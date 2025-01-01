合作伙伴现在可以构建 AI 应用和代理，在确保企业安全与治理的前提下，释放组织知识的潜力

Anthropic、Google、Perplexity、Writer 等行业领先的公司都已在 Slack Marketplace 推出全新的 AI 代理

Slack 全新的 Real-Time Search API 与模型上下文协议服务器可以让开发人员安全访问对话数据

未来的工作模式已进入代理时代。AI 代理对于高效完成任务至关重要，但为了充分发挥其效力，需要为其提供上下文信息。而最丰富的上下文信息来自于团队中的日常对话。

想想看：你的团队最有价值的见解、决策和想法通常会在讨论中分享。这些对话数据是一座金矿，却常常被锁起来，人们很难搜索，也无法获得提供帮助的工具。

我们近期发布了 Slack 平台的新业态，为合作伙伴和开发人员提供构建强大 AI 应用与代理所需的工具。这些工具可安全连接至 Slack 中丰富的、由客户拥有并控制的对话数据。

全新的 Real-Time Search (RTS) API 与全新的模型上下文协议 (MCP) 服务器共同为对话数据提供安全灵活、接入代理的访问。丰富的上下文信息使代理能够超越通用回复方式，实现具有上下文感知能力、用户特定的对话。AI 在提高工作效率方面变得更具关联性、更准确、更强大。

包括 OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel、Cursor 在内的行业领先公司，已利用上述创新构建出全新的 AI 与代理应用。这些强大的应用与代理即将在 Slack Marketplace 发布，敬请期待。

Slack 是现代 AI 应用和代理的理想平台

平均每家企业需同时管理超过 1000 个应用，导致员工浪费大量时间进行复制、粘贴和上下文切换，从而使工作效率降幅高达 40%。这种现状不仅令用户感到沮丧，还导致近一半的软件即服务许可遭闲置。

但如果存在更好的方法呢？想象一下，销售人员只需简单告知代理更新客户关系管理记录，员工无需提交工单即可解决 IT 问题，营销组长无需拉取任何报告就能分析活动绩效。

通过使用 Slack 中的 AI 应用与代理统一你的技术堆栈，不仅能让团队的工作更轻松，更能最大化整个 IT 投资的回报。这就是为什么 Slack 虽然只在 IT 预算中占 2%，却能扩大其余 98% 预算的价值。

解锁非结构化数据： 通过访问团队的讨论和文件（需获得权限）来增强 AI 代理的能力，在 Slack 中直接为你提供个性化、具有关联性的见解。团队通过智能且安全地使用现有数据，每周平均可以节省 97 分钟。

“当上下文信息与执行融合时，才能创造最出色的工作成果。借助 Notion AI 与 Slack，团队能够将每一次对话转化为操作。” Notion 首席营收官 Erica Anderson

打造值得信赖的、具有上下文感知能力的 AI

我们知道单一的方式无法满足所有需求。这就是为什么 Slack 平台专为灵活性和可扩充性而构建，协助你集成所有应用、数据和代理。我们平台增强了 AI 代理的功能，让开发人员和合作伙伴能根据你的独特需求轻松构建强大且可自定义的代理。这些代理可直接在 Slack 内安全访问丰富的上下文对话数据，显著提升工作效率。凭借内置的安全机制，我们致力于保护你的 Slack 数据安全，并提供你需要的工具，协助你按自己的需求开发具备安全访问与检索功能的强大 AI 应用与代理。

Real-Time Search (RTS) API 和模型上下文协议 (MCP) 服务器为开发人员和第三方提供符合你需求的安全数据访问：

RTS API 使应用能实时访问贵公司最宝贵的资产之一：Slack 内丰富的对话数据。通过呈现最新的讨论、文件和频道，RTS API 使 AI 能根据上下文信息采取行动。这释放了组织的集体智慧，将代理安全地连接到曾经孤立的对话中。至关重要的是，RTS API 以企业级安全保护为设计核心。工具无需批量下载或另行存储即可与对话数据进行交互，既遵循现有访问权限，又仅检索与查询相关的特定消息或文件。最终实现 AI 代理精准获取所需的上下文信息，不多不少，恰到好处。

此外，Slack 平台继续通过创新来优化管理员和开发人员适用的基本构建块：

Slack 工作对象 ： 开发人员现可在 Slack 内直接构建具备动态、交互预览功能的应用。工作对象将第三方数据的呈现方式标准化，能在 Slack 中提供详细信息、图像和文档，无需切换应用。这种深度集成使 AI 代理能获得更丰富的上下文信息，显著提升其快速精准查找信息并采取行动的能力。我们已于八月发布与 Google 云端硬盘、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 以及 Highspot 的合作伙伴集成。

