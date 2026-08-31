Slack-Neuheiten: Deine Agenten legen richtig los

Der Sommer neigt sich dem Ende, aber Slack schaltet noch lange keinen Gang zurück. Während viele noch die letzten Sommertage genießen, waren unsere Teams fleißig am Werk – und dieser Monat bringt unsere bisher größten Neuheiten.

Der rote Faden bei all diesen Neuerungen: KI sollte nicht etwas sein, mit dem du allein in einem Tab arbeitest. Arbeit funktioniert besser, wenn du, dein Team und die Agenten, die euch unterstützen, im selben Raum zusammenarbeiten, denselben Kontext haben, sehen können, was gerade passiert, und sich im richtigen Moment einbringen können. Genau hier setzen unsere neuen Funktionen an: Sie bringen die KI-gestützte Arbeit, die in deinem Team bereits stattfindet, mit den Unterhaltungen, Tools und Datensätzen zusammen, mit denen ihr ohnehin täglich arbeitet.

Hier sind unsere Neuheiten.

Agentisches Coding ist jetzt Teamsache

Slack Code holt die Softwareentwicklung aus privaten Tabs heraus und bringt sie in spezielle Code-Channels, wo die Unterhaltung, die Code-Diffs und die Live-Vorschauen für alle sichtbar sind. Binde einen Coding-Agenten wie Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT oder Vercel aus jeder Unterhaltung ein, und er richtet automatisch einen Channel ein, um die Aufgabe anzugehen. Alle können die Arbeit mitverfolgen, Feedback geben und alles genehmigen, bevor es live geht. Ohne Ticket, Meeting oder Warten.

Und das ist nicht die einzige Neuheit für die Arbeit mit Agenten:

Agenten-Tab: Jeder Agent und jede Agenten-Sitzung bekommt eine zentrale Anlaufstelle, damit du Unterhaltungen durchsuchen, Status prüfen und dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast.

Jeder Agent und jede Agenten-Sitzung bekommt eine zentrale Anlaufstelle, damit du Unterhaltungen durchsuchen, Status prüfen und dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Agenten-DMs mit richtigen Titeln: Threads mit Agents funktionieren jetzt wie Unterhaltungen mit jedem Teammitglied.

Threads mit Agents funktionieren jetzt wie Unterhaltungen mit jedem Teammitglied. Tools → Agenten & Tools: Damit musst du nicht mehr lange suchen.

Slackbot bekommt mehr Raum zum Denken

Manche Fragen erfordern mehr als eine schnelle Antwort. Diesen Monat haben sich die Fähigkeiten von Slackbot weiterentwickelt, um genau das zu ermöglichen.

Big Mode: Es gibt jetzt einen Slackbot-Vollbild-Workspace für Recherche, Texterstellung, Analyse und Dateigenerierung, ohne dass du die Unterhaltung verlassen musst.

Es gibt jetzt einen Slackbot-Vollbild-Workspace für Recherche, Texterstellung, Analyse und Dateigenerierung, ohne dass du die Unterhaltung verlassen musst. Deep Research: Stelle eine offene Frage, und Slackbot durchsucht die Daten deiner Org. sowie das Web und analysiert erst, was er findet, statt dir einfach eine schnelle Antwort zu liefern.

Stelle eine offene Frage, und Slackbot durchsucht die Daten deiner Org. sowie das Web und analysiert erst, was er findet, statt dir einfach eine schnelle Antwort zu liefern. Vorlagen-Sets: Fasse verwandte Vorlagen zu einem Paket zusammen und setze sie als koordinierte Einheit ein, anstatt sie einzeln zusammenzusuchen.

Deine Unternehmenssysteme arbeiten noch enger zusammen

Immer mehr deiner Tools kommen dorthin, wo du bereits arbeitest.

Salesforce-Genehmigungen in Slack: Genehmigungen werden jetzt direkt zu Slack weitergeleitet, unterstützt durch die Flow-Orchestrierung von Salesforce, damit Genehmigende das Gesamtbild vor Augen haben und schneller entscheiden können.

Genehmigungen werden jetzt direkt zu Slack weitergeleitet, unterstützt durch die Flow-Orchestrierung von Salesforce, damit Genehmigende das Gesamtbild vor Augen haben und schneller entscheiden können. Sales-Tracker für Slack CRM: Teams, die noch die älteren Kontakt- und Account-Ansichten nutzen, erhalten eine visuelle Pipeline – ganz ohne Einrichtungsaufwand.

Teams, die noch die älteren Kontakt- und Account-Ansichten nutzen, erhalten eine visuelle Pipeline – ganz ohne Einrichtungsaufwand. Seismic Enterprise-Suche: Verknüpfe Seismic als Suchquelle, und die Inhalte erscheinen direkt neben dem passenden Kontext.

Verbesserungen, die die Arbeit vereinfachen

Wir wissen, dass sich kleine Dinge zu großen Verbesserungen summieren. Deshalb konzentrieren wir uns immer auf kleine Änderungen, die die größte Wirkung haben.

Kommentarbasierte Canvas-Rolle: Canvas-Inhaber:innen und -Bearbeiter:innen können Inhalte mit reinem Kommentarzugriff teilen, sodass Prüfer:innen Feedback geben können, ohne Änderungen vorzunehmen. Wir wissen, dass du darauf gewartet hast.

Canvas-Inhaber:innen und -Bearbeiter:innen können Inhalte mit reinem Kommentarzugriff teilen, sodass Prüfer:innen Feedback geben können, ohne Änderungen vorzunehmen. Wir wissen, dass du darauf gewartet hast. MCP-Tools für Slack-Listen: Agenten, die über Slacks MCP-Server vernetzt sind, können Listen jetzt direkt suchen, erstellen und aktualisieren.

Agenten, die über Slacks MCP-Server vernetzt sind, können Listen jetzt direkt suchen, erstellen und aktualisieren. Qualitätsverbesserungen im Workflow-Builder: Erstelle Objektsammlungen, filtere Listen und führe beliebige Schritte für eine Gruppe aus – mit dem neuen Wiederholen-Schritt, ganz ohne Code.

Bereit, alles in die Tat umzusetzen?

Wirf einen Blick auf unsere Innovations-Webseite für frühere Veröffentlichungen.

Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – abhängig vom Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Wenn du weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen benötigst, frage deine Admins nach den Lizenzplänen für deinen Workspace.

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