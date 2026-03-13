Los socios ahora pueden desarrollar aplicaciones y agentes de IA que aprovechan el conocimiento organizacional al mismo tiempo que mantienen la seguridad y la gobernanza de la empresa

Empresas líderes, como Anthropic, Google, Perplexity, Writer y otras, lanzaron nuevos agentes de IA en Slack Marketplace

La nueva API de búsqueda en tiempo real y el servidor del protocolo de contexto de modelo de Slack ofrecen a los desarrolladores un acceso seguro a los datos conversacionales.

El futuro del trabajo está aquí, y corresponde a los agentes. Los agentes de IA son vitales para llevar a cabo las tareas de manera eficiente; sin embargo, para lograr los resultados deseados, necesitan contexto. El contexto que aporta más información se origina en las conversaciones cotidianas de tu equipo.

Piénsalo. La información, las decisiones y las ideas más valiosas de tu equipo con frecuencia se comparten en las conversaciones. Estos datos conversacionales son una mina de oro, pero a menudo están restringidos, son difíciles de consultar para las personas y resultan inaccesibles para las herramientas diseñadas con fines de asistencia.

Recientemente, anunciamos la próxima evolución de la plataforma de Slack, con la que damos a los socios y desarrolladores las herramientas que necesitan para desarrollar aplicaciones y agentes de IA con gran potencial. Estos productos se conectan de manera segura a la gran cantidad de datos conversacionales en Slack que son de propiedad de los clientes y están bajo su control.

Tanto la API de búsqueda en tiempo real (RTS) como el nuevo servidor del protocolo de contexto de modelo (MCP) ofrecen un acceso a los datos conversacionales seguro, flexible y listo para los agentes. Este contexto completo permite a los agentes ir más allá de brindar respuestas genéricas y hace posible la generación de conversaciones que tienen en cuenta el contexto y son específicas de los usuarios. La IA se vuelve más pertinente, más precisa y mucho más eficiente en el impulso de la productividad.

Con estas innovaciones, algunas empresas líderes, como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel y Cursor, han desarrollado nuevas experiencias de aplicaciones de agentes e IA. Muy pronto encontrarás estas potentes aplicaciones y agentes en Slack Marketplace.

Slack es el entorno natural para las aplicaciones y los agentes de IA modernos

Una empresa promedio usa más de 1000 aplicaciones, y esto lleva a que los empleados pierden innumerables horas en copiar, pegar y cambiar de contexto, lo que reduce la productividad en hasta un 40 %. Es una realidad frustrante para los usuarios, y el resultado es la falta de uso de casi la mitad de las licencias de SaaS.

¿Pero qué pasaría si hubiera una mejor forma de hacer las cosas? Imagínate que un vendedor pueda simplemente pedirle a un agente que actualice los registros de CRM, que un empleado pueda resolver un problema de TI sin completar un ticket o que un responsable de marketing pueda analizar el rendimiento de una campaña sin generar un solo informe.

Mediante la unificación de tus componentes tecnológicos con aplicaciones y agentes de IA en Slack, no solo estás haciendo que el trabajo sea más fácil para tus equipos, sino que estás maximizando el retorno de la inversión total en TI. Por este motivo, Slack es el 2 % de tu presupuesto de TI que maximiza el otro 98 %.

Accede a datos no estructurados: mejora tus agentes de IA con acceso a las conversaciones y los archivos de tu equipo (con permisos, por supuesto), con lo que obtendrás información personalizada y pertinente directamente en Slack. Los equipos ahorran un promedio de 97 minutos por semana como consecuencia de usar los datos existentes de manera inteligente y segura.

mejora tus agentes de IA con acceso a las conversaciones y los archivos de tu equipo (con permisos, por supuesto), con lo que obtendrás información personalizada y pertinente directamente en Slack. Los equipos ahorran un promedio de 97 minutos por semana como consecuencia de usar los datos existentes de manera inteligente y segura. Acelera la toma de decisiones: conecta los datos de todas las aplicaciones, como Agentforce Sales, Asana o Workday, con las conversaciones de Slack para disponer de un contexto completo, lo que mejorará la búsqueda y la IA para obtener mejor información y acciones. Esto tendrá como resultado una toma de decisiones un 37 % más rápida por parte de los equipos y la entrega de respuestas a los clientes un 36 % más veloz.

