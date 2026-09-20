Slack 功能更新：代理热潮来袭

夏日渐近尾声，但 Slack 内部依然热火朝天。大家还在享受最后的假期，我们的团队却在马不停蹄地持续交付，本月的功能更新是迄今为止规模最大的一次。

所有更新全都围绕一个主题展开：AI 不应该是你独自在一个标签页中使用的工具。当协助你的人员和代理身处同一空间、共享相同的上下文、能够了解正在发生的事情并在关键时刻介入，才能高效完成工作。本次发布解决的正是这个问题，将团队中已在进行的 AI 工作，融入你日常参与的对话、使用的工具以及保存的记录。

本月，我们在这方面交出了一份亮眼的答卷。来看看推出了哪些新功能。

代理式编程现已进入团队协作时代

Slack Code 将软件开发从私人标签页转入专属代码频道，所有人都能查看对话、代码差异以及实时预览。在任意对话中提及某个编程代理，比如 Claude、Devin、GitHub Copilot、ChatGPT 或 Vercel，它会自动建立一个频道来处理任务。所有人都能见证工作进展、提供反馈，并在交付前确认签字。无需提交工单，无需召开会议，也无需漫长等待。

代理的新功能不止于此：

代理标签 — 每个代理和代理会话都有一个专属空间，你可以在其中浏览对话、查看状态，并从上次停下的地方继续。

— 每个代理和代理会话都有一个专属空间，你可以在其中浏览对话、查看状态，并从上次停下的地方继续。 带真实标题的代理私信 — 与代理的消息列，如今就像与团队成员对话一样自然。

— 与代理的消息列，如今就像与团队成员对话一样自然。 “工具”更名为“代理与工具”— 查找更方便。

Slackbot 迎来更强思考能力

有些问题不是快速回复就能解决的。本月，Slackbot 的能力全面升级，足以应对更复杂的挑战。

大屏模式 — 专为研究、写作、分析和文件生成打造的全屏 Slackbot 工作区，无需离开对话。

— 专为研究、写作、分析和文件生成打造的全屏 Slackbot 工作区，无需离开对话。 深度研究 — 提出开放性问题，Slackbot 会深入检索你所在组织的数据和网络，对发现的内容进行推理分析，而不只是快速给你一个答案。

— 提出开放性问题，Slackbot 会深入检索你所在组织的数据和网络，对发现的内容进行推理分析，而不只是快速给你一个答案。 技能集 — 将相关技能打包，作为一个协同配合的套件来部署，而不是逐一拼凑。

你的业务系统协作更加紧密

越来越多的工具无缝集成到你当前的工作平台。

Slack 中的 Salesforce 审批 — 审批请求现在直接发送到 Slack，由 Salesforce 流程编排驱动，审批人员可以掌握完整信息，从而更快做出决策。

— 审批请求现在直接发送到 Slack，由 Salesforce 流程编排驱动，审批人员可以掌握完整信息，从而更快做出决策。 Slack CRM 销售跟踪器 — 使用旧版“联系人与客户”视图的团队，无需任何设置，即可获得可视化销售管道。

— 使用旧版“联系人与客户”视图的团队，无需任何设置，即可获得可视化销售管道。 Seismic 企业搜索 — 将 Seismic 作为搜索来源接入，其内容将与相关上下文一同呈现在搜索结果中。

功能升级让工作更省心

我们深知，积微成著，因此我们始终专注于看似微小却影响巨大的改变。

仅评论画板角色 — 画板拥有者和编辑者现在可以在共享时设置仅评论权限，查看者无需编辑内容即可发表意见。我们知道，你一直在期待这项功能。

— 画板拥有者和编辑者现在可以在共享时设置仅评论权限，查看者无需编辑内容即可发表意见。我们知道，你一直在期待这项功能。 Slack 列表的 MCP 工具 — 通过 Slack 的 MCP 服务器接入的代理现在可以直接搜索、建立和更新列表。

— 通过 Slack 的 MCP 服务器接入的代理现在可以直接搜索、建立和更新列表。 工作流程构建器质量改进 — 无需编写代码，即可构建对象集合、筛选列表，并利用全新的“重复”步骤在群组中运行任意步骤。

想要体验全部新功能吗？

查看我们的创新功能专页，了解往期发布内容。

请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需了解更多功能提供信息，请联系你的工作区管理员，确认相关许可套餐。

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