Agora, os parceiros podem criar agentes e apps de IA que proporcionam conhecimento organizacional, além de manter a segurança e a governança empresarial

Empresas de destaque, como Anthropic, Google, Perplexity, Writer, entre outras, lançaram novos agentes de IA no Slack Marketplace

A nova API de pesquisa em tempo real e o novo servidor de Protocolo de Contexto de Modelo do Slack dão aos desenvolvedores acesso seguro a dados conversacionais

O futuro do trabalho está aqui e é dos agentes. Os agentes de IA são essenciais para promover a eficiência na obtenção dos resultados, mas para que tais resultados sejam eficazes, eles precisam de contexto. O contexto mais avançado vem de conversas cotidianas que acontecem entre os membros de sua equipe.

Pense nisso: os insights, as decisões e as ideias de maior valor gerados por sua equipe costumam ser compartilhados em discussões. Esses dados conversacionais são uma mina de ouro, mas é comum ficarem armazenados sob forte segurança, o que dificulta a pesquisa e o acesso por ferramentas auxiliares.

Recentemente, anunciamos a próxima evolução da plataforma do Slack, oferecendo aos parceiros e desenvolvedores as ferramentas necessárias para criar agentes e apps de IA poderosos. Elas são conectadas com segurança a ricos dados conversacionais presentes no Slack, que estão sujeitos ao controle e são de propriedade do cliente.

Tanto a nova API de pesquisa em tempo real (RTS) quanto o novo servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) oferecem acesso seguro, flexível e pronto para o agente a dados conversacionais. Esse contexto rico capacita os agentes a irem além de respostas genéricas, possibilitando conversas contextualizadas e específicas para cada usuário. A IA se torna mais relevante, mais precisa e muito mais poderosa no que se refere a aumentar a produtividade.

Empresas de destaque (incluindo OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor) criaram novas experiências de apps com agentes e IA usando essas inovações. Procure esses poderosos apps e agentes em breve no Slack Marketplace.

O Slack é o lugar ideal para agentes e apps de IA modernos

Em média, uma empresa lida com mais de 1.000 aplicativos, o que faz com que os funcionários percam inúmeras horas copiando, colando e alternando contextos, o que reduz a produtividade em até 40%. É uma realidade frustrante para os usuários e resulta em quase metade das licenças de SaaS não utilizadas.

Mas e se houvesse uma maneira melhor? Imagine um vendedor simplesmente pedir que um agente atualize registros de CRM, um funcionário resolver um problema de TI sem precisar registrar um tíquete ou um líder de marketing analisar o desempenho de uma campanha sem extrair um único relatório.

Quando você unifica sua pilha tecnológica com agentes e apps de IA no Slack, não apenas facilita o trabalho para suas equipes; mas maximiza o retorno de todo o seu investimento em TI. É por isso que o Slack representa os 2% de seu orçamento de TI que potencializam os outros 98%.

Disponha de dados não estruturados: aprimore seus agentes de IA com acesso a discussões e arquivos de sua equipe (com permissões, é claro), recebendo insights personalizados e relevantes no Slack. As equipes economizam, em média, 97 minutos por semana usando dados existentes de maneira inteligente e segura.

aprimore seus agentes de IA com acesso a discussões e arquivos de sua equipe (com permissões, é claro), recebendo insights personalizados e relevantes no Slack. As equipes economizam, em média, 97 minutos por semana usando dados existentes de maneira inteligente e segura. Acelere a tomada de decisões: conecte os dados de todos os apps, como Vendas do Agentforce, Asana ou Workday, com as conversas do Slack para oferecer contexto completo, aprimorando a pesquisa e a IA a fim de obter insights e agir mais rapidamente. Isto resulta em uma tomada de decisão 37% mais rápida entre equipes e respostas 36% mais rápidas para clientes.

conecte os dados de todos os apps, como Vendas do Agentforce, Asana ou Workday, com as conversas do Slack para oferecer contexto completo, aprimorando a pesquisa e a IA a fim de obter insights e agir mais rapidamente. Isto resulta em uma tomada de decisão 37% mais rápida entre equipes e respostas 36% mais rápidas para clientes. Aumente a produtividade: crie sua IA e seus agentes diretamente no Slack, unificando sua pilha tecnológica. Isto significa menos cliques, menos tempo perdido e mais foco no trabalho, tudo no lugar onde suas conversas já acontecem.

crie sua IA e seus agentes diretamente no Slack, unificando sua pilha tecnológica. Isto significa menos cliques, menos tempo perdido e mais foco no trabalho, tudo no lugar onde suas conversas já acontecem. Promova a adesão do app: leve todos os seus apps e agentes para onde você e sua equipe já trabalham, possibilitando o uso de todas as ferramentas em um só lugar.

leve todos os seus apps e agentes para onde você e sua equipe já trabalham, possibilitando o uso de todas as ferramentas em um só lugar. Mantenha a segurança e a conformidade: mantenha seus dados protegidos com segurança de nível empresarial, recursos robustos de privacidade e permissões granulares, proporcionando um alicerce seguro para a colaboração.

