Adesso, i partner possono creare agenti e app IA che sbloccano la conoscenza dell’azienda senza comprometterne la sicurezza e la governance

Aziende leader come Anthropic, Google, Perplexity, Writer e molte altre hanno lanciato nuovi agenti di IA in Slack Marketplace

La nuova API di ricerca in tempo reale di Slack e il server Model Context Protocol offrono agli sviluppatori un accesso sicuro ai dati conversazionali

Il futuro del lavoro è arrivato ed è basato sugli agenti. Gli agenti di IA sono fondamentali per svolgere il lavoro in modo efficiente, ma per riuscirci hanno bisogno di contesto. E il contesto più ricco nasce dalle conversazioni quotidiane che avvengono all’interno del tuo team.

Pensaci: le intuizioni, le decisioni e le idee più importanti del tuo team vengono condivise nelle discussioni. Questi dati conversazionali sono una miniera d'oro, eppure sono spesso nascosti, difficili da cercare e impossibili da accedere per gli strumenti progettati per aiutare.

Di recente, abbiamo annunciato la nuova evoluzione della piattaforma di Slack, che offre a partner e sviluppatori gli strumenti necessari per creare potenti agenti e app IA. Questi si connettono in modo sicuro ai ricchi dati conversazionali in Slack, di proprietà e sotto il controllo dei clienti.

Sia la nuova API di ricerca in tempo reale (RTS) che il nuovo server Model Context Protocol (MCP) offrono un accesso sicuro, flessibile e pronto per gli agent ai dati conversazionali. Questo contesto ricco permette agli agenti di andare oltre le risposte generiche, dando vita a conversazioni contestualizzate e specifiche per ciascun utente. L'IA diventa più pertinente, più accurata e molto più potente nel migliorare la produttività.

Le aziende leader (tra cui OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel e Cursor) hanno sviluppato nuove esperienze di app IA e agenti utilizzando queste innovazioni. Presto troverai queste potenti app e agenti in Slack Marketplace, cercale.

Slack è l’ambiente naturale per gli agenti e le app IA moderne

L’azienda media utilizza più di 1.000 applicazioni, costringendo i dipendenti a perdere ore e ore a copiare, incollare e a cambiare continuamente contesto, una dispersione che può ridurre la produttività fino al 40%. È una realtà frustrante per gli utenti e porta quasi la metà delle licenze SaaS a rimanere inutilizzate.

Ma se ci fosse un metodo migliore? Immagina un venditore che chiede semplicemente a un agente di aggiornare i record CRM, un dipendente che risolve un problema IT senza aprire un ticket o un responsabile marketing che analizza le prestazioni di una campagna senza dover estrarre nemmeno un singolo report.

Unificando il tuo stack tecnologico con gli agenti e le app IA, non solo semplifichi il lavoro dei tuoi team, ma massimizzi il ritorno dell’intero investimento IT. Ecco perché Slack rappresenta quel 2% del budget IT che amplifica il restante 98%.

Sblocca i dati non strutturati: potenzia i tuoi agenti di IA con l’accesso alle discussioni e ai file del tuo team (sempre nel rispetto delle autorizzazioni, ovviamente), ottenendo informazioni dettagliate, personalizzate e rilevanti direttamente in Slack. I team risparmiano in media 97 minuti a settimana utilizzando i dati esistenti in modo intelligente e sicuro.

potenzia i tuoi agenti di IA con l’accesso alle discussioni e ai file del tuo team (sempre nel rispetto delle autorizzazioni, ovviamente), ottenendo informazioni dettagliate, personalizzate e rilevanti direttamente in Slack. I team risparmiano in media 97 minuti a settimana utilizzando i dati esistenti in modo intelligente e sicuro. Accelera il processo decisionale: connetti tutti i dati delle app, come Vendite Agentforce, Asana o Workday alle conversazioni di Slack per offrire un contesto completo, migliorando la ricerca e l’IA per ottenere informazioni dettagliate e azioni più rapide. Ciò si traduce in un processo decisionale più veloce del 37% tra i team e risposte ai clienti più rapide del 36%.

