이제 파트너들이 기업 보안과 거버넌스를 유지하면서 조직의 지식을 활용하는 AI 앱과 에이전트 구축 가능

Anthropic, Google, Perplexity, Writer와 같은 선도 기업이 Slack Marketplace에 새로운 AI 에이전트 출시

Slack의 새로운 실시간 검색 API와 모델 콘텍스트 프로토콜 서버를 통해 개발자가 대화 데이터에 안전하게 액세스

업무의 미래, 즉 에이전트의 시대가 도래했습니다. AI 에이전트는 업무를 효율적으로 처리하는 데 필수적이지만, 이를 효과적으로 활용하려면 콘텍스트, 즉 배경 정보가 필요합니다. 가장 풍부한 배경 정보는 팀 내에서 이뤄지는 일상적인 대화에서 비롯됩니다.

생각해 보세요. 팀의 가장 가치 있는 인사이트, 결정 사항, 아이디어는 대부분 논의 가운데 공유됩니다. 이런 대화 데이터는 금광과도 같지만, 종종 차단되어 있어 검색하기 힘들며, 도움 줄 도구들이 접근하기가 어렵습니다.

최근 Slack은 파트너와 개발자에게 강력한 AI 앱과 에이전트를 구축하는 데 필요한 도구를 제공하는 차세대 혁신형 Slack 플랫폼을 발표했습니다. 이러한 도구는 고객이 소유하고 제어 가능한 Slack의 풍부한 대화 데이터에 안전하게 연결됩니다.

새로운 실시간 검색(RTS) API와 새로운 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 서버는 모두 에이전트가 바로 활용할 수 있는 안전하고 유연한 액세스를 대화 데이터에 제공합니다. 이 풍부한 배경 정보 덕분에 에이전트는 일반적인 응답을 넘어, 상황에 맞고 사용자별로 최적화된 대화를 할 수 있게 됩니다. AI는 더욱 관련성 높고 정확해지면서 생산성을 크게 높이는 강력한 도구로 발전하고 있습니다.

OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel, Cursor 등의 선도 기업은 이러한 혁신 기술을 활용하여 새로운 AI와 에이전트 앱 환경을 구축했습니다. 이처럼 강력한 앱과 에이전트가 곧 Slack Marketplace에 출시될 예정이니 기대해 주세요.

최신 AI 앱과 에이전트에 최적화된 환경, Slack

평균적으로 기업에서는 천 개가 넘는 애플리케이션을 다루면서, 직원들이 복사와 붙여넣기, 업무 맥락 전환에 엄청난 시간을 허비합니다. 이로 인해 생산성이 최대 40%까지 감소하게 되죠. 이는 사용자에게 답답한 현실이며, 그 결과 SaaS 라이선스 중 거의 절반이 사용되지 못하고 있습니다.

하지만 더 나은 방법이 있다면 어떨까요? 판매자가 에이전트에게 CRM 기록을 업데이트해 달라고만 요청하거나, 직원이 티켓을 제출하지 않고 IT 문제를 해결하거나, 마케팅 담당 리더가 단 한 건의 보고서도 직접 검색하지 않고 캠페인 성과를 분석할 수 있다고 상상해 보세요.

Slack의 AI 앱과 에이전트로 기술 스택을 통합하면 팀이 업무를 진행하기가 한결 수월해질 뿐만 아니라, 전체 IT 투자 수익률을 극대화할 수 있습니다. IT 예산의 2%를 차지하는 Slack이 나머지 98%의 효과를 증폭시키는 이유가 바로 여기에 있습니다.

비정형 데이터 활용: 팀의 논의 대화 및 파일에 대한 액세스를 통해 AI 에이전트(물론, 권한 설정 필요)를 강화하여, Slack에서 바로 관련성 높은 맞춤형 인사이트를 제공 받으세요. 팀에서 기존 데이터를 지능적이고 안전하게 사용하여 평균 주당 97분을 절약할 수 있습니다.

팀의 논의 대화 및 파일에 대한 액세스를 통해 AI 에이전트(물론, 권한 설정 필요)를 강화하여, Slack에서 바로 관련성 높은 맞춤형 인사이트를 제공 받으세요. 팀에서 기존 데이터를 지능적이고 안전하게 사용하여 평균 주당 97분을 절약할 수 있습니다. 의사 결정 가속화: 세일즈용 Agentforce Sales, Asana, Workday 같은 모든 앱 데이터를 Slack 대화와 연결해 완전한 배경 정보를 제공하며 검색과 AI 기능을 개선해 더 빠르게 인사이트를 얻고 조치를 취할 수 있습니다. 이를 통해 팀 전체의 의사 결정 시간이 37% 감소되고 고객 응답 속도는 36% 단축됩니다.