“As condições para o trabalho da melhor qualidade surgem quando o contexto e a execução não estão separados. Com Notion AI e Slack juntos, as equipes podem transformar cada conversa em ação.” Erica Anderson Diretora executiva de receita, Notion

Potencialização de IA confiável e sensível ao contexto

Sabemos que não existe uma solução única que sirva a todos os propósitos. É por isso que a plataforma Slack foi desenvolvida para oferecer flexibilidade e extensibilidade, permitindo a integração de todos os seus apps, dados e agentes. As melhorias de nossa plataforma potencializam agentes de IA, facilitando para desenvolvedores e parceiros a criação de agentes poderosos e personalizados, adaptados às suas necessidades específicas. Esses agentes acessam com segurança dados de conversas ricos e contextuais diretamente no Slack, aumentando significativamente a produtividade. Com segurança integrada, nos dedicamos a proteger seus dados do Slack e a fornecer as ferramentas necessárias para desenvolver apps de IA e agentes robustos com acesso e recuperação seguros, conforme suas necessidades.

A API de pesquisa em tempo real (RTS) e o servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) fornecem acesso seguro em seus termos para desenvolvedores e terceiros:

A API RTS oferece aos apps acesso em tempo real a um dos ativos mais valiosos da sua empresa: os dados conversacionais ricos do Slack. Ao destacar as discussões, arquivos e canais mais recentes, a API RTS capacita a IA a agir com base nas informações em contexto. Ela disponibiliza a inteligência coletiva da sua organização, conectando com segurança agentes a conversas que antes estavam presas em silos. Definitivamente, a API RTS foi projetada com a segurança corporativa em seu cerne. As ferramentas interagem com dados conversacionais sem a necessidade de baixá-los em massa ou armazená-los em outro lugar, respeitando as permissões de acesso existentes e recuperando apenas as mensagens ou arquivos específicos relevantes para uma consulta. O resultado: os agentes de IA obtêm exatamente as informações contextuais de que precisam — nada mais, nada menos.

oferece aos apps acesso em tempo real a um dos ativos mais valiosos da sua empresa: os dados conversacionais ricos do Slack. Ao destacar as discussões, arquivos e canais mais recentes, a API RTS capacita a IA a agir com base nas informações em contexto. Ela disponibiliza a inteligência coletiva da sua organização, conectando com segurança agentes a conversas que antes estavam presas em silos. Definitivamente, a API RTS foi projetada com a segurança corporativa em seu cerne. As ferramentas interagem com dados conversacionais sem a necessidade de baixá-los em massa ou armazená-los em outro lugar, respeitando as permissões de acesso existentes e recuperando apenas as mensagens ou arquivos específicos relevantes para uma consulta. O resultado: os agentes de IA obtêm exatamente as informações contextuais de que precisam — nada mais, nada menos. O servidor MCP vai um passo além ao simplificar e padronizar a forma como grandes modelos de linguagem (LLMs), apps de IA e agentes descobrem informações contextuais e executam tarefas em nome dos usuários do Slack, reduzindo a complexidade para desenvolvedores. Com esta camada de comunicação unificada entre o LLM e o Slack, o servidor estabelece uma maneira universal para os sistemas de IA se conectarem a fontes de dados e ferramentas. As integrações fragmentadas são substituídas por um protocolo único e consistente que adere às permissões específicas do usuário. Os desenvolvedores não precisam escrever código para definir todas as tarefas possíveis que um agente pode executar ou implementar integrações complexas e específicas de serviço para cada LLM ou serviço externo.

Além disso, a plataforma do Slack continua avançando com os alicerces fundamentais disponíveis para administradores e desenvolvedores com novas inovações:

Objetos de trabalho do Slack : agora, os desenvolvedores podem criar apps com visualizações dinâmicas e interativas diretamente no Slack. Os objetos de trabalho padronizam a forma como dados de terceiros aparecem, fornecendo informações detalhadas, imagens e documentos no Slack e eliminando a necessidade de alternar entre apps. Esta integração profunda oferece mais contexto aos agentes de IA, melhorando a habilidade de eles obterem informações e agirem rapidamente e com precisão. Lançamos integrações de parceiros com Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot em agosto.

agora, os desenvolvedores podem criar apps com visualizações dinâmicas e interativas diretamente no Slack. Os objetos de trabalho padronizam a forma como dados de terceiros aparecem, fornecendo informações detalhadas, imagens e documentos no Slack e eliminando a necessidade de alternar entre apps. Esta integração profunda oferece mais contexto aos agentes de IA, melhorando a habilidade de eles obterem informações e agirem rapidamente e com precisão. Lançamos integrações de parceiros com Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box e Highspot em agosto. Kit de ferramentas aprimoradas para desenvolvedores: os desenvolvedores têm tudo o que é necessário para criar e personalizar seu negócio. De apps e agentes a fluxos de trabalho automatizado, novos recursos incluem práticas recomendadas de IA, tabelas de Block Kit pré-criadas e recursos atualizados, como CLI para apps Bolt. Essas atualizações simplificam todo o ciclo de vida do desenvolvimento, da primeira linha de código à experiência do usuário final finalizada, facilitando mais do que nunca a criação na era de agentes.

