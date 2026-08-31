Rilascio di funzioni Slack: gli agenti entrano in azione

L’estate volge al termine, ma il ritmo in Slack non accenna a rallentare. Mentre tutti cercano di strappare un ultimo momento di relax, i nostri team hanno continuato a lavorare, e il rilascio di questo mese è uno dei più ricchi di sempre.

Il filo conduttore è chiaro: l’IA non dovrebbe essere qualcosa da gestire in solitaria in una scheda. Il lavoro funziona meglio quando le persone e gli agenti che ti supportano sono nella stessa stanza, con lo stesso contesto, in grado di vedere cosa sta succedendo e intervenire quando conta. È il problema che questa release risolve: connettere il lavoro IA che già avviene nel tuo team alle conversazioni, agli strumenti e ai record che utilizzi quotidianamente.

Questo mese abbiamo fatto un importante passo avanti. Ecco le novità.

Il coding agentico è diventato uno sport di squadra

Slack Code porta lo sviluppo software fuori dalle schede private e dentro canali di codice dedicati, dove la conversazione, le diff del codice e le anteprime live sono visibili a tutti. Tagga un agente di coding, come Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT o Vercel, da qualsiasi conversazione e avvierà un canale per gestire l'attività. Tutti possono seguire il lavoro in tempo reale, dare feedback e approvare prima che qualcosa venga rilasciato. Niente ticket, niente riunioni, nessuna attesa.

E non è l’unica novità per il lavoro con gli agenti:

Scheda Agenti — ogni agente e ogni sessione con agente ha una base operativa, così puoi sfogliare le conversazioni, controllare gli stati e riprendere da dove avevi lasciato.

— ogni agente e ogni sessione con agente ha una base operativa, così puoi sfogliare le conversazioni, controllare gli stati e riprendere da dove avevi lasciato. MD con gli agenti con titoli reali — le conversazioni con gli agenti ora funzionano come le conversazioni con qualsiasi altro membro del team.

— le conversazioni con gli agenti ora funzionano come le conversazioni con qualsiasi altro membro del team. Ridenominazione Strumenti → Agenti e strumenti — una cosa in meno da cercare.

Slackbot ha più spazio per pensare

A volte una domanda richiede più di una risposta veloce. Questo mese, le capacità di Slackbot sono cresciute per restare al passo.

Modalità open space — un’area di lavoro Slackbot a schermo intero pensata per ricerche, scrittura, analisi e generazione di file, senza uscire dalla conversazione.

— un’area di lavoro Slackbot a schermo intero pensata per ricerche, scrittura, analisi e generazione di file, senza uscire dalla conversazione. Ricerca approfondita — fai una domanda aperta e Slackbot esplora i dati della tua organizzazione e il web, ragionando su ciò che trova invece di limitarsi a darti una risposta rapida.

— fai una domanda aperta e Slackbot esplora i dati della tua organizzazione e il web, ragionando su ciò che trova invece di limitarsi a darti una risposta rapida. Set di skill — raggruppa skill correlate e distribuiscile come un unico pacchetto coordinato, invece di assemblarle una alla volta.

I sistemi aziendali lavorano ancora più in sinergia

Sempre più strumenti ti raggiungono dove lavori già.

Approvazioni Salesforce in Slack — le approvazioni arrivano direttamente in Slack, grazie all’orchestrazione dei flussi di Salesforce, così chi deve approvare ha subito un quadro completo e decide più velocemente.

— le approvazioni arrivano direttamente in Slack, grazie all’orchestrazione dei flussi di Salesforce, così chi deve approvare ha subito un quadro completo e decide più velocemente. Tracker delle vendite per Slack CRM — i team che usano le vecchie viste Contatti e Account ora disporranno di una pipeline visiva, senza alcuna configurazione necessaria.

— i team che usano le vecchie viste Contatti e Account ora disporranno di una pipeline visiva, senza alcuna configurazione necessaria. Ricerca aziendale di Seismic — connetti Seismic come fonte di ricerca e i suoi contenuti compariranno direttamente accanto al contesto.

Miglioramenti che semplificano il lavoro

Sappiamo che i piccoli dettagli portano a grandi miglioramenti, per questo ci concentriamo sempre sui cambiamenti minori che hanno un impatto enorme.

Ruolo solo commenti nei canvas — i proprietari e gli editor dei canvas possono condividere con accesso solo commenti, così i revisori possono intervenire senza modificare. Sappiamo che questa funzione era molto attesa.

— i proprietari e gli editor dei canvas possono condividere con accesso solo commenti, così i revisori possono intervenire senza modificare. Sappiamo che questa funzione era molto attesa. Strumenti MCP per gli elenchi di Slack — gli agenti connessi tramite il server MCP di Slack possono ora cercare, creare e aggiornare gli elenchi direttamente.

— gli agenti connessi tramite il server MCP di Slack possono ora cercare, creare e aggiornare gli elenchi direttamente. Miglioramenti alla qualità di Workflow Builder — crea raccolte di oggetti, filtra gli elenchi ed esegui qualsiasi passaggio su un gruppo con la nuova funzione Ripeti, senza bisogno di scrivere codice.

Ora non ti resta che provare.

Consulta la nostra pagina web sulle innovazioni per i rilasci precedenti.

Tieni presente che alcune funzioni potrebbero non essere subito disponibili nella tua area di lavoro a seconda delle tempistiche di implementazione, del piano di licenza Slack o di requisiti di licenza aggiuntivi. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per i piani di licenza per la tua area di lavoro.

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