connetti tutti i dati delle app, come Vendite Agentforce, Asana o Workday alle conversazioni di Slack per offrire un contesto completo, migliorando la ricerca e l’IA per ottenere informazioni dettagliate e azioni più rapide. Ciò si traduce in un processo decisionale più veloce del 37% tra i team e risposte ai clienti più rapide del 36%. Aumenta la produttività: integra la tua IA e i tuoi agenti direttamente in Slack, unificando lo stack tecnologico. Questo significa meno clic, meno tempo sprecato e più concentrazione sul lavoro, tutto nel luogo in cui le conversazioni avvengono già.

integra la tua IA e i tuoi agenti direttamente in Slack, unificando lo stack tecnologico. Questo significa meno clic, meno tempo sprecato e più concentrazione sul lavoro, tutto nel luogo in cui le conversazioni avvengono già. Favorisci l’adozione delle app: porta tutte le tue app e i tuoi agenti nel luogo in cui tu e il tuo team lavorate già, permettendo a tutti di usare i propri strumenti in un unico posto.

porta tutte le tue app e i tuoi agenti nel luogo in cui tu e il tuo team lavorate già, permettendo a tutti di usare i propri strumenti in un unico posto. Garantisci sicurezza e conformità: proteggi i tuoi dati con sicurezza di livello enterprise, solide funzionalità di privacy e autorizzazioni granulari, creando una base sicura per la collaborazione.

“Il lavoro migliore nasce quando contesto ed esecuzione non sono separati. Unendo Notion AI e Slack, i team possono trasformare ogni conversazione in azione.” Erica Anderson Chief Revenue Officer, Notion

Abilitare un’IA affidabile e attenta al contesto

Sappiamo che non esiste una dimensione adatta a tutti. Ecco perché la piattaforma di Slack, costruita tenendo a mente la flessibilità e l’estendibilità, ti permette di integrare tutte le tue app, i dati e gli agenti. I miglioramenti alla nostra piattaforma abilitano l’IA degli agenti, rendendo più facile per sviluppatori e partner la creazione di agenti potenti e personalizzati per adattarsi a esigenze specifiche. Questi agenti accedono in maniera sicura a ricchi dati conversazionali basati sul contesto direttamente all’interno di Slack, aumentando in maniera significativa la produttività. Grazie alla sicurezza interna, ci dedichiamo a tenere al sicuro i tuoi dati di Slack e a fornire gli strumenti necessari per sviluppare agenti e app IA robusti che presentano accesso e recupero sicuri secondo le tue condizioni.

L’API di ricerca in tempo reale (RTS) e il server Model Context Protocol (MCP) offrono un accesso ai dati sicuro e conforme alle tue esigenze sia per gli sviluppatori sia per terze parti:

L’API RTS offre alle app l'accesso in tempo reale a una delle risorse più preziose della tua azienda: i ricchi dati conversazionali all'interno di Slack. Mettendo in evidenza le discussioni, i file e i canali più recenti, l'API RTS consente all'IA di agire sulle informazioni nel loro contesto. Sblocca l'intelligenza collettiva della tua organizzazione, collegando in modo sicuro gli agenti alle conversazioni che prima erano intrappolate in silos. Fondamentalmente, l'API RTS è progettata ponendo al centro la sicurezza aziendale. Gli strumenti interagiscono con i dati conversazionali senza bisogno di scaricarli in blocco o di archiviarli altrove, rispettando le autorizzazioni di accesso esistenti e recuperando solo i messaggi o i file specifici rilevanti per una query. Il risultato: gli agenti AI ottengono solo le informazioni precise e contestualizzate di cui hanno bisogno.

