Nouvelles fonctionnalités de Slack : les agents passent la vitesse supérieure

L’été touche à sa fin, mais Slack ne perd pas le rythme. Pendant que tout le monde profite des derniers beaux jours, nos équipes continuent à livrer, et les sorties de ce mois-ci font partie des plus importantes à ce jour.

Un même fil conducteur sous-tend ces nouveautés : l’IA ne doit pas être une tâche exécutée de façon isolée dans un onglet. Le travail est plus efficace quand les collaborateurs et leurs agents sont réunis dans le même espace, disposent du même contexte, et sont capables de voir ce qui se passe pour intervenir au bon moment. C’est le problème que cette version résout : elle relie le travail de l’IA déjà en cours au sein de votre équipe aux conversations, outils et enregistrements dans lesquels vous évoluez au quotidien.

Ce mois-ci, nous avons franchi un grand pas dans cette direction. Voici les nouveautés.

Le développement agentique devient une activité collective

Slack Code extrait le développement logiciel des onglets privés pour l’importer dans des canaux de code dédiés, où la conversation, les différences de code et les aperçus en direct sont visibles par tous. Mentionnez un agent de développement – comme Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT ou Vercel – depuis n’importe quelle conversation, et il crée automatiquement un canal pour traiter la tâche. Chacun peut suivre l’avancement, donner son avis et valider avant toute mise en production. Pas de ticket, pas de réunion, pas d’attente.

Et ce n’est pas la seule nouveauté en matière de travail agentique :

Onglet Agents – chaque agent et chaque session d’agent dispose désormais d’un espace dédié, pour parcourir les conversations, consulter les statuts et reprendre là où vous vous étiez arrêté(e).

– chaque agent et chaque session d’agent dispose désormais d’un espace dédié, pour parcourir les conversations, consulter les statuts et reprendre là où vous vous étiez arrêté(e). Messages directs aux agents avec de vrais titres – les fils de discussion avec les agents fonctionnent désormais comme des conversations avec n’importe quel membre de l’équipe.

– les fils de discussion avec les agents fonctionnent désormais comme des conversations avec n’importe quel membre de l’équipe. Outils renommés → Agents & outils – un élément de moins à chercher.

Slackbot dispose désormais de plus d’espace pour réfléchir

Certaines questions méritent mieux qu’une réponse rapide. Ce mois-ci, les capacités de Slackbot ont évolué en conséquence.

Mode plein écran – un espace de travail Slackbot en plein écran, conçu pour la recherche, la rédaction, l’analyse et la génération de fichiers, sans jamais quitter la conversation.

– un espace de travail Slackbot en plein écran, conçu pour la recherche, la rédaction, l’analyse et la génération de fichiers, sans jamais quitter la conversation. Recherche approfondie – posez une question ouverte, et Slackbot explore les données de votre entreprise ainsi que le web, en analysant les résultats plutôt qu’en vous fournissant simplement une réponse rapide.

– posez une question ouverte, et Slackbot explore les données de votre entreprise ainsi que le web, en analysant les résultats plutôt qu’en vous fournissant simplement une réponse rapide. Ensembles de compétences – regroupez des compétences associées et déployez-les en un seul ensemble coordonné, plutôt que de les assembler une par une.

Vos systèmes métier fonctionnent encore plus étroitement ensemble

Davantage de vos outils vous rejoignent là où vous travaillez déjà.

Approbations Salesforce dans Slack – les approbations sont désormais directement acheminées dans Slack, grâce à l’orchestration de flux Salesforce, afin que les approbateurs disposent d’une vue d’ensemble et puissent décider plus rapidement.

– les approbations sont désormais directement acheminées dans Slack, grâce à l’orchestration de flux Salesforce, afin que les approbateurs disposent d’une vue d’ensemble et puissent décider plus rapidement. Suivi des ventes pour Slack CRM – les équipes qui utilisent les anciennes vues Contacts et Comptes bénéficient désormais d’un pipeline visuel, sans aucune configuration requise.

– les équipes qui utilisent les anciennes vues Contacts et Comptes bénéficient désormais d’un pipeline visuel, sans aucune configuration requise. Recherche d’entreprise Seismic – connectez Seismic comme source de recherche et son contenu apparaît directement aux côtés du contexte.

Des améliorations qui simplifient le travail

Nous savons que les petits changements font les grandes améliorations, c’est pourquoi nous nous concentrons toujours sur les modifications mineures qui ont un impact majeur.

Canevas en lecture seule avec commentaires – les propriétaires et éditeurs de canevas peuvent partager un accès limité aux commentaires, afin que les réviseurs puissent donner leur avis sans modifier le contenu. Nous savons que vous attendiez cette fonctionnalité.

– les propriétaires et éditeurs de canevas peuvent partager un accès limité aux commentaires, afin que les réviseurs puissent donner leur avis sans modifier le contenu. Nous savons que vous attendiez cette fonctionnalité. Outils MCP pour les Listes Slack – les agents connectés via le serveur MCP de Slack peuvent désormais rechercher, créer et mettre à jour des Listes directement.

– les agents connectés via le serveur MCP de Slack peuvent désormais rechercher, créer et mettre à jour des Listes directement. Améliorations du Générateur de flux de travail – créez des collections d’objets, filtrez des Listes et exécutez n’importe quelle étape sur un groupe grâce à la nouvelle étape Répéter, sans aucun code.

Prêt à tout mettre en œuvre ?

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