Slack Code: dove il tuo team e gli agenti lavorano insieme

Il vero lavoro non è mai stato il documento, la richiesta pull o la build finale. È la conversazione che ti porta al risultato, il botta e risposta, le obiezioni, l’idea abbozzata che un collega coglie e trasforma in qualcosa di brillante. Un brief, una presentazione, un blocco di codice: sono solo la prova che il pensiero vero è già avvenuto, insieme. È da quando Slack è nato che crediamo che il lavoro si svolga meglio in modo aperto, nei canali, non da soli dietro una porta chiusa, per poi condividere il risultato solo quando è “finito”.

Gli agenti di IA non sono sempre stati parte di questo approccio. Di solito, qualcuno apre una scheda privata, scrive un prompt a un agente e sparisce per un po’, creando in solitudine: una persona e il suo agente. Il resto del team lo scopre a cose fatte, senza la possibilità di dare la propria opinione, correggere un’assunzione sbagliata o aggiungere un contesto che il creatore del prompt non aveva. È un gioco in solitaria, e il gioco in solitaria non scala: nessun confronto, nessuno scontro di idee, solo una maniera più veloce per ottenere sempre lo stesso modo di pensare. È esattamente ciò che abbiamo cercato di evitare per anni sviluppando Slack e che ora si sta ripetendo con gli agenti al posto delle persone.

Ti diamo il benvenuto in Slack Code

Slack Code trasforma lo sviluppo di software da un’attività nascosta nelle schede private a un processo visibile a tutti, così il tuo team e i suoi agenti possono pianificare, scrivere e revisionare insieme. Mette a disposizione uno spazio dedicato, chiamato canale di codice, che si adatta al lavoro da svolgere. Tagga un agente di programmazione su un progetto complesso: ne viene avviato uno, viene coinvolto chiunque faccia parte del team e l’agente costruisce lo spazio a seconda delle tue esigente, ad esempio un code diff, un documento di pianificazione o un’anteprima HTML live. Una volta completato il lavoro, il canale si archivia automaticamente, ma rimane in Slack come registro storico per essere consultato in futuro. È questo il cambiamento per cui è stato creato Slack Code: collegare ciò che stai creando alla conversazione che il tuo team sta già avendo, in un unico posto.

Siamo partiti dall’ingegneria perché è il lavoro che ci sta più a cuore, quello di cui ci occupiamo ogni giorno. Oggi lo lanciamo insieme ad Anthropic, Cognition, GitHub, OpenAI, Vercel e altri partner che si uniranno a noi lungo il percorso.

Slack è una parte strategica di una visione più ampia di GitHub: gli esseri umani definiscono la direzione, gli agenti completano il ciclo. Questo deve valere ovunque lavorino gli sviluppatori ed è per questo che portiamo Copilot nel flusso delle conversazioni nei canali di codice, così da aiutare i team a trasformare un’intenzione condivisa in un software pronto per il rilascio. Mario Rodriguez Chief Product Officer, GitHub

Perché abbiamo creato Slack Code

I canali di codice non sono stati progettati come un esercizio teorico, li abbiamo creati per necessità, per il nostro stesso team. Man mano che i nostri ingegneri facevano sempre più affidamento sugli agenti di programmazione internamente, ci siamo trovati di fronte un ostacolo: cercare di comprimere un’esecuzione complessa e a più passaggi degli agenti in una conversazione standard risultava caotico e soffocante, ma permettere agli sviluppatori di rifugiarsi in schede private del browser significava perdere il valore fondamentale di Slack, ovvero lavorare in modo aperto e condiviso con tutto il team.

Ci siamo resi conto che gli agenti non avevano bisogno di un’altra scheda del browser isolata o di un terminale. Avevano bisogno di un posto al tavolo: uno spazio dedicato che potesse espandersi quando il progetto diventava complesso, coinvolgere le persone giuste al momento giusto e scomparire una volta terminato il lavoro. Riunire i membri del team e gli agenti nello stesso spazio ha reso il processo di sviluppo più umano, trasparente e decisamente divertente. I risultati si vedono anche nei numeri. Uno dei nostri ingegneri l’ha spiegato in modo semplice: una volta, i bug report e le piccole correzioni all’interfaccia utente venivano archiviati e dimenticati. Adesso, gli basta avviare una conversazione secondaria direttamente dove si svolge il lavoro per risolvere il problema sul momento e tornare a sviluppare.

Oltre il 70% dei canali di codice viene creato e chiuso nell’arco di una sola giornata, passando dall’idea alla richiesta di pull unita. Gli ingegneri superano gli ostacoli più in fretta, le revisioni richiedono meno contesto e il lavoro viene rilasciato più rapidamente. Questo perché il vero valore dell’IA non deriva dal lavorare più velocemente in isolamento, ma dal fatto che agenti e team costruiscono insieme alla velocità di una conversazione. Per la prima volta, un agente può sviluppare fianco a fianco con il tuo team in tempo reale, con i membri che possono seguire il lavoro mentre viene svolto. Non è un’attività solitaria, è un’esperienza collaborativa, proprio come lo è già il tuo lavoro migliore.

Pensato per il codice, non solo per le conversazioni

Le conversazioni sono ottime per domande rapide e aggiornamenti. Ma collaborare con gli agenti per testare una correzione o individuare un bug prima del rilascio richiede più spazio per lavorare. Slack Code offre agli agenti e agli ingegneri quello spazio, proprio dove avviene la programmazione:

Uno spazio dedicato per ogni progetto. Taggando un agente su un lavoro concreto, viene creato un canale di codice attorno a quell’attività specifica, visibile all’intero team e non solo a chi l’ha avviato. Una volta completato il lavoro, il canale viene archiviato automaticamente, così nulla viene perso e tutto rimane ricercabile.

