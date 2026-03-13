Désormais, nos partenaires peuvent créer des agents et des applications IA qui libèrent l’accès aux connaissances de l’entreprise tout en préservant sa sécurité et sa gouvernance.

Des entreprises leaders comme Anthropic, Google, Perplexity, Writer et bien d’autres ont lancé de nouveaux agents IA dans Slack Marketplace.

La nouvelle API de recherche en temps réel et le serveur Model Context Protocol de Slack permettent aux développeurs d’accéder aux données conversationnelles en toute sécurité.

La nouvelle ère du travail s’est installée, et elle est agentique. S’ils sont essentiels à la productivité, les agents IA ont cependant besoin de contexte pour être efficaces. Et les conversations quotidiennes de votre équipe constituent le contexte le plus riche auquel vous pouvez accéder.

En effet, les décisions, les idées et les insights les plus précieux de votre équipe sont souvent partagés lors de discussions. Ces données conversationnelles constituent donc une véritable mine d’or, mais qui reste souvent verrouillée, difficile à explorer et inaccessible à vos outils du quotidien.

Nous avons récemment dévoilé la toute nouvelle version de la plateforme Slack, qui met à la disposition des partenaires et des développeurs les outils dont ils ont besoin pour concevoir des agents et des applications d’IA. Ces outils sont connectés de manière sécurisée dans Slack aux données conversationnelles riches, détenues et contrôlées par les clients.

La nouvelle API de recherche en temps réel (RTS) et le nouveau serveur Model Context Protocol (MCP) assurent un accès aux données conversationnelles sécurisé, flexible et compatible avec les agents. Grâce à la richesse de ce contexte, les agents sont en mesure de fournir des réponses moins génériques, pour des conversations qui tiennent compte du contexte et qui sont adaptées à l’utilisateur. Ainsi, l’IA est plus pertinente, plus précise et bien plus à même d’améliorer la productivité.

Sur la base de ces innovations, des entreprises leaders, dont OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel ou bien encore Cursor, ont développé de nouveaux agents et de nouvelles applications IA, que vous retrouverez prochainement sur le Slack Marketplace.

Slack est l’espace d’hébergement naturel des agents et applications IA modernes

Une entreprise moyenne jongle entre plus de 1 000 applications. Résultat, les collaborateurs perdent un nombre d’heures incalculable à copier, coller et changer de contexte, ce qui se traduit par une baisse de la productivité pouvant atteindre 40 %. Cette réalité frustrante pour les utilisateurs a une conséquence : près de la moitié des licences SaaS ne sont pas utilisées.

Et s’il existait un meilleur moyen de procéder ? Imaginez qu’un vendeur puisse demander simplement à un agent de mettre à jour les dossiers CRM, qu’un collaborateur puisse résoudre un problème informatique sans créer de ticket d’assistance ou qu’un responsable marketing puisse analyser les performances d’une campagne sans extraire un seul rapport.

En unifiant votre pile technologique aux agents et applications d’IA dans Slack, non seulement vous facilitez le travail de vos équipes, mais vous maximisez aussi le retour sur investissement de l’ensemble de votre système informatique. Slack ne représente peut-être que 2 % de votre budget informatique, mais ces 2 % optimisent les 98 % autres.

Exploitez les données non structurées : améliorez vos agents IA en accédant aux fichiers et discussions de votre équipe (avec son autorisation, bien entendu) pour profiter d’insights pertinents et personnalisés directement dans Slack. En moyenne, les équipes gagnent 97 minutes par semaine en utilisant les données existantes de manière sécurisée et intelligente.

: améliorez vos agents IA en accédant aux fichiers et discussions de votre équipe (avec son autorisation, bien entendu) pour profiter d’insights pertinents et personnalisés directement dans Slack. En moyenne, les équipes gagnent 97 minutes par semaine en utilisant les données existantes de manière sécurisée et intelligente. Prenez des décisions plus rapidement : connectez les données de toutes vos applications (Agentforce Sales, Asana, Workday, etc.) avec les conversations Slack pour profiter d’un contexte complet et ainsi améliorer la recherche et l’IA, pour des insights et des actions plus rapides. Résultat : une accélération de la prise de décision entre les équipes de 37 % et une réduction du temps de réponse aux clients de 36 %.