conecta los datos de todas las aplicaciones, como Agentforce Sales, Asana o Workday, con las conversaciones de Slack para disponer de un contexto completo, lo que mejorará la búsqueda y la IA para obtener mejor información y acciones. Esto tendrá como resultado una toma de decisiones un 37 % más rápida por parte de los equipos y la entrega de respuestas a los clientes un 36 % más veloz. Impulsa la productividad: desarrolla tu IA y agentes directamente en Slack y unifica tus componentes tecnológicos. Esto implica menos clics, menos tiempo perdido y una mayor concentración en el trabajo, todo ello desde el lugar donde ya ocurren las conversaciones.

desarrolla tu IA y agentes directamente en Slack y unifica tus componentes tecnológicos. Esto implica menos clics, menos tiempo perdido y una mayor concentración en el trabajo, todo ello desde el lugar donde ya ocurren las conversaciones. Favorece la adopción de aplicaciones: reúne todas las aplicaciones y agentes en el entorno donde tu equipo y tú trabajan, de modo que puedan usar todas sus herramientas en un solo lugar.

reúne todas las aplicaciones y agentes en el entorno donde tu equipo y tú trabajan, de modo que puedan usar todas sus herramientas en un solo lugar. Mantén la seguridad y el cumplimiento de la normativa: mantén tus datos protegidos con seguridad de nivel empresarial, funciones de privacidad sólidas y permisos granulares, factores que te permitirán crear una base segura para la colaboración.

“El mejor trabajo ocurre cuando el contexto y la ejecución no son independientes el uno de la otra. Al usar Notion AI y Slack en conjunto, los equipos pueden convertir cada conversación en acción”. Erica Anderson Directora de Ingresos, Notion

Promoción de una IA confiable y que tiene en cuenta el contexto

Sabemos que las soluciones no se adaptan a todos los casos. Por eso, la plataforma de Slack se desarrolló para obtener flexibilidad y extensibilidad, lo que te permite integrar todas tus aplicaciones, datos y agentes. Las mejoras de nuestra plataforma favorecen a la IA de los agentes, con lo que es más fácil para desarrolladores y socios crear agentes potentes y personalizados adaptados a tus necesidades únicas. Estos agentes acceden de forma segura a datos conversacionales completos y contextuales dentro de Slack y aumentan considerablemente la productividad. Con funciones de seguridad integradas, protegemos tus datos en Slack y te aportamos las herramientas que necesitas para desarrollar aplicaciones y agentes de IA capaces que pueden acceder y recuperar datos de forma segura bajo tus propias condiciones.

La API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el servidor del protocolo de contexto de modelo (MCP) brindan un acceso seguro a los datos bajo tus propias condiciones a desarrolladores y terceros:

La API de RTS ofrece a las aplicaciones acceso en tiempo real a uno de los recursos más valiosos de tu empresa: los datos conversacionales completos que se encuentran en Slack. Al recuperar las conversaciones, los archivos y los canales más actuales, la API de RTS hace posible que la IA actúe a partir de la información en contexto. La API libera la inteligencia colectiva de la organización y conecta de manera segura a los agentes con las conversaciones que antes permanecían aisladas. Fundamentalmente, la API de RTS está diseñada con la seguridad de la empresa como factor central. Las herramientas interactúan con los datos conversacionales sin necesidad de descargarlos de forma masiva o almacenarlos en otro sitio, respetan los permisos de acceso vigentes y recuperan solo los mensajes o archivos específicos pertinentes para una consulta. Como resultado, los agentes de IA obtienen nada más y nada menos que la información contextual y precisa que necesitan.

