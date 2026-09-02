Slack Code：讓你的團隊與代理攜手開發

真正的工作從來都不是文件、提取要求或最終組建成果，而是一路促成這些成果的對話：你來我往的交流、不同意見的激盪，以及隊友接住尚未成熟的想法，再將它化為精彩成果。企劃簡介、簡報、程式碼區塊：這些都只是證明，真正的思考早已由大家共同完成。Slack 創立以來，我們始終相信，公開在頻道中共同完成工作，遠勝於一個人關起門來，等到「完成」後才揭曉成果。

AI 智慧代理過去不一定能參與這樣的過程。一般情況下，有人會開啟私人分頁、向代理輸入提示，接著暫時消失，獨自與代理埋頭處理工作。團隊其他成員只能事後得知結果，沒有機會提出看法、發現錯誤假設，或補充只有自己掌握的情境。這就像單人遊戲，而單人遊戲無法規模化：沒有人提出異議、沒有想法相互碰撞，只能更快產出更多相同思路。Slack 多年來致力避免的正是這種情況，如今只是將人換成代理，再次重演。

歡迎使用 Slack Code

Slack Code 將軟體開發從私人分頁帶到公開空間，讓你的團隊與代理共同規劃、撰寫及審查。Slack Code 提供一個稱為「程式開發頻道」的專屬空間，並會配合工作需求調整。只要在複雜專案中提及程式設計代理，系統便會啟動程式開發頻道、邀請所需的團隊成員加入，而代理則會依據你的需求建置空間，例如顯示程式碼差異、規劃文件或即時 HTML 預覽。工作完成後，頻道會自動封存，但仍會像稽核記錄一樣保留在 Slack 中，方便日後參考。這正是 Slack Code 要促成的轉變：在同一處，將你正在開發的內容與團隊已在進行的對話連結起來。

我們從工程領域開始，因為這是最貼近我們內心，也是我們每天全心投入的工作。今天，我們與 Anthropic、Cognition、GitHub、OpenAI 及 Vercel 攜手推出 Slack Code，未來還會有更多合作夥伴加入。

Slack 是 GitHub 更宏大承諾中的策略性一環：由人類決定方向，代理完成整個工作迴圈。無論開發人員在哪裡工作，都應實現這項承諾。因此，我們將 Copilot 帶入程式開發頻道的對話流程，協助團隊將共同目標化為可推出的軟體。 GitHub 產品總監 馬里奧・羅德里格斯

我們為何打造 Slack Code

我們並非憑空設計程式開發頻道，而是為了解決團隊自身的迫切需求。隨著內部工程師越來越依賴程式設計代理，我們遇到一項瓶頸：將複雜的多輪代理執行流程塞進標準頻道對話串，既擁擠又雜亂；但如果讓開發人員轉到私人瀏覽器分頁，又會失去 Slack 成功的關鍵，也就是所有人公開協作。

我們發現，代理不需要另一個獨立的瀏覽器分頁或終端機，而是需要在團隊中占有一席之地：一個能隨專案複雜度擴展、在適當時機邀請適合的人員加入，並在工作完成後自行退場的專屬空間。讓隊友和代理在同一個空間協作，使開發過程更有人情味、更透明，也真正充滿樂趣，實際成效更反映在數據上。一位工程師簡潔地說明：過去，程式異常報告和小幅 UI 調整往往會歸檔後遭到遺忘；現在，只要在工作進行之處另開一段對話，當場解決問題，就能繼續投入開發。

超過 70% 的程式開發頻道從啟動到關閉都在一天內完成，涵蓋從構想到合併提取要求的完整流程。工程師可以更快排除阻礙、審查時不必補充太多情境，工作成果也能更快推出。這是因為 AI 的真正價值，不在於讓某個人獨自加快工作速度，而在於讓代理與團隊以對話的速度共同開發。代理現在首次能與你的團隊即時並肩開發，讓隊友在工作進行時全程掌握狀況。這不是單打獨鬥，而是多人協作，正如你最出色的工作原本就該如此

為程式碼而打造，不只為了對話

對話串很適合快速提問和分享最新消息，但若要與代理共同測試修正內容，或在程式異常隨產品推出前及時發現問題，就需要更大的作業空間。Slack Code 就在程式設計工作進行之處，為代理和工程師提供所需空間：

每個專案都有專屬空間。 只要在實際工作中提及代理，系統便會針對該項特定任務啟動程式開發頻道。整個團隊都能查看頻道，而不只限於發起工作的人。工作完成後，頻道會自動封存，既不會無止境增加，所有內容也能繼續搜尋。