: connectez les données de toutes vos applications (Agentforce Sales, Asana, Workday, etc.) avec les conversations Slack pour profiter d’un contexte complet et ainsi améliorer la recherche et l’IA, pour des insights et des actions plus rapides. Résultat : une accélération de la prise de décision entre les équipes de 37 % et une réduction du temps de réponse aux clients de 36 %. Améliorez la productivité : créez vos propres agents et applications IA directement dans Slack et unifiez ainsi votre pile technologique. Résultat : moins de clics, moins de temps perdu, une meilleure concentration sur les tâches importantes. Toutes vos activités ont lieu là où vos conversations se déroulent.

: créez vos propres agents et applications IA directement dans Slack et unifiez ainsi votre pile technologique. Résultat : moins de clics, moins de temps perdu, une meilleure concentration sur les tâches importantes. Toutes vos activités ont lieu là où vos conversations se déroulent. Encouragez l’adoption des applications : regroupez tous vos agents et applications là où vous et votre équipe travaillez déjà, afin de pouvoir utiliser tous vos outils au même endroit.

: regroupez tous vos agents et applications là où vous et votre équipe travaillez déjà, afin de pouvoir utiliser tous vos outils au même endroit. Assurez la sécurité et la conformité : protégez vos données grâce à une sécurité professionnelle, à des fonctionnalités de confidentialité robustes et à des autorisations granulaires, pour une collaboration sécurisée.

« Pour travailler de manière optimale, le contexte et l’exécution ne doivent pas être séparés. Le fait que Notion AI et Slack soient rassemblés permet à nos équipes de convertir chaque conversation en action. » Erica Anderson Directrice financière, Notion

Proposer une IA fiable, qui tient compte du contexte

Chaque client a des besoins qui lui sont propres. La plateforme Slack a donc été conçue pour faciliter la flexibilité et l’évolutivité, et vous permettre d’intégrer toutes vos applications, toutes vos données et tous vos agents. Les améliorations que nous avons apportées à notre plateforme permettent de développer des agents IA en toute simplicité : partenaires et développeurs peuvent créer des agents personnalisés puissants qui répondent à leurs besoins spécifiques. Dans Slack, ces agents accèdent, de manière sécurisée, à des données conversationnelles riches et contextualisées, ce qui a pour effet de stimuler considérablement la productivité. Et grâce à la sécurité intégrée, vos données Slack restent protégées. De plus, nous vous fournissons les outils dont vous avez besoin pour développer des agents et applications d’IA robustes, avec un accès et une récupération sécurisés, selon vos propres conditions.

L’API de recherche en temps réel (RTS) et le serveur Model Context Protocol (MCP) assurent aux développeurs et aux tiers un accès sécurisé aux données, selon leurs conditions :

L’API RTS permet aux applications d’accéder en temps réel à l’une des ressources les plus précieuses de votre entreprise : les riches données conversationnelles dans Slack. En donnant accès aux discussions, aux canaux et aux fichiers les plus récents, l’API RTS permet à l’IA d’agir à partir d’informations contextualisées. Elle libère l’intelligence collective de votre entreprise, les agents pouvant accéder de manière sécurisée à des conversations autrefois isolées dans des silos. Mais surtout, l’API RTS est conçue avec comme principe cardinal la sécurité de l’entreprise. Les outils interagissent avec les données conversationnelles sans qu’il ne soit nécessaire de les télécharger de manière groupée ni de les stocker à un autre emplacement, ce qui permet de respecter les autorisations d’accès existantes et de ne récupérer que les messages ou fichiers utiles pour une requête. Résultat : les agents IA se basent sur les informations contextualisées précises dont ils ont besoin, ni plus, ni moins.