세일즈용 Agentforce Sales, Asana, Workday 같은 모든 앱 데이터를 Slack 대화와 연결해 완전한 배경 정보를 제공하며 검색과 AI 기능을 개선해 더 빠르게 인사이트를 얻고 조치를 취할 수 있습니다. 이를 통해 팀 전체의 의사 결정 시간이 37% 감소되고 고객 응답 속도는 36% 단축됩니다. 생산성 향상: AI와 에이전트를 Slack에 바로 구축하여 기술 스택을 통합하세요. 이렇게 하면 이미 대화가 진행되고 있는 곳에서 클릭을 덜 하며 낭비되는 시간을 줄이고 업무에 더욱 집중할 수 있습니다.

AI와 에이전트를 Slack에 바로 구축하여 기술 스택을 통합하세요. 이렇게 하면 이미 대화가 진행되고 있는 곳에서 클릭을 덜 하며 낭비되는 시간을 줄이고 업무에 더욱 집중할 수 있습니다. 앱 도입 촉진: 팀원과 함께 이미 작업 중인 곳으로 모든 앱과 에이전트를 가져와 한 곳에서 모든 도구를 사용하도록 지원하세요.

팀원과 함께 이미 작업 중인 곳으로 모든 앱과 에이전트를 가져와 한 곳에서 모든 도구를 사용하도록 지원하세요. 보안 및 규정 준수 유지: 엔터프라이즈급 보안과 강력한 개인정보 보호 기능, 세분화된 권한으로 데이터를 보호하여 안전한 협업 기반을 제공합니다.

“최고의 업무 성과는 배경 정보와 실행이 분리되지 않을 때 나옵니다. Notion AI와 Slack을 함께 사용하면 팀이 모든 대화를 실행에 옮길 수 있습니다.” Notion 최고 수익 책임자 Erica Anderson

신뢰할 수 있는 상황 인식 AI 지원

아시다시피 모든 사례에 적용되는 단 하나의 플랫폼은 없습니다. 그렇기 때문에 Slack 플랫폼은 유연성과 확장성을 염두에 두고 설계되어 모든 앱과 데이터, 에이전트를 통합할 수 있습니다. Slack 플랫폼은 향상된 기능을 통해 에이전트 AI를 강화하여 개발자와 파트너가 고유한 요구 사항에 부합하는 강력한 맞춤형 에이전트를 쉽게 구축하도록 도와줍니다. 이러한 에이전트는 Slack 내에서 바로 풍부한 배경 정보 기반의 대화 데이터에 안전하게 액세스하여 생산성을 크게 높입니다. Slack은 내장된 보안 기능을 통해 Slack 데이터를 보호하고, 고객이 원하는 방식으로 안전하게 액세스 및 검색할 수 있는 강력한 AI 앱과 에이전트를 개발하는 데 필요한 도구를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

실시간 검색(RTS) API 및 모델 콘텍스트 프로토콜(MCP) 서버는 고객이 원하는 방식으로 개발자와 타사가 데이터에 안전하게 액세스할 수 있도록 합니다.

RTS API 를 사용하면 앱에서 회사의 가장 귀중한 자산 중 하나인 풍부한 Slack 내 대화 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. RTS API는 현재 진행 중인 토론, 파일, 채널을 표시하여 AI가 상황에 맞는 정보를 바탕으로 조치를 취하도록 지원합니다. 또한 조직의 집단 지성을 활용하여 이전에 단절되어 있던 대화에 에이전트를 안전하게 연결합니다. 결정적으로 RTS API는 엔터프라이즈 보안을 핵심으로 설계되었습니다. 도구는 대화 데이터를 대량으로 다운로드하거나 다른 곳에 저장하지 않아도 기존 액세스 권한을 따르고 쿼리와 관련된 특정 메시지 또는 파일만 검색하여 대화 데이터와 상호 작용합니다. 결과적으로 AI 에이전트는 정확한 상황 기반 정보를 꼭 필요한 만큼만 얻을 수 있게 됩니다.

