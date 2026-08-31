Lançamento de recurso do Slack: onde os agentes estão em alta

O inverno está chegando ao fim, mas o ritmo dentro do Slack não diminui. Enquanto todo mundo aproveita os últimos momentos da estação, nossas equipes não pararam de lançar novidades e o lançamento deste mês é um dos maiores até agora.

O tema que une tudo isso: a IA não deve ser algo que você usa sozinho em uma guia. O trabalho flui melhor quando as pessoas e os agentes que estão ajudando você estão no mesmo espaço, com o mesmo contexto, podendo ver o que está acontecendo e entrar na conversa quando for necessário. É exatamente esse problema que este lançamento resolve: conecta o trabalho feito com IA que já acontece na sua equipe às conversas, ferramentas e registros que você já usa no dia a dia.

Este mês, apresentamos isso em grande estilo. Veja o que há de novo.

A programação com agentes agora é um esporte coletivo

O Slack Code tira o desenvolvimento de software das guias privadas e o leva para canais de programação dedicados, onde a conversa, as diferenças de código e as pré-visualizações ao vivo ficam visíveis para todos. Mencione um agente de programação (como Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT ou Vercel) de qualquer conversa, e ele cria automaticamente um canal para cuidar da tarefa. Todos podem acompanhar o trabalho em andamento, dar feedback e aprovar antes de qualquer coisa entrar em produção. Sem tíquetes, sem reunião, sem espera.

E há mais novidades para quem trabalha com agentes:

Guia Agentes : cada agente e sessão de agentes agora tem uma base para você navegar pelas conversas, verificar status e retomar de onde parou.

: cada agente e sessão de agentes agora tem uma base para você navegar pelas conversas, verificar status e retomar de onde parou. MDs de agentes com títulos de verdade : as conversas com agentes agora funcionam como qualquer outra conversa com um colega de equipe.

: as conversas com agentes agora funcionam como qualquer outra conversa com um colega de equipe. Ferramentas renomeadas → Agentes e ferramentas: uma coisa a menos para procurar.

O Slackbot tem mais espaço para pensar

Às vezes, uma pergunta precisa de mais do que uma resposta rápida. Neste mês, as capacidades do Slackbot cresceram para estar à altura.

Modo grande : um workspace do Slackbot em tela cheia, criado para pesquisa, redação, análise e geração de arquivos, sem sair da conversa.

: um workspace do Slackbot em tela cheia, criado para pesquisa, redação, análise e geração de arquivos, sem sair da conversa. Pesquisa aprofundada : faça uma pergunta aberta e o Slackbot vasculha os dados de sua organização e a web, raciocina sobre o que encontra em vez de simplesmente entregar uma resposta rápida.

: faça uma pergunta aberta e o Slackbot vasculha os dados de sua organização e a web, raciocina sobre o que encontra em vez de simplesmente entregar uma resposta rápida. Conjuntos de habilidades : agrupe habilidades relacionadas e implante-as como um pacote coordenado em vez de montá-las uma a uma.

Seus sistemas de negócios estão trabalhando ainda mais juntos

Mais das suas ferramentas estão chegando até onde você já trabalha.

Aprovações do Salesforce no Slack : as aprovações agora chegam diretamente no Slack, com a orquestração de fluxo do Salesforce, para que os aprovadores tenham uma visão completa e tomem decisões mais rapidamente.

: as aprovações agora chegam diretamente no Slack, com a orquestração de fluxo do Salesforce, para que os aprovadores tenham uma visão completa e tomem decisões mais rapidamente. Rastreador de vendas para o Slack CRM : as equipes que usam as visualizações antigas de Contatos e Contas ganham um pipeline visual, sem nenhuma configuração necessária.

: as equipes que usam as visualizações antigas de Contatos e Contas ganham um pipeline visual, sem nenhuma configuração necessária. Pesquisa corporativa do Seismic: conecte o Seismic como fonte de pesquisa e o conteúdo dele aparece lado a lado com o contexto.

Melhorias que simplificam o trabalho

Sabemos que pequenas mudanças se somam e geram grandes melhorias,então estamos sempre observando as alterações menores que têm um impacto significativo.

Função somente comentário no canvas : quem cria ou edita um canvas pode compartilhá-lo com acesso somente para comentários, para que os revisores possam dar sua opinião sem editar. Sabemos que você estava esperando por isso.

: quem cria ou edita um canvas pode compartilhá-lo com acesso somente para comentários, para que os revisores possam dar sua opinião sem editar. Sabemos que você estava esperando por isso. Ferramentas PCM para listas do Slack : agentes conectados via servidor PCM do Slack agora podem pesquisar, criar e atualizar listas diretamente.

: agentes conectados via servidor PCM do Slack agora podem pesquisar, criar e atualizar listas diretamente. Melhorias de qualidade no Criador de fluxo de trabalho: crie coleções de objetos, filtre listas e execute qualquer etapa em um grupo com a nova etapa Repetir, sem precisar escrever código.

Pronto para colocar tudo isso em prática?

Confira nossa página de Inovações para ver lançamentos anteriores.

Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente em seu workspace, dependendo do cronograma de implementação, de seu plano de licenciamento do Slack ou de requisitos de licenças adicionais. Para saber mais sobre a disponibilidade dos recursos, consulte seu administrador sobre os planos de licenciamento de seu workspace.

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