permet aux applications d’accéder en temps réel à l’une des ressources les plus précieuses de votre entreprise : les riches données conversationnelles dans Slack. En donnant accès aux discussions, aux canaux et aux fichiers les plus récents, l’API RTS permet à l’IA d’agir à partir d’informations contextualisées. Elle libère l’intelligence collective de votre entreprise, les agents pouvant accéder de manière sécurisée à des conversations autrefois isolées dans des silos. Mais surtout, l’API RTS est conçue avec comme principe cardinal la sécurité de l’entreprise. Les outils interagissent avec les données conversationnelles sans qu’il ne soit nécessaire de les télécharger de manière groupée ni de les stocker à un autre emplacement, ce qui permet de respecter les autorisations d’accès existantes et de ne récupérer que les messages ou fichiers utiles pour une requête. Résultat : les agents IA se basent sur les informations contextualisées précises dont ils ont besoin, ni plus, ni moins. Le serveur MCP va un peu plus loin, en simplifiant et standardisant la façon dont les grands modèles de langage (LLM), les applications et les agents IA découvrent des informations contextuelles et exécutent des tâches pour le compte des utilisateurs de Slack, ce qui réduit la complexité pour les développeurs. Grâce à sa couche de communication unifiée entre le LLM et Slack, le serveur peut établir une liaison universelle afin que les systèmes d’IA se connectent aux outils et aux sources de données. Les intégrations fragmentées sont remplacées par un protocole cohérent et unique qui respecte les autorisations spécifiques de l’utilisateur. Les développeurs n’ont pas besoin d’écrire de code pour définir chaque tâche qu’un agent est susceptible de réaliser, ni d’implémenter des intégrations complexes propres au service pour chaque service externe ou LLM.

De plus, nous améliorons constamment les blocs de développement fondamentaux à la disposition des développeurs et des administrateurs sur la plateforme Slack et proposons diverses innovations :

Objets de travail Slack : les développeurs peuvent désormais créer des applications avec des aperçus dynamiques interactifs directement dans Slack. Les objets de travail standardisent la façon dont les données tierces s’affichent dans Slack, en fournissant des informations détaillées, des images et des documents, et en supprimant le besoin de changer d’application. Cette intégration étroite permet aux agents IA de profiter de plus de contexte, ce qui améliore leur capacité à trouver des informations et à agir rapidement et avec précision. En août, nous avons lancé des intégrations partenaires avec Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box et Highspot.

: les développeurs peuvent désormais créer des applications avec des aperçus dynamiques interactifs directement dans Slack. Les objets de travail standardisent la façon dont les données tierces s’affichent dans Slack, en fournissant des informations détaillées, des images et des documents, et en supprimant le besoin de changer d’application. Cette intégration étroite permet aux agents IA de profiter de plus de contexte, ce qui améliore leur capacité à trouver des informations et à agir rapidement et avec précision. En août, nous avons lancé des intégrations partenaires avec Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box et Highspot. Boîte à outils avancée pour les développeurs : les développeurs ont à leur disposition tout ce dont ils ont besoin pour créer et personnaliser Slack en fonction des besoins de leur entreprise. Des applications aux agents en passant par les flux de travail, les nouvelles fonctionnalités intègrent les bonnes pratiques en matière d’IA, des tables Block Kit prédéfinies et des ressources mises à jour telles que la CLI pour applications Bolt. Ces améliorations rationalisent le cycle de vie global du développement, depuis la première ligne de code jusqu’à l’expérience utilisateur finale. Il n’a jamais été aussi facile de concevoir des solutions à l’ère des agents IA !

« De nos jours, les conversations les plus importantes se déroulent simultanément dans différents canaux Slack. Cela crée une véritable mine d’or de connaissances institutionnelles, qui n’est toutefois pas accessible aux assistants IA comme Claude. L’API de recherche en temps réel de Slack change la donne. Claude peut à présent profiter du contexte qu’offrent les discussions de votre équipe pour fournir des réponses qui s’appuient sur votre travail réel, puis renvoyer ces informations directement dans votre flux de travail. Cette intégration permet à Claude de fournir des informations fiables, en phase avec la façon dont votre équipe fonctionne réellement. » Scott White Responsable produit, Claude

Applications d’IA puissantes que vous pouvez utiliser dans Slack

Pour prendre toute la mesure de la puissance des dernières innovations de notre plateforme, rien de mieux qu’utiliser les applications incroyables développées par nos partenaires. Tous utilisent ces fonctionnalités pour vous proposer des applications et agents IA performants accessibles en natif dans Slack, pour que vous puissiez profiter de leur intelligence directement dans votre flux de travail.

