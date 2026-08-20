Slack Code: donde tu equipo y sus agentes construyen juntos

El verdadero trabajo nunca fue un documento, una solicitud pull ni una versión final. En realidad, es la conversación que te lleva hasta cada resultado: el ida y vuelta, los cuestionamientos, la idea a medio formar que un compañero capta y convierte en algo brillante. Un resumen, una presentación o un bloque de código son apenas la prueba de que el pensamiento real ya ocurrió, y en equipo. Creemos esto desde el comienzo de Slack: el trabajo es mejor cuando se hace en público, en canales, y no en soledad detrás de una puerta cerrada que solo se abre cuando algo está listo.

Los agentes de IA no siempre han formado parte de ese proceso. Por lo general, alguien abre una pestaña privada, escribe un prompt y desaparece un rato para construir de forma aislada. Cada persona con su agente. El resto del equipo se entera después, sin posibilidad de opinar, corregir una suposición equivocada o aportar contexto que solo ellos tenían. Es un juego en solitario, y los juegos en solitario no escalan, sino que se desarrollan sin cuestionamientos y sin choques de ideas, y son una forma rápida de obtener más de lo mismo. Hace años que desarrollamos Slack para evitar exactamente eso, algo que ahora vuelve a ocurrir, pero con agentes en lugar de personas.

Te damos la bienvenida a Slack Code

Slack Code hace que el desarrollo de software salga de las pestañas privadas para incorporarse al espacio público y lograr que tu equipo y sus agentes puedan planificar, escribir y revisar código juntos. Ofrece un espacio dedicado, llamado canal de código, que se adapta al trabajo según lo que se necesite. Menciona a un agente de programación en un proyecto complejo para que el agente ponga manos a la obra. Luego, suma a quien corresponda de tu equipo y construye el espacio según lo que necesites, un diff de código, un documento de planificación o una vista previa en HTML en tiempo real. Cuando el trabajo termina, el canal se archiva solo, pero queda disponible como un registro de auditoría en Slack para consultas futuras. Ese es el cambio para el que fue creado Slack Code: para conectar lo que se construye con la conversación de tu equipo en un mismo lugar.

Empezamos con ingeniería porque es el trabajo que conocemos mejor, algo a lo que nos dedicamos cada día. Hoy lanzamos junto a Anthropic, Cognition, GitHub, OpenAI y Vercel, con más socios que se irán sumando en el camino.

«Slack es una parte estratégica de una promesa más amplia de GitHub: los humanos marcan el rumbo y los agentes completan procesos. Eso tiene que ser una realidad dondequiera que trabajen los desarrolladores. Por eso, integramos Copilot en el flujo de la conversación de los canales de código para ayudar a los equipos a convertir una intención compartida en software listo para lanzar». Mario Rodriguez Director de Producto, GitHub

Por qué creamos Slack Code

Los canales de código no surgieron de la nada, sino que los construimos porque nuestro propio equipo los necesitaba. A medida que nuestros ingenieros empezaron a apoyarse más en los agentes de programación de manera interna, nos topamos con un límite: intentar encajar la ejecución compleja y de múltiples pasos de un agente en un hilo de canal normal se volvía incómodo y poco práctico. Además, dejar que los desarrolladores se refugiaran en pestañas privadas del navegador significaba perder lo que hace que Slack funcione, que es que todos trabajen de manera abierta y visible.

Nos dimos cuenta de que los agentes no necesitaban otra pestaña aislada del navegador ni otra terminal. Necesitaban un espacio de debate dedicado que pudiera expandirse cuando el proyecto se volviera complejo, que incorporara a las personas indicadas en el momento justo y que desapareciera cuando el trabajo estuviera terminado. Reunir a los miembros del equipo y a los agentes en ese mismo espacio ha logrado que la creación se sienta humana, transparente y genuinamente divertida, y el impacto también se refleja en los números. Uno de nuestros ingenieros lo resumió de forma simple: antes, los reportes de errores y los pequeños ajustes de interfaz se archivaban y se olvidaban. Ahora, se puede iniciar una conversación paralela en el mismo espacio donde ocurre el trabajo, resolver el problema en el momento y seguir con la construcción.

Más del 70 % de los canales de código se crean y cierran en un mismo día, desde la idea hasta la solicitud pull combinada. Los ingenieros se desbloquean más rápido, las revisiones necesitan menos contexto y el trabajo, simplemente, se entrega antes. Esto se debe a que el verdadero valor de la IA no viene de alguien que trabaja más rápido en solitario, sino de agentes y equipos que construyen juntos a la velocidad de una conversación. Por primera vez, un agente puede trabajar junto a tu equipo en tiempo real, con la mirada de tus compañeros puesta en el trabajo mientras sucede. No es trabajo en solitario, sino colaborativo, al igual que el resto del trabajo mejor realizado.

Diseñado para código, no solo para conversaciones

Los hilos de tus conversaciones funcionan muy bien para preguntas rápidas y actualizaciones. Pero trabajar con agentes para probar una corrección o detectar un error antes de lanzarlo requiere más espacio. Slack Code les da a los agentes y a los ingenieros ese espacio, que está donde ocurre el desarrollo:

Un espacio dedicado por proyecto. Menciona a un agente en un trabajo real y se creará un canal de código para esa tarea específica que será visible para todo el equipo, no solo para quien lo inició. Se archiva automáticamente cuando se termina el trabajo, así todo se mantiene organizado y siempre disponible para la búsqueda.

