa funcional. Sin tickets, sin colas, sin pérdida de contexto. Para los usuarios de Cognition, esto convierte el “nos ocuparemos de ello en el próximo sprint” en correcciones el mismo día.

GitHub: GitHub desarrolló su integración para que más personas puedan contribuir. En un canal de código, un miembro del equipo sin conocimientos técnicos puede explicar un problema en lenguaje sencillo, hacer que un agente proponga una corrección y mencionar a un ingeniero para que la revise, sin abandonar la conversación. De este modo, la revisión de código deja de producirse de forma aislada y con retraso, y pasa a ser un proceso que todo el equipo puede seguir y comentar en tiempo real.

Vercel: En un canal de código, el agente de Vercel inicia una vista previa en directo en cuanto se publica un cambio y comparte un enlace en el propio hilo, de modo que el equipo puede ver el resultado real antes de que llegue a los usuarios. Los errores y elementos del backlog que antes se quedaban sin priorizar porque “no compensaba” dedicarles tiempo de desarrollo ahora se resuelven directamente.

Estos ejemplos son solo el comienzo, y ya puedes trabajar de esta forma. Menciona a Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT de OpenAI o Vercel en Slack y verás cómo se crea un canal de código en tiempo real. El desarrollo de software ha sido nuestro punto de partida, pero, junto con nuestro ecosistema, este modelo colaborativo irá mucho más allá del código y abarcará campañas de marketing, revisiones de contratos legales, procesos de incorporación de TI y cualquier área de tu empresa.

Más allá de Slack Code

Slack Code forma parte de una visión mucho más amplia. Con los agentes cada vez más presentes en tu trabajo diario en Slack, no solo en canales de código, sino también en mensajes directos, hilos de conversación y conversaciones cotidianas, estamos desarrollando los espacios que te permitirán gestionar ese trabajo, seguir su progreso y hacer que avance. El punto de partida es la nueva pestaña Agentes y herramientas, desde donde puedes gestionar las conversaciones con agentes en hilos de conversación, mensajes directos y canales de código. Queremos que enviar un mensaje directo a un agente resulte tan natural como escribirle a la persona sentada a tu lado. Y también prestamos atención a los pequeños detalles, como hacer más claro y ágil el razonamiento de los agentes y facilitar que veas cuándo siguen trabajando.

En Slack, el trabajo se hace en equipo

Ya lo hemos dicho: el verdadero trabajo es la conversación que permite llegar al resultado. Llevamos años construyendo Slack sobre una idea muy sencilla: cuando el trabajo se hace en equipo y de forma abierta, es mejor, más rápido y más creativo.

Los agentes están asumiendo tareas cada vez más complejas, y queremos asegurarnos de que las personas sigan ocupando un lugar central. Nuestro objetivo va más allá de conseguir que los agentes funcionen sin problemas en Slack: queremos dar forma al futuro del trabajo en equipo en un mundo impulsado por la IA. Aspiramos a un futuro más colaborativo, donde los agentes sean compañeros de equipo y no solo herramientas, y donde el trabajo resulte, francamente, más divertido.

Los agentes van a hacer que el trabajo avance. Estamos aquí para asegurarnos de que lo hagan como siempre lo hemos hecho: juntos, de forma abierta y codo con codo.

Disponibilidad y próximos pasos

Slack Code ya está disponible para los equipos que utilizan las integraciones de Claude (Anthropic), Devin (Cognition), GitHub (Copilot) y Vercel, y OpenAI (ChatGPT) estará disponible próximamente. Menciona al agente en un canal de proyecto para ver cómo crea un canal de código. Descubre el anuncio.