Visualizza il codice mentre viene creato. I code diff e le anteprime live vengono visualizzate direttamente nel canale di codice, anziché in una lunga sequenza di testo. Individua un bug prima che venga rilasciato, segnala un vincolo prima che l’agente lo esegua oppure metti in pausa e reindirizza l’operazione a metà esecuzione.

Sicurezza aziendale, senza configurazioni aggiuntive. Slack Code eredita le autorizzazioni e i controlli di amministrazione già presenti in Slack, quindi il reparto IT non deve configurare o verificare nulla di nuovo. Le modifiche ad alto impatto possono essere indirizzate a una persona per un’approvazione rapida, direttamente nel canale: puoi ottenere la velocità dell’automazione senza dover rinunciare alla sicurezza di una revisione.

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Collaborare con il nostro ecosistema per portare il meglio della programmazione su Slack

Slack Code viene rilasciato con partner IA che hanno sviluppato i propri agenti per questo nuovo e migliore modo di lavorare, che si integra con le modalità naturali con cui i team già collaborano.

Claude (Anthropic): quando un utente fa una richiesta, Claude Tag può aprire un canale di codice, uno spazio dedicato al lavoro in modo che non vada perso in una conversazione e rimanga separato dalle altre chat. Tutti possono seguire i progressi a colpo d’occhio grazie alla funzione di riepilogo nella conversazione originale, intervenire per dare indicazioni quando hanno qualcosa da aggiungere e rilasciare le modifiche insieme a Claude Tag, che archivia il canale una volta completato il lavoro.

Cognition: Cognition ha progettato Devin in modo che si comporti come un collega: risponde quando necessario e non disturba negli altri momenti, integrandosi nel modo in cui il team già comunica senza dover aggiungere un altro canale da controllare. Se qualcuno segnala un bug direttamente nella conversazione, Devin lo corregge e risponde con un’anteprima funzionante. Niente ticket, niente code, nessun contesto perso. Per gli utenti di Cognition, questo trasforma il “lo faremo nel prossimo sprint” in correzioni in giornata.

GitHub: GitHub ha sviluppato la propria integrazione per aprire le porte a un numero maggiore di collaboratori. All’interno di un canale di codice, un membro del team senza competenze tecniche può descrivere un problema in un linguaggio semplice, far generare a un agente una proposta di correzione e taggare un ingegnere per la revisione, il tutto senza mai uscire dalla conversazione. Questo trasforma la revisione del codice da un’attività isolata e dilazionata in qualcosa che l’intero team può seguire e su cui può esprimersi nel momento in cui avviene.

Vercel: all’interno di un canale di codice, l’agente di Vercel avvia un’anteprima live nel momento in cui una modifica viene rilasciata e pubblica un link condivisibile direttamente nella conversazione, così che il team veda il risultato reale prima che raggiunga gli utenti. Bug e voci di backlog che prima rimanevano in sospeso perché “non valevano” il tempo di uno sviluppatore vengono semplicemente risolti.

Questi sono solo i primi esempi e puoi iniziare a lavorare in questo modo già oggi. Tagga Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT di OpenAI o Vercel su Slack e guarda un canale di codice prendere vita in tempo reale. Lo sviluppo di software è il punto di partenza, ma insieme al nostro ecosistema questo stesso modello collaborativo si espanderà ben oltre il codice, estendendosi a campagne di marketing, revisione di contratti legali, onboarding IT e a ogni ambito della tua azienda.

Oltre Slack Code

Slack Code è solo un tassello di un quadro molto più ampio. Man mano che gli agenti diventano parte del tuo lavoro quotidiano su Slack (non solo nei canali di codice, ma anche negli MD, nelle conversazioni e nelle chat di tutti i giorni) stiamo sviluppando le viste interattive che ti aiutano a gestire quel lavoro, a seguirlo in tempo reale e a mantenerlo in movimento. Si inizia con la nuova scheda Agenti e strumenti, il tuo punto di riferimento per gestire le conversazioni con gli agenti attraverso conversazioni, MD e canali di codice. Questa rende inviare un MD a un agente tanto naturale quanto scriverne uno al collega seduto accanto a te. E significa curare ogni dettaglio: dal ragionamento semplificato degli agenti a un modo più chiaro di vedere quando un agente è ancora al lavoro.

Il lavoro è collaborativo su Slack

Lo abbiamo già detto: il vero lavoro è la conversazione che ti ha portato al risultato. Da anni costruiamo Slack su una sola convinzione: lavorare insieme, in modo aperto, rende tutto più efficace, più veloce e più creativo.

Mentre gli agenti si assumono compiti sempre più complessi, noi ci rimbocchiamo le maniche per garantire che le persone rimangano al centro di tutto. Il nostro obiettivo non è solo far funzionare gli agenti al meglio all’interno di Slack. È quello di plasmare il futuro del modo in cui i team lavorano in un mondo basato sull’IA. Vogliamo che questo futuro sia collaborativo: un futuro in cui i compiti vengono svolti insieme, dove gli agenti non sono solo strumenti ma veri colleghi e il lavoro è, diciamolo chiaramente, più divertente.

Gli agenti faranno avanzare il lavoro. Noi siamo qui per assicurarci che lo facciano come abbiamo sempre fatto: insieme, in modo aperto, fianco a fianco.

Disponibilità e prossimi passi

Slack Code è disponibile subito per i team che usano le integrazioni con Claude (Anthropic), Devin (Cognition), GitHub (Copilot) e Vercel, mentre OpenAI (ChatGPT) sarà disponibile a breve. Tagga l’agente in un canale di progetto per crearne uno direttamente lì. Leggi l’annuncio.