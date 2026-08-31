Lanzamiento de funciones de Slack: los agentes toman protagonismo

El verano se acaba, pero el ritmo dentro de Slack no. Mientras la gente aprovecha los últimos días de la temporada, nuestros equipos han estado lanzando novedades, y las de este mes son algunas de las más importantes hasta ahora.

El hilo conductor de todo esto: la IA no debería ser algo que haces solo en una pestaña. El trabajo es mejor cuando las personas y los agentes que te ayudan están en la misma sala, disponen del mismo contexto y pueden ver lo que sucede y sumarse cuando es oportuno. Ese es el problema que resuelve este lanzamiento: conectar el trabajo con IA que ya se lleva a cabo en tu equipo con las conversaciones, herramientas y registros en los que ya se desarrollan las tareas.

Este mes lo cumplimos a lo grande. Estas son las novedades.

La programación con agentes es ahora un deporte de equipo

Slack Code saca el desarrollo de software de las pestañas privadas y lo lleva a canales de código dedicados, donde la conversación, los diffs de código y las vistas previas en vivo son visibles para todos. Etiqueta a un agente de programación (como Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT o Vercel) desde cualquier conversación, y este pondrá en marcha un canal para encargarse de la tarea. Todos pueden ver el trabajo en tiempo real, hacer comentarios y dar el visto bueno antes de cualquier publicación. Sin tickets, sin reuniones, sin esperas.

Y esta no es la única novedad para el trabajo con agentes:

Pestaña de agentes: cada agente y cada sesión de un agente tiene su base de operaciones, de modo que podrás explorar conversaciones, revisar estados y retomar tareas donde las dejaste.

cada agente y cada sesión de un agente tiene su base de operaciones, de modo que podrás explorar conversaciones, revisar estados y retomar tareas donde las dejaste. Mensajes directos con agentes con títulos reales: los hilos de conversaciones con los agentes ahora funcionan como conversaciones con cualquier compañero de equipo.

los hilos de conversaciones con los agentes ahora funcionan como conversaciones con cualquier compañero de equipo. Herramientas ahora se llama Agentes y herramientas: algo menos que buscar.

Slackbot tiene más espacio para pensar

A veces una pregunta necesita más que una respuesta rápida. Este mes, las capacidades de Slackbot crecieron para estar a la altura.

Modo amplio: un espacio de trabajo de Slackbot en pantalla completa diseñado para investigar, redactar, analizar y generar archivos, sin salir de la conversación.

un espacio de trabajo de Slackbot en pantalla completa diseñado para investigar, redactar, analizar y generar archivos, sin salir de la conversación. Investigación profunda: haz una pregunta abierta y Slackbot explorará los datos de tu organización y la web, razonando sobre lo que encuentra en lugar de simplemente darte una respuesta rápida.

haz una pregunta abierta y Slackbot explorará los datos de tu organización y la web, razonando sobre lo que encuentra en lugar de simplemente darte una respuesta rápida. Conjuntos de habilidades: agrupa habilidades relacionadas y despliégalas como un paquete coordinado en lugar de configurarlas una por una.

Tus sistemas empresariales trabajan aún más estrechamente

Más de las herramientas que usas están a tu disposición donde ya trabajas.

Aprobaciones de Salesforce en Slack: las aprobaciones ahora se derivan directamente a Slack, un proceso impulsado por la orquestación de flujos de Salesforce, para que los responsables de las aprobaciones tengan el panorama completo y tomen decisiones con mayor rapidez.

las aprobaciones ahora se derivan directamente a Slack, un proceso impulsado por la orquestación de flujos de Salesforce, para que los responsables de las aprobaciones tengan el panorama completo y tomen decisiones con mayor rapidez. Rastreador de ventas para la CRM de Slack: los equipos que usan las vistas anteriores de Contactos y Cuentas obtendrán una canalización visual, sin necesidad de hacer configuraciones.

los equipos que usan las vistas anteriores de Contactos y Cuentas obtendrán una canalización visual, sin necesidad de hacer configuraciones. Búsqueda empresarial con Seismic: conecta Seismic como fuente de búsqueda, y su contenido se mostrará junto al contexto.

Mejoras que simplifican el trabajo

Sabemos que los pequeños detalles se combinan y generan grandes mejoras; por eso, siempre nos enfocamos en los cambios más pequeños que tienen un impacto enorme.

Rol de solo comentar en canvas: los propietarios y editores de un canvas pueden compartirlo con acceso de solo comentarios a fin de que los revisores puedan intervenir sin hacer modificaciones. Sabemos que estabas esperando esto.

los propietarios y editores de un canvas pueden compartirlo con acceso de solo comentarios a fin de que los revisores puedan intervenir sin hacer modificaciones. Sabemos que estabas esperando esto. Herramientas del MCP para las listas de Slack: los agentes conectados a través del servidor del MCP de Slack ahora pueden buscar, crear y actualizar listas directamente.

los agentes conectados a través del servidor del MCP de Slack ahora pueden buscar, crear y actualizar listas directamente. Mejoras de calidad en el Generador de flujos de trabajo: crea colecciones de objetos, filtra listas y ejecuta cualquier paso en un grupo con el nuevo paso Repetir, sin necesidad de usar código.

¿Ya quieres probar todo?

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Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles inmediatamente en tu espacio de trabajo. Esto depende de la cronología de la implementación gradual, del plan de asignación de licencias de Slack o de requisitos de licencias adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta a tu administrador acerca de los planes de asignación de licencias para tu espacio de trabajo.

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