offre alle app l'accesso in tempo reale a una delle risorse più preziose della tua azienda: i ricchi dati conversazionali all'interno di Slack. Mettendo in evidenza le discussioni, i file e i canali più recenti, l'API RTS consente all'IA di agire sulle informazioni nel loro contesto. Sblocca l'intelligenza collettiva della tua organizzazione, collegando in modo sicuro gli agenti alle conversazioni che prima erano intrappolate in silos. Fondamentalmente, l'API RTS è progettata ponendo al centro la sicurezza aziendale. Gli strumenti interagiscono con i dati conversazionali senza bisogno di scaricarli in blocco o di archiviarli altrove, rispettando le autorizzazioni di accesso esistenti e recuperando solo i messaggi o i file specifici rilevanti per una query. Il risultato: gli agenti AI ottengono solo le informazioni precise e contestualizzate di cui hanno bisogno. Il server MCP fa un ulteriore passo avanti semplificando e standardizzando il modo in cui i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), gli agenti e le app IA individuano le informazioni contestuali ed eseguono attività per conto degli utenti Slack, riducendo la complessità per gli sviluppatori. Grazie al suo livello di comunicazione unificato tra LLM e Slack, il server stabilisce un modo universale per i sistemi IA di connettersi alle origini dati e agli strumenti. Le integrazioni frammentate vengono sostituite da un unico protocollo coerente che rispetta le autorizzazioni specifiche dell'utente. Gli sviluppatori non devono più scrivere codice per definire ogni possibile attività che un agente può eseguire o implementare integrazioni complesse e specifiche per ciascun LLM o servizio esterno.

Inoltre, la piattaforma di Slack continua a far evolvere i componenti fondamentali a disposizione di amministratori e sviluppatori introducendo nuove innovazioni:

Oggetti di lavoro di Slack : gli sviluppatori possono creare app con anteprime dinamiche e interattive direttamente all’interno di Slack. Gli oggetti di lavoro standardizzano la visualizzazione dei dati provenienti da terze parti, fornendo informazioni dettagliate, immagini e documenti in Slack senza dover cambiare applicazione. Questa integrazione profonda fornisce agli agenti di IA un contesto molto più ricco, migliorando la loro capacità di trovare informazioni e agire in modo rapido e accurato. Nel mese di agosto, abbiamo lanciato delle integrazioni con partner come Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot.

gli sviluppatori possono creare app con anteprime dinamiche e interattive direttamente all’interno di Slack. Gli oggetti di lavoro standardizzano la visualizzazione dei dati provenienti da terze parti, fornendo informazioni dettagliate, immagini e documenti in Slack senza dover cambiare applicazione. Questa integrazione profonda fornisce agli agenti di IA un contesto molto più ricco, migliorando la loro capacità di trovare informazioni e agire in modo rapido e accurato. Nel mese di agosto, abbiamo lanciato delle integrazioni con partner come Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot. Toolkit per sviluppatori potenziato: gli sviluppatori hanno tutto il necessario per creare e personalizzare Slack in base alle esigenze della propria azienda. Dalle app e gli agenti ai workflow automatizzati, le nuove funzionalità includono best practice per l’IA, tabelle Block Kit predefinite e risorse aggiornate come il CLI per le app Bolt. Questi miglioramenti semplificano l’interno ciclo vita dello sviluppo, dalla prima riga di codice all’esperienza dell’utente finale: costruire per l’era agentica non è mai stato così facile.

“Oggi le aziende conducono le loro conversazioni più importanti attraverso molteplici canali di Slack, creando un patrimonio di conoscenze istituzionali che finora non era accessibile ad assistenti IA come Claude. L'API di ricerca in tempo reale di Slack cambia questo scenario: ora Claude può attingere al contesto delle discussioni effettive del team per fornire risposte basate sul lavoro reale, restituendo poi tali informazioni direttamente nel flusso di lavoro. Questa integrazione consente a Claude di offrire un’intelligenza affidabile, allineata al modo in cui il tuo team lavora davvero.” Scott White Responsabile di prodotto, Claude

App IA potenti che puoi utilizzare in Slack

Il modo migliore per apprezzare la potenza delle ultime innovazioni della piattaforma è attraverso le incredibili app create dai nostri partner. Utilizzano queste funzionalità per offrire agenti e applicazioni IA potenti, integrati in modo nativo in Slack, portando l’intelligenza direttamente nel flusso di lavoro.