ofrece a las aplicaciones acceso en tiempo real a uno de los recursos más valiosos de tu empresa: los datos conversacionales completos que se encuentran en Slack. Al recuperar las conversaciones, los archivos y los canales más actuales, la API de RTS hace posible que la IA actúe a partir de la información en contexto. La API libera la inteligencia colectiva de la organización y conecta de manera segura a los agentes con las conversaciones que antes permanecían aisladas. Fundamentalmente, la API de RTS está diseñada con la seguridad de la empresa como factor central. Las herramientas interactúan con los datos conversacionales sin necesidad de descargarlos de forma masiva o almacenarlos en otro sitio, respetan los permisos de acceso vigentes y recuperan solo los mensajes o archivos específicos pertinentes para una consulta. Como resultado, los agentes de IA obtienen nada más y nada menos que la información contextual y precisa que necesitan. El servidor del MCP lleva todo esto un paso más allá mediante la simplificación y estandarización del modo en que los modelos grandes de lenguaje (LLM), las aplicaciones de IA y los agentes descubren información contextual y ejecutan tareas en nombre de los usuarios de Slack, lo que permite reducir la complejidad para los desarrolladores. Con su capa de comunicación unificada entre LLM y Slack, el servidor establece una vía universal para que los sistemas de IA se conecten a las fuentes de datos y las herramientas. Las integraciones fragmentadas se reemplazan con un único protocolo coherente que respeta los permisos específicos del usuario. Los desarrolladores no tienen que escribir código para definir cada posible tarea que un agente puede ejecutar ni implementar integraciones complejas y específicas para un servicio para cada LLM o servicio externo.

Además, la plataforma de Slack sigue mejorando los elementos de desarrollo fundamentales disponibles para administradores y desarrolladores con nuevas innovaciones:

Objetos de trabajo de Slack : los desarrolladores ahora pueden crear aplicaciones con vistas previas dinámicas e interactivas directamente en Slack. Los objetos de trabajo estandarizan el modo en que se muestran los datos de terceros, con lo que se proporciona información, imágenes y documentos detallados en Slack y se elimina la necesidad de cambiar de aplicaciones. Esta profunda integración les da a los agentes de IA un contexto más completo y mejora su capacidad para encontrar información y actuar con rapidez y precisión. En agosto, lanzamos integraciones con socios con Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot.

los desarrolladores ahora pueden crear aplicaciones con vistas previas dinámicas e interactivas directamente en Slack. Los objetos de trabajo estandarizan el modo en que se muestran los datos de terceros, con lo que se proporciona información, imágenes y documentos detallados en Slack y se elimina la necesidad de cambiar de aplicaciones. Esta profunda integración les da a los agentes de IA un contexto más completo y mejora su capacidad para encontrar información y actuar con rapidez y precisión. En agosto, lanzamos integraciones con socios con Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot. Herramientas para desarrolladores mejoradas: los desarrolladores tienen todo lo que necesitan para hacer su trabajo de creación y personalizar Slack de manera que se adapte a su negocio. Desde aplicaciones y agentes hasta flujos de trabajo automatizados, las nuevas funcionalidades incluyen prácticas recomendadas de IA, tablas del kit de bloques prediseñadas y recursos actualizados, como la interfaz de línea de comandos (CLI) para aplicaciones de Bolt. Estas mejoras optimizan todo el ciclo de vida del desarrollo, desde la primera línea de código hasta la experiencia de usuario final acabada, y hacen que el desarrollo sea más fácil que nunca en la era de los agentes.

“En la actualidad, las empresas llevan a cabo sus conversaciones más importantes en varios canales de Slack, lo que crea un acervo de conocimiento institucional al que los asistentes de IA, como Claude, no podían acceder. La API de búsqueda en tiempo real de Slack cambia esto: ahora, Claude puede extraer contexto de las conversaciones reales de tu equipo para brindar respuestas que se basan en el trabajo efectivamente realizado y luego volver a usar esa información directamente en tu flujo de trabajo. Esta integración permite que Claude aporte información confiable que se alinea con la forma en que tu equipo trabaja en la realidad”. Scott White Jefe de Producto, Claude

Aplicaciones de IA potentes que puedes usar en Slack

La mejor forma de observar el alcance de la innovación más reciente de la plataforma es a través de las increíbles aplicaciones que nuestros socios ya están creando. Están usando estas capacidades para lograr aplicaciones y agentes de IA potentes y nativas de Slack y, de esta manera, incorporar la información directamente en el flujo de trabajo.