“Atualmente, as empresas têm as conversas mais importantes entre vários canais do Slack, criando uma abundância de conhecimento institucional que não foi acessível para assistentes de IA, como Claude. A API de pesquisa em tempo real do Slack muda isso: agora, o Claude pode obter contexto das conversas reais de sua equipe para dar respostas com base em seu trabalho real e entregar esses insights diretamente em seu fluxo de trabalho. Esta integração permite que o Claude ofereça uma inteligência confiável que esteja alinhada à maneira como a sua equipe realmente opera.” Scott White Diretor de produtos, Claude

Apps de IA poderosos que você pode usar no Slack

A melhor maneira de ver o poder da inovação mais recente da plataforma é por meio dos apps incríveis que nossos parceiros já estão criando. Eles estão usando esses recursos para apresentar aplicativos e agentes de IA poderosos que estão nativamente no Slack, levando a inteligência diretamente para seu fluxo de trabalho.

ChatGPT

O app ChatGPT da OpenAI para Slack usa nossa nova API RTS para que você possa usar o ChatGPT diretamente no Slack. Combinando a colaboração em tempo real com o poder do ChatGPT, as equipes podem obter insights sobre conversas, elaborar postagens e respostas e agir mais rapidamente.

OpenAI Codex

O Codex permite que você comece a contribuir diretamente de conversas no Slack: basta mencionar @Codex em um canal ou conversa de equipe. Ele coleta automaticamente o contexto relevante da conversa, escolhe o ambiente ideal e responde com um link para a tarefa concluída na nuvem do Codex. Lá, você pode mesclar as alterações, continuar trabalhando ou extrair a tarefa para o seu ambiente local pela extensão IDE para continuar trabalhando.

Claude

O Claude da Anthropic para Slack permite que equipes colaborem com o Claude por meio de mensagens diretas ou @menções em canais, com acesso à pesquisa na Web, conexões de dados e análise de documentos. Conectando os dados do Slack ao Claude, os usuários podem pesquisar entre canais, mensagens e arquivos do workspace para obter insights mais profundos, levando a IA diretamente ao fluxo de trabalho.

Google Agentspace

O Google Agentspace, que agora faz parte da Gemini Enterprise, é uma plataforma única e segura para criar, gerenciar e adotar agentes de IA em grande escala. Conecta dados entre ferramentas de produtividade para transformar conhecimento organizacional em insights e ações. A integração do Agentspace com a API RTS do Slack possibilita um fluxo contínuo de informações, permitindo que os usuários acessem insights por meio de agentes do Agentspace no Slack ou solicitando dados em tempo real do Slack pelo Agentspace.

Perplexity

O Perplexity está redefinindo a pesquisa como uma experiência de descoberta conversacional e transparente. Conectando-se ao Slack por meio do servidor MCP, ele pode fundamentar as consultas no contexto das conversas da sua equipe. Isso ajuda você a encontrar respostas que não são apenas precisas, mas também diretamente relevantes para o seu trabalho.

Dropbox Dash

Dropbox Dash usa nossa API RTS para apresentar insights instantâneos entre o Slack e o Dropbox Dash. Isto proporciona acesso imediato ao seu conteúdo enquanto garante que todas as permissões e segurança permaneçam intactas. Em vez de lidar com a constante alternância entre apps, você pode se manter concentrado no que mais importa: apresentar o seu melhor trabalho.

Notion

O app Notion AI para Slack permite que você faça perguntas sobre conversas ou atualizações que você possa ter perdido. Usando a API RTS, o Notion AI pode pesquisar conteúdos entre canais públicos e MDs e privados (com as permissões adequadas) para que seu trabalho no Notion reflita as conversas mais atuais que estão acontecendo no Slack.

O futuro do trabalho está aqui

O sucesso da IA depende da integração contínua em fluxos de trabalho humanos. As inovações mais recentes da nossa plataforma do Slack criam o ambiente seguro e rico em dados necessário para que os agentes de IA se tornem companheiros confiáveis. Estamos simplificando, para clientes e parceiros, a criação de suas soluções de IA diretamente no Slack, para que o trabalho seja mais conectado, inteligente e produtivo do que nunca. Saiba mais sobre a plataforma do Slack ou acesse o Slack Marketplace para encontrar apps de IA de terceiros aprovados hoje mesmo.