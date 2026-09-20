Slack 功能更新：代理熱力升溫

夏季即將結束，但 Slack 內的步調絲毫未減。當大家把握夏末盡情歡慶時，我們的團隊仍持續推出新功能，而本月更帶來至今規模數一數二的更新。

貫穿所有更新的核心理念是：使用 AI 不該是你獨自在索引標籤中進行的工作。協助你的人員與代理若能身處相同空間、掌握相同情境、查看目前狀況，並在關鍵時刻加入，工作就能做得更好。此版本正是為了解決這項問題，將團隊已在進行的 AI 工作，連結至你每天使用的對話、工具和記錄。

本月，我們以大幅更新實現了這項理念。以下是新功能。

代理式程式設計如今成了團隊運動

Slack Code 將軟體開發從私人索引標籤帶入專屬程式開發頻道，讓所有人都能查看對話、程式碼差異和即時預覽。只要從任何對話中標記 Claude、Devin、GitHub Copilot、ChatGPT 或 Vercel 等程式設計代理，系統就會啟動頻道來處理任務。所有人都能查看工作進度、提供意見回饋，並在推出任何成果前核准。無需工單、無需開會，也無需等待。

代理工作還有以下新功能：

代理索引標籤 — 每個代理和代理工作階段都有專屬中心，讓你瀏覽對話、查看狀態，並從上次中斷之處繼續。

— 每個代理和代理工作階段都有專屬中心，讓你瀏覽對話、查看狀態，並從上次中斷之處繼續。 具有明確標題的代理私訊 — 與代理進行的對話串，現在就像與任何隊友對話一樣自然。

— 與代理進行的對話串，現在就像與任何隊友對話一樣自然。 「工具」重新命名為「代理與工具」 — 再也不必費心尋找。

Slackbot 擁有更寬廣的思考空間

有時候，一個問題需要的不只是一則快速回覆。本月，Slackbot 也擴充了功能來滿足這類需求。

大畫面模式 — 專為研究、寫作、分析和檔案產生所打造的全螢幕 Slackbot 工作空間，讓你不必離開對話。

— 專為研究、寫作、分析和檔案產生所打造的全螢幕 Slackbot 工作空間，讓你不必離開對話。 深入研究 — 提出開放式問題後，Slackbot 會深入搜尋組織資料和網路，對找到的內容進行推理，而不只是提供簡短答案。

— 提出開放式問題後，Slackbot 會深入搜尋組織資料和網路，對找到的內容進行推理，而不只是提供簡短答案。 技能組合 — 將相關技能綑綁在一起，並部署為單一協調套件，無須再逐項拼湊。

你的商務系統彼此整合得更加緊密

更多工具正融入你原本的工作位置。

Slack 中的 Salesforce 核准 — Salesforce 流程協調功能現在會將核准要求直接傳送至 Slack，讓核准者掌握全貌並更快做出決定。

— Salesforce 流程協調功能現在會將核准要求直接傳送至 Slack，讓核准者掌握全貌並更快做出決定。 Slack CRM 銷售追蹤工具 — 使用舊版「聯絡人」和「帳戶」檢視的團隊，將獲得無須設定的視覺化銷售管線。

— 使用舊版「聯絡人」和「帳戶」檢視的團隊，將獲得無須設定的視覺化銷售管線。 Seismic 企業搜尋 — 將 Seismic 連接為搜尋來源，其內容便會與相關情境並列呈現。

讓工作更加簡單的升級功能

我們知道，許多細微改變可以累積成重大改善，因此始終專注於影響遠超預期的小幅更新。

畫板的僅限留言角色 — 畫板擁有者和編輯者可以授予僅限留言的存取權，讓審查者無須編輯即可提出意見。我們知道你期待已久。

— 畫板擁有者和編輯者可以授予僅限留言的存取權，讓審查者無須編輯即可提出意見。我們知道你期待已久。 Slack 清單的 MCP 工具 — 透過 Slack MCP 伺服器連接的代理，現在可以直接搜尋、建立及更新清單。

— 透過 Slack MCP 伺服器連接的代理，現在可以直接搜尋、建立及更新清單。 工作流程建立工具品質改善 — 使用全新的「重複」步驟建立物件集合、篩選清單，並對群組中的每個項目執行任何步驟，無須撰寫程式碼。

準備好讓這一切發揮作用了嗎？

請前往我們的創新網頁，了解先前發布內容。

請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。若要深入瞭解功能可用性，請聯絡你的管理員瞭解你工作空間的授權方案。

準備好深入瞭解了嗎？請與我們聯絡。