ChatGPT

La aplicación ChatGPT de OpenAI para Slack usa nuestra nueva API de RTS, de modo que puedes usar ChatGPT directamente dentro de Slack. Al combinar la colaboración en tiempo real con la potencia de ChatGPT, los equipos pueden encontrar información acerca de conversaciones, elaborar publicaciones y respuestas y actuar con mayor rapidez.

Codex de OpenAI

Codex te permite empezar a colaborar directamente desde las conversaciones del equipo en Slack; solo etiqueta a @Codex en un canal o hilo del equipo. Automáticamente recopilará el contexto relevante de la conversación, elegirá el entorno adecuado y responderá con un enlace a la tarea completada en la nube de Codex. Desde ahí, puedes fusionar sus cambios, seguir trabajando o descargar la tarea a tu entorno local por medio de la extensión del IDE para continuar con el trabajo.

Claude

El asistente Claude para Slack de Anthropic permite que los equipos colaboren con él a través de mensajes directos o @menciones en canales, y ofrece funcionalidades de acceso a búsqueda web, conexiones de datos y análisis de documentos. Al conectar los datos de Slack a Claude, los usuarios pueden hacer búsquedas en canales, mensajes y archivos de los espacios de trabajo para obtener información más detallada, y esto integra la IA directamente en el flujo de trabajo.

Google Agentspace

Google Agentspace ahora es parte de Gemini Enterprise y es una plataforma única y segura en la que se pueden desarrollar, administrar y adoptar agentes de IA a escala. Conecta datos de diferentes herramientas de productividad para convertir el conocimiento organizacional en información y acciones. La integración de Agentspace con la API de RTS de Slack permite que el flujo de información se desarrolle sin problemas y que los usuarios accedan a la información a través de los agentes de Agentspace en Slack o haciendo consultas de los datos de Slack en tiempo real mediante Agentspace.

Perplexity

Perplexity está redefiniendo la búsqueda como una experiencia de descubrimiento conversacional y transparente. Al conectarse a Slack a través del servidor del MCP, puede fundamentar las búsquedas en el contexto de las conversaciones de tu equipo. Esto te ayuda a encontrar respuestas que no solo son precisas, sino que también son directamente pertinentes para tu trabajo.

Dropbox Dash

Dropbox Dash usa nuestra API de RTS para aportar información inmediata tanto en Slack como en Dropbox Dash. Obtendrás acceso instantáneo a tu contenido y, al mismo tiempo, tendrás la certeza de que todos los permisos y las funcionalidades de seguridad se mantienen intactos. En lugar de lidiar con el problema de cambiar de aplicaciones, puedes mantener el enfoque en lo más importante: hacer tu trabajo de la mejor manera posible.

Notion

La aplicación de Notion AI para Slack te permite hacer preguntas acerca de hilos, conversaciones o actualizaciones que puedes haberte perdido. Usando la API de RTS, Notion AI puede buscar contenido en canales públicos y privados, así como en mensajes directos (con los permisos adecuados), por lo que tu trabajo en Notion refleja las conversaciones más actuales que están sucediendo en Slack.

El futuro del trabajo ya llegó

El éxito de la IA depende de su integración eficiente en los flujos de trabajo de las personas. Las innovaciones más recientes de la plataforma de Slack crean el entorno seguro y rico en datos que se necesita para que los agentes de IA se conviertan en colaboradores de confianza. Estamos haciendo que sea más simple para los clientes y socios desarrollar sus soluciones de IA directamente en Slack, de forma que el trabajo sea más conectado, inteligente y productivo que nunca. Obtén más información acerca de la plataforma de Slack o ingresa a Slack Marketplace para encontrar aplicaciones de IA de terceros aprobadas hoy mismo.