在程式碼建置過程中即時查看。 程式碼差異和即時預覽會直接顯示在程式開發頻道中，不再只是一大段文字。你可以在程式異常隨產品推出前及時發現問題、在代理依限制採取行動前提出提醒，或在任務進行期間暫停並重新引導代理。

Enterprise 級信任，無需額外設定。 Slack Code 會沿用 Slack 現有的權限和管理控制項，因此 IT 不必設定或稽核任何新項目。涉及重大影響的變更可以直接在頻道中轉交人員快速核准，兼具自動化的速度與人工審查的可靠性。

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攜手生態系統，將頂尖程式設計體驗帶進 Slack

Slack Code 與 AI 合作夥伴攜手推出，這些夥伴專為這種全新且更理想的工作方式打造代理，使其自然融入團隊原有的協作模式。

Claude (Anthropic)： 使用者提出要求時，Claude Tag 可以啟用程式開發頻道，為工作提供專屬空間，避免內容淹沒在對話串中，並與其他聊天內容分開。所有人都能透過原始對話串中的摘要功能迅速掌握進度，在有想法時加入並協助調整方向，再與 Claude Tag 共同推出變更。工作成果正式落地後，Claude Tag 便會封存該空間。

Cognition： Cognition 將 Devin 打造得像一位同事：需要時做出回應，其他時候則保持安靜，自然融入團隊原有的溝通方式，不必再增加一個需要查看的頻道。有人直接在對話中指出程式異常，Devin 就會修正問題並回報可正常運作的預覽。不需要工單、不必排隊，也不會因反覆轉述而遺失情境。對 Cognition 的使用者而言，原本「留到下個開發週期再處理」的問題，現在當天就能修正。

GitHub： GitHub 打造這項整合功能，讓更多人都能參與貢獻。在程式開發頻道中，不具技術背景的隊友可以用淺白語言描述問題、請代理草擬修正內容，再標記工程師進行審查，全程都不必離開對話。如此一來，程式碼審查不再是獨立進行且有所延誤的工作，而是整個團隊都能即時掌握並參與討論的過程。

Vercel： 在程式開發頻道中，變更一推出，Vercel 的代理就會啟動即時預覽，並直接在對話串中張貼可分享的連結，讓團隊在變更觸及使用者前，先看到實際成果。過去因為「不值得」開發人員花時間，而始終未獲優先處理的程式異常和待辦事項，現在都能直接獲得修正。

這些範例只是起點，你今天就能採用這種方式進行開發。只要在 Slack 中提及 Claude、Devin、GitHub Copilot、OpenAI 的 ChatGPT 或 Vercel，就能看到程式開發頻道即時啟動。軟體工程是我們的起點，但在生態系統夥伴的共同推動下，這套協作模式將跨越程式碼，延伸至行銷活動、法律合約審查、IT 新人就職，以及企業營運的每個角落。

不只 Slack Code

Slack Code 只是更宏大藍圖中的一環。隨著代理逐漸融入你在 Slack 中的日常工作，不只出現在程式開發頻道，也參與私訊、對話串和日常對話，我們正打造各種互動檢視，協助你管理、掌握並持續推進這些工作。第一步是推出全新的「代理與工具」索引標籤，讓你集中管理對話串、私訊和程式開發頻道中的代理對話。這表示與代理進行私訊，會像傳訊息給坐在身旁的人一樣自然。我們也會悉心處理各項細節，例如簡化代理的推理資訊，並以更清楚的方式顯示代理是否仍在處理工作。

在 Slack 中，工作就是多人協作

我們先前提過：真正的工作，是一路促成成果的對話。多年來，我們始終秉持一項信念打造 Slack：公開攜手合作，能讓工作做得更好、更快，也更具創意。

隨著代理開始承擔更深入的工作，我們正全力以赴，確保人員始終居於核心。我們的目標不只是讓代理在 Slack 中順暢運作，更要塑造 AI 驅動世界中的團隊工作方式。我們希望未來採用多人協作模式：工作更具協作性、代理不只是工具，更是隊友，而且坦白說，工作也會更有趣。

代理將推動工作向前。我們要確保它們延續我們一貫的工作方式：並肩協作、公開進行。

推出範圍與後續步驟

Slack Code 即日起可供採用 Claude (Anthropic)、Devin (Cognition)、GitHub (Copilot) 及 Vercel 整合的團隊使用，OpenAI (ChatGPT) 也即將加入。只要在專案頻道中提及代理，即可看到系統啟動程式開發頻道。查看公告。