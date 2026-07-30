Novedades de Slack: Trabaja aunque no estés

El verano es la gran prueba de fuego. Te tomas unos días libres y descubres rápidamente qué herramientas funcionan solas sin tu supervisión y cuáles simplemente se quedan paradas esperando a que tú hagas algo.
La versión de este mes está pensada para la temporada actual. Cada función que hemos lanzado trabaja por ti mientras tú te relajas. Slackbot sintetiza investigaciones, genera presentaciones y crea paneles en tiempo real sin que tengas que coordinarlo todo tú. Tu CRM siempre a mano. Tu estado se programa solo. Tus canales de Salesforce se crean bajo demanda. El Omniswitcher no te entorpece. Incluso el creador de flujos de trabajo ha aprendido a funcionar a una escala que no requiere que estés pendiente de él.
El tema no es la IA ni la automatización. Es que Slack sigue trabajando aunque no estés. Esto es lo que se ha lanzado este mes.
Slackbot no solo responde, también actúa
Slackbot siempre ha sido muy bueno respondiendo preguntas. Este mes ha mejorado en eso de hacer cosas.
- Creación de presentaciones: Pídele a Slackbot que cree una presentación de Google Slides o PowerPoint a partir de tus propias plantillas y te entregará unas diapositivas listas para compartir. Del resumen a las diapositivas completas sin salir de Slack.
- Paneles dinámicos: Pídele un informe o panel y Slackbot lo crea directamente en la conversación. Ordena, filtra, profundiza en los datos y fíjalo en una pestaña del canal para que todo tu equipo trabaje con los mismos datos en tiempo real.
Tu CRM funciona tanto si estás delante del ordenador como si no
El Seguimiento de ventas de CRM ya está disponible en versiones móviles. Los usuarios de iOS pueden actualizar registros de Salesforce con acciones rápidas directamente desde sus notificaciones, como cerrar un acuerdo, registrar una nota o cambiar una etapa, todo sin abrir ninguna otra aplicación. El trabajo no se detiene cuando abandonas tu portátil.
Y para los equipos que hacen más en Slack con Salesforce:
- Slackbot ayuda a crear canales de Salesforce: Solo tienes que pedirlo y Slackbot creará un canal conectado a Salesforce para cualquier registro sin que tengas que salir de Slack ni pasar por una configuración manual.
- Agentforce y la pestaña Mensajes directos: Todas tus conversaciones de Agentforce se encuentran ahora en una vista organizada. Es más fácil llevar un seguimiento de lo que preguntaste, lo que se respondió y en qué punto lo dejaste.
Lo de siempre, pero más rápido
Algunas de las novedades de este mes son el tipo de cosas que te hacen preguntarte cómo has podido vivir sin ellas.
- Estado programado: Escribe un estado personalizado que se active en un momento futuro. Programa hasta cinco estados con hasta un año de antelación. Ideal para viajes, momentos de concentración o simplemente para ser realista con la dificultad de afrontar un lunes.
- Tabla de contenidos del canvas: Los canvas con encabezados ahora generan automáticamente una tabla de contenidos para que cualquiera pueda orientarse y navegar al instante. Se actualiza sola, así que no tienes que hacer nada.
- Unirse temporalmente a un canal: Únete a cualquier canal abierto durante el periodo que elijas: hoy, 48 horas o 1 semana. Slack te elimina automáticamente cuando se acabe el plazo establecido. Sin remordimientos, sin desorden, sin añadir nada de forma permanente a la barra lateral.
Creador de flujos de trabajo, diseñado para ir a toda velocidad
Y para el trabajo automatizado que no para:
- Búsquedas y repetidores añade tres nuevos pasos al creador de flujos de trabajo: crear colecciones de objetos, filtrar y ordenar elementos de una lista, además de usar Repetir para ejecutar pasos en cada elemento de una colección o grupo de usuarios. Operaciones masivas, flujos de incorporación repetidos, comunicaciones en masa... todo es posible ahora sin escribir ni una línea de código.
- Comentarios bidireccionales en objetos de trabajo: Los comentarios en los objetos de trabajo se sincronizan de vuelta a la fuente y desde la fuente de nuevo hacia dentro. Una sola conversación, independientemente de dónde empiece.
¿Todo listo para aprovechar estas nuevas funciones?
Echa un vistazo a nuestra página web de Innovaciones para consultar los lanzamientos anteriores.
Ten en cuenta que algunas funciones pueden no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, y dependerán del calendario de implementación, el plan de Slack contratado o cualquier otro requisito relacionado con tu licencia. Para obtener más información sobre la disponibilidad de funciones, habla con tu administrador sobre los planes de licencia de tu espacio de trabajo.
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