ChatGPT

L’application ChatGPT pour Slack d’OpenAI se sert de notre nouvelle API RTS pour que vous puissiez utiliser ChatGPT directement dans Slack. En combinant la collaboration en temps réel dans Slack et la puissance de ChatGPT, les équipes peuvent retrouver des informations dans les conversations, rédiger des articles et des réponses, et agir plus rapidement.

OpenAI Codex

Tirez parti de Codex directement dans les conversations Slack en mentionnant @Codex dans un canal ou un fil de discussion d’équipe. Codex collecte automatiquement toutes les informations pertinentes dans la conversation, choisit le bon environnement et fournit des réponses avec un lien vers la tâche terminée dans le cloud Codex. Vous pouvez ensuite fusionner les modifications, poursuivre le travail ou transférer la tâche vers votre environnement local via l’extension IDE pour continuer à travailler dessus.

Claude

Claude d’Anthropic pour Slack permet à vos équipes de collaborer avec cette application par messages directs ou @mentions dans les canaux, tout en offrant un accès à la recherche sur le Web, des connexions de données et une analyse de documents. En connectant les données Slack à Claude, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches dans les canaux de l’espace de travail, dans les messages et dans les fichiers pour obtenir des informations plus précises – et ainsi profiter de l’IA directement dans leur flux de travail.

Google Agentspace

Google Agentspace, qui fait aujourd’hui partie de Gemini Enterprise, est une plateforme sécurisée qui vous permet de concevoir, gérer et adopter des agents IA à grande échelle. Elle met en relation les données issues de l’ensemble des outils de productivité pour transformer les connaissances de l’entreprise en insights et en actions. L’intégration d’Agentspace avec l’API de recherche en temps réel de Slack crée un flux d’information fluide qui permet aux utilisateurs d’accéder à des insights via des agents Agentspace dans Slack, ou en interrogeant les données Slack en direct via Agentspace.

Perplexity

Perplexity redéfinit la recherche pour en faire une expérience de découverte transparente et conversationnelle. En se connectant à Slack par l’intermédiaire du serveur MCP, l’application s’appuie sur le contexte des conversations de votre équipe pour fournir des réponses à vos requêtes à la fois correctes et pertinentes pour votre travail.

Dropbox Dash

Dropbox Dash utilise l’API RTS pour fournir instantanément des insights dans Slack et Dropbox Dash. Vous bénéficiez ainsi d’un accès immédiat à votre contenu, avec la certitude de disposer des autorisations nécessaires et de préserver la sécurité. Fini les changements constants d’application, vous pouvez ainsi rester concentré sur votre travail et être plus productif.

Notion

L’application Notion AI pour Slack vous permet de poser des questions concernant les fils de discussion, les conversations ou les informations que vous avez peut-être manquées. S’appuyant sur l’API de recherche en temps réel pour rechercher des contenus dans les canaux publics et privés et les messages directs (avec des autorisations adaptées), vos tâches dans Notion refléteront toujours les conversations dans Slack en temps réel.

L’avenir du travail, c’est maintenant

Le succès de l’IA dépend de son intégration harmonieuse dans les flux de travail humains. Les dernières innovations de la plateforme Slack créent l’environnement sécurisé et riche en données nécessaire pour que les agents IA puissent devenir des partenaires fiables. Nous aidons nos clients et partenaires à concevoir leurs propres solutions d’IA directement dans Slack pour un travail plus connecté, plus intelligent et plus productif. En savoir plus sur la plateforme Slack ou rechercher des applications d’IA tierces validées dans Slack Marketplace.