Visualiza el código mientras se construye. Los diffs de código y las vistas previas en tiempo real aparecen directamente en el canal de código, sin bloques interminables de texto. Detecta un error antes de que se envíe, marca una restricción antes de que un agente avance, o haz una pausa y redirige una tarea a mitad del camino.

Confianza empresarial sin configuración adicional. Slack Code hereda los permisos y controles de administrador existentes de Slack, por lo que el equipo de TI no necesita configurar ni auditar nada nuevo. Los cambios de alto impacto pueden enviarse a una persona para una aprobación rápida, directamente en el canal. Es la velocidad de la automatización sin renunciar a la tranquilidad de una revisión.

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Trabajamos con nuestro ecosistema para llevar lo mejor del desarrollo a Slack

Slack Code se lanza junto a socios de IA que desarrollaron sus agentes para esta nueva y mejorada forma de trabajar, una que encaja con la manera en que los equipos ya colaboran.

Claude (Anthropic): cuando un usuario lo solicita, Claude Tag puede crear un canal de código, un espacio dedicado para que no se pierda en un hilo ni se mezclen temas con otras conversaciones. Todos pueden seguir el progreso de un vistazo gracias a la función de resumen en el hilo original, intervenir para orientar el trabajo cuando tienen algo que aportar y lanzar cambios junto con Claude Tag, que archiva el canal una vez que el trabajo termina.

Cognition: Cognition diseñó a Devin para que actúe como un compañero de trabajo. Responde cuando se necesita y se mantiene en silencio el resto del tiempo para adaptarse a la forma en que el equipo ya se comunica, sin agregar otro canal que revisar. Alguien marca un error directamente en la conversación, y Devin lo corrige y responde con una vista previa funcional. Sin tickets, sin colas, sin perder contexto en el camino. Para los usuarios de Cognition, eso convierte temas que iban a discutirse en reuniones en correcciones de un mismo día.

GitHub: GitHub desarrolló su integración para abrir la puerta a más colaboradores. Dentro de un canal de código, un integrante del equipo sin perfil técnico puede describir un problema en lenguaje sencillo, hacer que un agente proponga una solución y mencionar a un ingeniero para que la revise, todo sin salir de la conversación. Eso transforma la revisión de código de algo aislado y postergado en algo que todo el equipo puede seguir y comentar en tiempo real.

Vercel: dentro de un canal de código, el agente de Vercel inicia una vista previa en tiempo real en el momento en que se lanza un cambio y publica un enlace para compartir directamente en el hilo, por lo que el equipo ve el resultado real antes de que llegue a los usuarios. Los errores y las tareas pendientes, que antes quedaban sin priorizar porque eran una pérdida de tiempo para los desarrolladores, ahora se resuelven.

Estos ejemplos son solo el comienzo, y ya está disponible esta manera de trabajar. Solo debes mencionar a Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT de OpenAI o Vercel en Slack para ver cómo surge un canal de código en tiempo real. La ingeniería de software fue el comienzo, pero junto con nuestro ecosistema, este mismo modelo colaborativo se expandirá más allá de la programación hacia campañas de marketing, revisiones de contratos legales, incorporaciones de personal de TI y cada área de tu negocio.

Más allá de Slack Code

Slack Code es solo una pieza de un panorama mucho más grande. A medida que los agentes se integran a tu trabajo diario en Slack, no solo en los canales de código, sino también en mensajes directos, hilos y conversaciones cotidianas, estamos desarrollando las áreas que te ayudan a gestionar ese trabajo, ver cómo avanza y mantenerlo en movimiento. Todo comienza con la nueva pestaña Agentes y herramientas, el inicio para administrar conversaciones con agentes en hilos, conversaciones de mensajes directos y canales de código. Implica que enviar un mensaje directo a un agente será tan natural como escribirle a la persona sentada junto a ti y, además, cuidar cada detalle, como el razonamiento optimizado de agentes y una forma más clara de visualizar cuándo un agente sigue trabajando.

El trabajo es colaborativo en Slack

Como ya dijimos, el verdadero trabajo es la conversación que es parte del proceso. Durante años, construimos Slack con una sola convicción: el trabajo es mejor, más rápido y más creativo cuando se hace en equipo, de forma pública.

A medida que los agentes asumen tareas más complejas, nos dedicamos a asegurarnos de que las personas sigan siendo el centro de todo. Nuestro objetivo no es solo que los agentes funcionen sin obstáculos dentro de Slack, sino dar forma al futuro de cómo trabajan los equipos en un mundo impulsado por la IA. Queremos que ese futuro sea colaborativo, uno donde el trabajo sea más en equipo, los agentes sean compañeros más que herramientas y el trabajo sea, sinceramente, más entretenido.

Los agentes van a impulsar el trabajo hacia adelante. Nosotros estamos para asegurarnos de que lo hagan como siempre lo hemos hecho: juntos, de forma abierta, codo a codo.

Disponibilidad y próximos pasos

Slack Code está disponible hoy para equipos que usan las integraciones de Claude (Anthropic), Devin (Cognition), GitHub (Copilot) y Vercel, y próximamente para OpenAI (ChatGPT). Menciona al agente en un canal de proyecto para ver su creación. Explora el anuncio.