开发人员现可在 Slack 内直接构建具备动态、交互预览功能的应用。工作对象将第三方数据的呈现方式标准化，能在 Slack 中提供详细信息、图像和文档，无需切换应用。这种深度集成使 AI 代理能获得更丰富的上下文信息，显著提升其快速精准查找信息并采取行动的能力。我们已于八月发布与 Google 云端硬盘、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 以及 Highspot 的合作伙伴集成。 增强版开发人员工具包：开发人员拥有为他们的业务构建和定制 Slack 所需的一切资源。从应用与代理到自动化工作流程，新功能涵盖 AI 最佳实践、预构建的 Block Kit 表以及 Bolt 应用 CLI 等更新资源。这些升级简化了从开始编写代码到最终用户体验的完整开发周期，让代理时代的构建工作变得前所未有的轻松。

“如今，企业在多个 Slack 频道中进行最重要的对话，由此产生了大量机构知识，而这些知识此前无法被 Claude 等 AI 代理所访问。Slack 的 Real-Time Search API 改变了这一现状，Claude 现在能够从团队的实际讨论中提取上下文信息，提供基于真实工作的回答，并将这些见解直接传递回工作流程。这种集成使 Claude 能够提供与团队实际运作方式一致的可靠情报。” Claude 产品主管 Scott White

你可以在 Slack 中使用的强大 AI 应用

要了解平台创新的最新强大功能，最好的方式就是了解合作伙伴已经构建出的卓越应用。他们正运用这些功能开发原生于 Slack 的强大的 AI 应用与代理，将智能直接融入你的工作流程。

ChatGPT

OpenAI 为 Slack 开发的 ChatGPT 应用采用我们全新的 RTS API，因此你能在 Slack 中直接使用 ChatGPT。将实时协作功能与 ChatGPT 的强大功能相结合后，团队不仅能提炼对话中的见解、起草帖子与回复，还能更快地采取行动。

OpenAI Codex

Codex 可助力你直接在 Slack 的团队对话中参与协作，只需在团队频道或消息列中提及 @Codex 即可。它会自动从对话中收集相关上下文信息，选择适当的运行环境，并生成一个指向 Codex 云端中已完成任务的链接作为回复。通过该链接，你既可以合并已做出的修改、继续推进工作，也能借助 IDE 扩展程序将任务下载到本地环境中继续操作。

Claude

Anthropic 为 Slack 开发的 Claude 让团队能够通过频道内的私信或 @提及与 Claude 协作，支持网络搜索、数据关联以及文档分析功能。通过将 Slack 数据与 Claude 关联，用户可跨工作区频道、消息和文件进行搜索，以获取更深入的见解，即将 AI 直接融入工作流程。

Google Agentspace

现已归入 Gemini Enterprise 的 Google Agentspace 是一款可规模化构建、管理及应用 AI 代理的统一安全平台。它能关联各类效率工具的数据，将组织知识转化为见解与行动。Agentspace 通过与 Slack RTS API 的集成实现无缝信息流，让用户可以通过 Slack 中的 Agentspace 代理或通过 Agentspace 查询实时 Slack 数据来获取见解。

Perplexity

Perplexity 正在将搜索重新定义为一种对话式、透明化的探索体验。通过 MCP 服务器关联至 Slack，它能在团队对话的上下文中进行查询。这可以帮助你找到既准确又与工作直接相关的答案。

Dropbox Dash

Dropbox Dash 使用我们的 RTS API，在 Slack 和 Dropbox Dash 同步提供即时见解。因此你能够即时访问内容，同时确保所有权限和安全性保持不变。你无需在应用间频繁切换，可以专注于最重要的事情：全力投入工作。

Notion

Notion AI Slack 应用支持你针对可能错过的消息列、对话或更新发起提问。Notion AI 借助 RTS API 跨公共频道、私人频道及私信检索内容（需获得相应权限），以确保你在 Notion 中的工作内容能反映 Slack 上最新的沟通情况。

未来的工作模式已到来

AI 的成功取决于其能否与人类工作流程无缝集成。我们最新的 Slack 平台创新打造了安全可靠、数据丰富的环境，让 AI 代理成为值得信赖的合作伙伴。我们让客户和合作伙伴能够轻松地将 AI 解决方案直接构建到 Slack 中，使工作比以往任何时候都更加关联、智能和高效。立即了解更多关于 Slack 平台的信息，或者前往 Slack Marketplace 查找经审查的第三方 AI 应用。