Lanzamiento de funciones de Slack: Los agentes están a tope

El verano toca a su fin, pero el ritmo dentro de Slack no para. Mientras la gente aprovecha los últimos días, nuestros equipos han estado lanzando novedades, y la actualización de este mes es una de las más grandes hasta la fecha.

El hilo conductor de todo esto: la IA no debería ser algo que haces solo en una pestaña. El trabajo es mejor cuando las personas y los agentes que te ayudan están en la misma sala, con el mismo contexto, viendo lo que ocurre e interviniendo cuando importa. Ese es el problema que resuelve esta versión: conectar el trabajo con IA que ya ocurre en tu equipo con las conversaciones, herramientas y registros en los que ya vives.

Este mes lo hemos cumplido a lo grande. Estas son las novedades.

Ahora, la programación con agentes es un deporte de equipo

Slack Code saca el desarrollo de software de las pestañas privadas y lo lleva a canales de código dedicados, donde la conversación, las diferencias de código y las vistas previas en directo son visibles para todo el mundo. Menciona a un agente de código, como Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT o Vercel, desde cualquier conversación y este abrirá un canal para abordar la tarea. Todo el mundo puede ver el trabajo en marcha, dar su opinión y dar el visto bueno antes de que nada se publique. Sin tickets, sin reuniones, sin esperas.

Y eso no es lo único nuevo en el trabajo con agentes:

Pestaña Agentes : cada agente y cada sesión de agente tiene una base de operaciones para que puedas explorar conversaciones, consultar estados y retomar donde lo dejaste.

: cada agente y cada sesión de agente tiene una base de operaciones para que puedas explorar conversaciones, consultar estados y retomar donde lo dejaste. Mensajes directos con agentes con títulos reales : ahora, los hilos con agentes funcionan como conversaciones con cualquier compañero de equipo.

: ahora, los hilos con agentes funcionan como conversaciones con cualquier compañero de equipo. Herramientas pasa a llamarse Agentes y herramientas: una cosa menos que buscar.

Slackbot tiene más espacio para pensar

A veces una pregunta necesita algo más que una respuesta rápida. Este mes, las capacidades de Slackbot se han puesto a la altura.

Modo pantalla completa : un espacio de trabajo de Slackbot en pantalla completa diseñado para investigar, redactar, analizar y generar archivos, sin salir de la conversación.

: un espacio de trabajo de Slackbot en pantalla completa diseñado para investigar, redactar, analizar y generar archivos, sin salir de la conversación. Investigación profunda : haz una pregunta abierta y Slackbot profundiza en los datos de tu organización y en la web, razonando a partir de lo que encuentra en lugar de darte simplemente una respuesta rápida.

: haz una pregunta abierta y Slackbot profundiza en los datos de tu organización y en la web, razonando a partir de lo que encuentra en lugar de darte simplemente una respuesta rápida. Conjuntos de habilidades : agrupa habilidades relacionadas y despliégalas como un paquete coordinado, en lugar de configurarlas una a una.

Tus sistemas empresariales trabajan de forma aún más integrada

Cada vez son más tus herramientas que te acompañan allí donde ya trabajas.

Aprobaciones de Salesforce en Slack : las aprobaciones llegan directamente a Slack gracias a la orquestación de flujos de Salesforce, para que los aprobadores tengan toda la información y puedan decidir más rápido.

: las aprobaciones llegan directamente a Slack gracias a la orquestación de flujos de Salesforce, para que los aprobadores tengan toda la información y puedan decidir más rápido. Seguimiento de ventas para el CRM de Slack : los equipos que usan las vistas Contactos y Cuentas antiguas contarán con una canalización visual, sin necesidad de configurarla.

: los equipos que usan las vistas Contactos y Cuentas antiguas contarán con una canalización visual, sin necesidad de configurarla. Búsqueda empresarial de Seismic: conecta Seismic como fuente de búsqueda y sus vistas de contenido aparecerán justo al lado del contexto relevante.

Mejoras que simplifican el trabajo

Sabemos que los pequeños detalles marcan grandes diferencias, por eso siempre nos centramos en los cambios más simples que tienen un mayor impacto.

Rol de solo comentarios en canvas : los propietarios y editores de un canvas pueden compartirlo con acceso solo para comentar, para que los revisores puedan opinar sin editar. Sabemos que llevabais tiempo esperando esto.

: los propietarios y editores de un canvas pueden compartirlo con acceso solo para comentar, para que los revisores puedan opinar sin editar. Sabemos que llevabais tiempo esperando esto. Herramientas MCP para las listas de Slack : ahora, los agentes conectados a través del servidor MCP de Slack pueden buscar, crear y actualizar las listas directamente.

: ahora, los agentes conectados a través del servidor MCP de Slack pueden buscar, crear y actualizar las listas directamente. Mejoras de calidad en el creador de flujos de trabajo: crea colecciones de objetos, filtra listas y ejecuta cualquier paso en un grupo con el nuevo paso Repetir, sin necesidad de programar.

¿Todo listo para aprovechar estas nuevas funciones?

Echa un vistazo a nuestra página web de Innovaciones para consultar los lanzamientos anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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