ChatGPT

L’app ChatGPT di OpenAI per Slack utilizza la nostra nuova API RTS così puoi usare ChatGPT direttamente all’interno di Slack. Combinando la collaborazione in tempo reale con la potenza di ChatGPT, i team possono trovare informazioni dettagliate sulle conversazioni, preparare bozze di post e risposte e agire più velocemente.

Codex di OpenAI

Codex ti consente di iniziare a contribuire direttamente dalle conversazioni di team in Slack: basta taggare @Codex in un canale o conversazione del team. Il sistema raccoglie automaticamente il contesto rilevante dalla conversazione, sceglie l'ambiente corretto e restituisce un link all'attività completata nel cloud di Codex. Da lì puoi unire le modifiche, continuare a lavorare o trasferire l'attività nel tuo ambiente locale tramite l'estensione IDE per proseguire.

Claude

Claude di Anthropic per Slack consente ai team di collaborare con Claude tramite messaggi diretti o @tag nei canali, con accesso alla ricerca su web, alle connessioni dati e all'analisi dei documenti. Connettendo i dati di Slack a Claude, gli utenti possono effettuare ricerche nei canali, nei messaggi e nei file dell'area di lavoro per ottenere informazioni più approfondite, integrando l’IA direttamente nel flusso di lavoro.

Google Agentspace

Google Agentspace, ora parte di Gemini Enterprise, è una piattaforma unica e sicura per creare, gestire e adottare agenti di IA su larga scala. Connette i dati provenienti dagli strumenti di produttività per trasformare le conoscenze di un'organizzazione in informazioni e azioni. L'integrazione di Agentspace con l'API RTS di Slack fa sì che il flusso di informazioni sia fluido, consentendo agli utenti di accedere alle informazioni più approfondite tramite gli agenti di Agentspace in Slack oppure interrogando i dati live di Slack direttamente da Agentspace.

Perplexity

Perplexity sta ridefinendo la ricerca come un'esperienza di scoperta conversazionale e trasparente. Connettendosi a Slack tramite il server MCP, è in grado di contestualizzare le richieste all’interno delle conversazioni del tuo team. Questo ti permette di ottenere risposte non solo accurate, ma anche direttamente rilevanti per il tuo lavoro.

Dropbox Dash

Dropbox Dash utilizza la nostra API RTS per fornire informazioni immediate sia in Slack che in Dropbox Dash. Ciò ti consente di accedere immediatamente ai contenuti, garantendo al contempo che tutte le autorizzazioni e la sicurezza rimangano intatte. Invece di dover gestire il passaggio continuo da un'app all'altra, puoi concentrarti su ciò che conta davvero: svolgere al meglio il tuo lavoro.

Notion

L’app Notion AI di Slack ti permette di porre domande su conversazioni, discussioni o aggiornamenti che potresti aver perso. Utilizzando l’API RTS, Notion AI può cercare contenuti in canali pubblici, privati ​​e MD (con le autorizzazioni appropriate) così che il tuo lavoro in Notion rifletta le conversazioni più recenti che avvengono in Slack.

Il futuro del lavoro è arrivato

Il successo dell’IA dipende dalla sua integrazione fluida nei flussi di lavoro delle persone. Le nostre ultime innovazioni della piattaforma di Slack creano l'ambiente sicuro e ricco di dati necessario affinché gli agenti di IA diventino dei compagni affidabili. Stiamo rendendo semplice per clienti e partner sviluppare le proprie soluzioni IA direttamente in Slack, in modo che il lavoro sia più connesso, intelligente e produttivo che mai. Scopri di più sulla piattaforma di Slack o visita Slack Marketplace per trovare subito app IA di terze parti verificate.