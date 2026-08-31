Slack 기능 출시: 에이전트의 활약이 가속화되는 곳

뜨거운 여름의 열기는 점차 사그라들고 있지만, Slack 안에서의 속도는 전혀 그렇지 않습니다. 모두가 마지막 여름을 즐기는 동안, Slack 팀은 계속 새로운 것들을 선보였죠. 이번 달 업데이트는 역대 최대 규모 중 하나입니다.

이 모든 기능들을 관통하는 주제는 하나입니다. AI는 혼자 별도의 탭에서 사용하는 것이 아니라는 것이죠. 사람과 사용자를 도와주는 에이전트가 같은 공간에서 동일한 콘텍스트를 공유하며 상황을 파악하다가 필요할 때 바로 참여할 수 있을 때, 업무는 훨씬 더 원활하게 돌아갑니다. 이번 출시는 바로 그 문제를 해결합니다. 팀 전체에서 이미 일어나고 있는 AI 업무를, 매일 사용하는 대화와 도구, 레코드와 직접 연결하는 것이죠.

이번 달, Slack은 그 약속을 크게 실현했습니다. 아래의 새로워진 내용을 확인해 보세요.

에이전트 코딩, 이제 팀 스포츠가 되다

Slack Code는 개인 탭 안에 있던 소프트웨어 개발을 전용 코드 채널로 옮겨왔습니다. 대화, 코드 변경 사항, 실시간 미리보기까지 모두가 확인할 수 있는 공간이죠. 어떤 대화에서든 Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT, Vercel 같은 코딩 에이전트를 태그하면, 해당 작업을 처리할 채널이 자동으로 생성됩니다. 모두가 작업 과정을 지켜보고, 피드백을 주고, 배포 전에 최종 승인할 수 있습니다. 티켓도, 회의도, 대기 시간도 필요 없죠.

에이전트 업무와 관련된 새로운 기능은 이외에 또 있습니다.

에이전트 탭 — 모든 에이전트와 에이전트 세션에 홈 베이스가 생깁니다. 대화를 살펴보고, 상태를 확인하고, 작업을 중단한 곳에서부터 바로 이어서 시작할 수 있죠.

— 모든 에이전트와 에이전트 세션에 홈 베이스가 생깁니다. 대화를 살펴보고, 상태를 확인하고, 작업을 중단한 곳에서부터 바로 이어서 시작할 수 있죠. 제목이 있는 에이전트 DM — 에이전트와의 스레드가 이제 팀원과의 대화처럼 작동합니다.

— 에이전트와의 스레드가 이제 팀원과의 대화처럼 작동합니다. 도구 → ‘에이전트 및 도구’로 이름 변경 — 찾아 헤매는 수고가 하나 줄었습니다.

Slackbot, 더 깊이 생각하다

어떤 질문은 간단한 답변 이상을 필요로 합니다. 이번 달, Slackbot의 기능이 그에 맞춰 한층 더 강력해졌습니다.

대형 모드 — 대화를 벗어나지 않고 조사, 글쓰기, 분석, 파일 생성을 할 수 있는 Slackbot 전용 전체 화면 워크스페이스입니다.

— 대화를 벗어나지 않고 조사, 글쓰기, 분석, 파일 생성을 할 수 있는 Slackbot 전용 전체 화면 워크스페이스입니다. 딥 리서치 — 자유로운 형식의 질문을 던지면, Slackbot이 조직의 데이터와 웹을 폭넓게 탐색합니다. 단순히 빠른 답변을 내놓는 대신, 찾은 정보를 바탕으로 깊이 있게 추론하죠.

— 자유로운 형식의 질문을 던지면, Slackbot이 조직의 데이터와 웹을 폭넓게 탐색합니다. 단순히 빠른 답변을 내놓는 대신, 찾은 정보를 바탕으로 깊이 있게 추론하죠. 스킬 세트 — 관련 스킬을 하나로 묶어 통합 패키지로 배포할 수 있습니다. 하나씩 일일이 조합할 필요가 없죠.

더욱 긴밀히 연동되고 있는 귀사의 비즈니스 시스템

이미 사용하고 있는 공간에서 더 많은 도구를 바로 활용할 수 있습니다.

Slack의 Salesforce 승인 — 이제 승인 요청이 Salesforce의 flow orchestration을 통해 Slack으로 바로 라우팅됩니다. 승인자는 전체 내용을 한눈에 파악하고 더 빠르게 결정할 수 있죠.

— 이제 승인 요청이 Salesforce의 flow orchestration을 통해 Slack으로 바로 라우팅됩니다. 승인자는 전체 내용을 한눈에 파악하고 더 빠르게 결정할 수 있죠. Slack CRM용 영업 추적기 — 기존 연락처 및 계정 화면을 사용하는 팀도 별도의 설정 없이 시각적인 파이프라인을 바로 이용할 수 있습니다.

— 기존 연락처 및 계정 화면을 사용하는 팀도 별도의 설정 없이 시각적인 파이프라인을 바로 이용할 수 있습니다. Seismic 엔터프라이즈 검색 — Seismic을 검색 소스로 연계하면 관련 콘텐츠가 콘텍스트와 함께 바로 표시됩니다.

업무를 더 간편하게 만드는 개선 사항

Slack은 작은 변화들이 쌓여 큰 개선을 만들어 낸다는 걸 잘 알고 있습니다. 그래서 큰 영향을 미치는 작은 변화에 항상 집중하고 있죠.

캔버스의 댓글 전용 역할 — 캔버스 소유자와 편집자는 댓글 전용 접근 권한으로만 공유할 수 있습니다. 검토자가 직접 편집하지 않고도 의견을 남길 수 있죠. 이 기능을 오래 기다리셨다는 걸 잘 압니다.

— 캔버스 소유자와 편집자는 댓글 전용 접근 권한으로만 공유할 수 있습니다. 검토자가 직접 편집하지 않고도 의견을 남길 수 있죠. 이 기능을 오래 기다리셨다는 걸 잘 압니다. Slack 리스트용 MCP 도구 — Slack의 MCP 서버를 통해 연계된 에이전트가 이제 리스트를 직접 검색하고, 새로 만들고, 업데이트할 수 있습니다.

— Slack의 MCP 서버를 통해 연계된 에이전트가 이제 리스트를 직접 검색하고, 새로 만들고, 업데이트할 수 있습니다. 워크플로 빌더 품질 개선 — 오브젝트 컬렉션을 구성하고, 리스트를 필터링하고, 새로운 반복 단계로 그룹 전체에서 모든 단계를 실행해 보세요. 코딩은 필요 없습니다.

지금 업무에 바로 사용해 볼 준비가 됐나요?

이전 릴리스는 혁신 기능 웹페이지에서 확인해 보세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용자의 Slack 라이선스 플랜 또는 추가 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용하지 못 할 수도 있습니다. 기능의 사용 여부에 대해 자세히 알아보려면 귀사가 사용 중인 워크스페이스의 라이선스 플랜 관리자에게 연락하세요.

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