를 사용하면 앱에서 회사의 가장 귀중한 자산 중 하나인 풍부한 Slack 내 대화 데이터에 실시간으로 액세스할 수 있습니다. RTS API는 현재 진행 중인 토론, 파일, 채널을 표시하여 AI가 상황에 맞는 정보를 바탕으로 조치를 취하도록 지원합니다. 또한 조직의 집단 지성을 활용하여 이전에 단절되어 있던 대화에 에이전트를 안전하게 연결합니다. 결정적으로 RTS API는 엔터프라이즈 보안을 핵심으로 설계되었습니다. 도구는 대화 데이터를 대량으로 다운로드하거나 다른 곳에 저장하지 않아도 기존 액세스 권한을 따르고 쿼리와 관련된 특정 메시지 또는 파일만 검색하여 대화 데이터와 상호 작용합니다. 결과적으로 AI 에이전트는 정확한 상황 기반 정보를 꼭 필요한 만큼만 얻을 수 있게 됩니다. MCP 서버는 한 단계 더 나아가 대규모 언어 모델(LLM)과 AI 앱, 에이전트가 맥락이 담긴 정보를 검색하고 Slack 사용자 대신 작업을 실행하는 방법을 간소화 및 표준화하여 개발자에게 복잡성을 줄여줍니다. 이 서버는 LLM과 Slack 간에 통합된 커뮤니케이션 계층을 사용하여 AI 시스템이 데이터 출처 및 도구와 연결될 수 있는 보편적인 방법을 구축합니다. 분산되어 있던 통합 기능은 사용자의 특정 권한을 준수하는 일관된 단일 프로토콜로 바뀝니다. 개발자는 에이전트가 수행할 수 있는 가능한 모든 작업을 정의하기 위해 코드를 작성하거나 각 LLM 또는 외부 서비스에 대해 복잡한 서비스별 통합 기능을 구현할 필요가 없습니다.

또한 Slack 플랫폼은 새로운 혁신 기능을 통해 관리자와 개발자가 사용할 수 있는 기본 빌딩 블록을 지속적으로 발전시키고 있습니다.

Slack 워크 오브젝트 : 이제 개발자는 Slack 내에서 바로 동적 대화형 미리보기를 사용하여 앱을 구축할 수 있습니다. 워크 오브젝트는 타사 데이터가 표시되는 방식을 표준화하여 Slack에서 자세한 정보, 이미지, 문서를 제공하고, 애플리케이션을 오가지 않아도 됩니다. 이러한 심층 통합을 통해 AI 에이전트는 더 많은 배경 정보를 확보하여 정보를 찾고, 신속하고 정확하게 조치를 취하는 능력을 높일 수 있습니다. Slack은 8월에 Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box, Highspot과 파트너 통합 기능을 출시했습니다.

이제 개발자는 Slack 내에서 바로 동적 대화형 미리보기를 사용하여 앱을 구축할 수 있습니다. 워크 오브젝트는 타사 데이터가 표시되는 방식을 표준화하여 Slack에서 자세한 정보, 이미지, 문서를 제공하고, 애플리케이션을 오가지 않아도 됩니다. 이러한 심층 통합을 통해 AI 에이전트는 더 많은 배경 정보를 확보하여 정보를 찾고, 신속하고 정확하게 조치를 취하는 능력을 높일 수 있습니다. Slack은 8월에 Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box, Highspot과 파트너 통합 기능을 출시했습니다. 향상된 개발자 툴키트: 개발자에게는 비즈니스에 맞게 Slack을 구축하고 맞춤화하는 데 필요한 모든 기능이 제공됩니다. 앱과 에이전트부터 자동화된 워크플로까지, 새로운 기능에는 AI 모범 사례와 미리 구축된 블록 키트 테이블, Bolt 앱용 CLI와 같은 업데이트된 리소스가 포함됩니다. 이러한 업그레이드 기능은 코드 작성 첫 줄부터 완성된 최종 사용자 경험까지 전체 개발 수명 주기를 간소화하여 그 어느 때보다 쉽게 에이전트 시대에 발맞춰 구축할 수 있도록 도와줍니다.

“오늘날 기업들은 여러 Slack 채널에서 가장 중요한 대화들을 나누며 Claude와 같은 AI 어시스턴트가 액세스할 수 없던 풍부한 회사 내 지식을 창출하고 있습니다. Slack의 실시간 검색 API 덕분에 이제 Claude는 팀에 실질적으로 이뤄지는 논의에서 배경 정보를 추출하여 실제 업무에 기반한 답변을 제공하고, 이러한 인사이트를 업무 흐름에 바로 전달할 수 있습니다. 이 통합 기능을 통해 Claude는 팀의 실제 운영 방식에 부합하는 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 수 있게 된 거죠.” Claude 제품 부문 책임자 Scott White

Slack에서 사용할 수 있는 강력한 AI 앱

최신 플랫폼 혁신의 힘을 확인하는 가장 좋은 방법은 파트너가 이미 구축하고 있는 놀라운 앱들을 살펴보는 것입니다. 파트너들은 앱들의 기능을 활용해 Slack에 기본적으로 내장된 강력한 AI 애플리케이션과 에이전트를 지원하고 있으며, 업무 흐름에 정보를 직접 제공합니다.

ChatGPT

OpenAI의 Slack용 ChatGPT 앱은 Slack의 새로운 RTS API를 사용하므로, Slack 내에서 바로 ChatGPT를 사용할 수 있습니다. 팀은 실시간 협업 기능과 ChatGPT의 강력한 기능을 결합하여 대화에 대한 인사이트를 얻고, 포스트와 댓글 초안을 작성하며, 더욱 빠르게 업무 조치를 취할 수 있습니다.

OpenAI Codex

Codex를 사용하면 Slack에서 팀 대화를 통해 바로 기여할 수 있습니다. 팀 채널이나 스레드에서 @Codex를 태그해 보세요. Codex는 대화에서 관련된 배경 정보를 자동으로 수집하고, 적합한 환경을 선택하며, Codex 클라우드에서 완료된 작업으로 연결되는 링크와 함께 답변을 제공합니다. 여기에서 변경 사항을 병합하거나, 작업을 이어가거나, IDE(통합 개발 환경) 확장을 통해 작업을 로컬 환경으로 가져와서 계속 작업할 수 있습니다.

Claude

Anthropic의 Slack용 Claude를 사용하면 팀이 다이렉트 메시지 또는 채널에서 @멘션을 통해 Claude와 협업하며 웹 검색, 데이터 연결 및 문서 분석에 액세스할 수 있습니다. 사용자는 Slack 데이터를 Claude에 연결해 전체 워크스페이스 채널과 메시지, 파일을 검색하여 보다 심층적인 인사이트를 얻을 수 있으며, 업무 흐름에 AI를 직접 도입할 수 있습니다.

Google Agentspace

현재 Gemini Enterprise의 일부인 Google Agentspace는 규모에 맞게 AI 에이전트를 구축, 관리 및 채택할 수 있는 안전한 단일 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 다양한 생산성 도구에서 데이터를 연결하여 조직의 지식을 인사이트와 실행 작업으로 전환합니다. Agentspace와 Slack의 RTS API를 통합하면 정보 흐름이 원활해지며 사용자가 Slack에서 Agentspace 에이전트를 통해 인사이트에 접근하거나, Agentspace를 통해 실시간 Slack 데이터에 질문할 수 있습니다.

Perplexity

Perplexity는 검색을 투명한 대화형 탐색 경험으로 재정의하고 있습니다. MCP 서버를 통해 Slack에 연결하여 팀 대화의 맥락을 기반으로 쿼리를 처리할 수 있습니다. 이를 통해 정확할 뿐만 아니라 업무와 직접적으로 관련된 답변을 표시할 수 있습니다.

Dropbox Dash

Dropbox Dash는 Slack의 RTS API를 사용해 Slack과 Dropbox Dash 모두에서 즉각적인 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 모든 권한과 보안을 그대로 유지하면서 콘텐츠에 즉각적으로 액세스할 수 있습니다. 번거롭게 여러 앱을 오가는 대신 가장 중요한 것, 즉 최상의 업무 능력을 발휘하는 데 집중할 수 있습니다.

Notion

Notion AI Slack 앱을 사용하면 놓쳤을지도 모르는 스레드나 대화, 업데이트에 대해 질문할 수 있습니다. Notion AI는 RTS API를 사용해 공개 및 비공개 채널과 DM(적절한 권한을 보유한 경우)에서 콘텐츠를 검색할 수 있으므로, Notion에서 진행 중인 작업에 Slack에서 이루어지는 최신 대화 내용이 반영됩니다.

업무의 새로운 시대 도래

AI의 성공은 사람 간에 이루어지는 업무 흐름과의 원활한 통합에 달려 있습니다. 최신 Slack 플랫폼의 혁신은 AI 에이전트가 신뢰할 수 있는 동료가 되는 데 필요한 안전하고도 데이터가 풍부한 환경을 만들어 줍니다. Slack은 고객과 파트너가 Slack에 직접 AI 솔루션을 간편하게 구축하여 그 어느 때보다 더 업무가 서로 연결되며, 지능적이고, 높은 생산성을 유지하도록 지원하고 있습니다. 오늘 바로 Slack 플랫폼에 대해 자세히 알아보거나, Slack Marketplace에서 검증된 타사 AI 앱들을 찾아보세요.