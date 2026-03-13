Los socios ahora pueden crear aplicaciones de IA y agentes que usen la información de las organizaciones sin perder la seguridad ni la gobernanza de la empresa

Empresas de referencia como Anthropic, Google, Perplexity, Writer y muchas más han lanzado nuevos agentes de IA en Slack Marketplace

La nueva API de búsqueda en tiempo real y el servidor del protocolo de contexto de modelos ofrecen a los desarrolladores un acceso seguro a los datos de conversaciones

El futuro del trabajo ya ha llegado y se basa en los agentes de IA, que son esenciales para trabajar de manera más eficiente. Sin embargo, para ser eficaces, necesitan la información de las conversaciones del día a día de los equipos.

Si nos paramos a pensar en ello, es cierto que la información, las decisiones y las ideas más importantes de los equipos suelen incluirse en las conversaciones. Estos datos son una auténtica mina de oro que no siempre se aprovecha, y no es fácil buscar información ni acceder a las herramientas necesarias para sacar el trabajo adelante.

Hace poco anunciamos la nueva evolución de la plataforma de Slack, que ofrece a los socios y desarrolladores las herramientas que necesitan para crear aplicaciones y agentes de IA. Estos se conectan de forma segura a los datos conversacionales de Slack, que siempre permanecerán bajo el amparo y el control de los clientes.

Tanto la nueva API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el servidor del protocolo de contexto de modelo (MCP) ofrecen un acceso seguro, flexible y compatible con agentes a los datos conversacionales. Esta información permite a los agentes ofrecer respuestas más elaboradas, lo que permite tener conversaciones personalizadas y con contexto. De esta manera, la IA gana relevancia, precisión y capacidades para mejorar la productividad.

Empresas de referencia, como OpenAI, Anthropic, Google, Perplexity, Writer, Dropbox, Notion, Cognition, Vercel o Cursor, han desarrollado nuevos servicios de IA y agentes usando estas novedades. Pronto estarán disponibles en Slack Marketplace.

Slack es el hábitat natural de las aplicaciones y agentes de IA modernos

Las empresas suelen usar, de media, más de 1000 aplicaciones, lo que hace que los empleados pierdan su tiempo copiando y pegando contenido, buscando información y cambiando de interfaz, lo que reduce la productividad en hasta un 40 %. Es una realidad frustrante para los usuarios, y hace que la mitad de las licencias SaaS dejen de usarse.

¿Y si hubiera una forma mejor de trabajar? Imagina que solo tienes que pedirle a un agente que actualice los registros del CRM, que un empleado resuelva un problema de TI sin tener que enviar un ticket de soporte o que un director de marketing pueda analizar el rendimiento de una campaña sin tener que buscar ni un solo informe.

Al unificar el conjunto tecnológico con las aplicaciones y agentes de IA en Slack, no solo simplificas el trabajo de tus equipos, sino que aumentas al máximo la rentabilidad de tus inversiones en TI. Slack es solo el 2 % del presupuesto de TI, pero se encarga de aumentar las capacidades del 98 % restante.

Libera los datos desestructurados: Mejora tus agentes de IA permitiendo que accedan a las conversaciones y archivos de tus equipos (con una jerarquía de permisos, por supuesto), ofreciendo información relevante y personalizada directamente en Slack. Los equipos ahorran, de media, 97 minutos a la semana usando los datos de manera inteligente y segura.

Mejora tus agentes de IA permitiendo que accedan a las conversaciones y archivos de tus equipos (con una jerarquía de permisos, por supuesto), ofreciendo información relevante y personalizada directamente en Slack. Los equipos ahorran, de media, 97 minutos a la semana usando los datos de manera inteligente y segura. Agiliza la toma de decisiones: Conecta todos los datos de aplicaciones, como Agentforce Sales, Asana o Workday con las conversaciones de Slack para ofrecer información completa, lo que permite mejorar la búsqueda y que la IA obtenga información y tome medidas más rápido. Esto reduce en un 37 % el tiempo para la toma de decisiones entre equipos y permite responder a los clientes un 36 % más rápido.

Conecta todos los datos de aplicaciones, como Agentforce Sales, Asana o Workday con las conversaciones de Slack para ofrecer información completa, lo que permite mejorar la búsqueda y que la IA obtenga información y tome medidas más rápido. Esto reduce en un 37 % el tiempo para la toma de decisiones entre equipos y permite responder a los clientes un 36 % más rápido. Mejora la productividad: Desarrolla e integra IA y agentes directamente en Slack, y unifica todo tu conjunto tecnológico. Esto reduce el número de clics, el tiempo perdido y permite centrarte más en el trabajo, todo desde el lugar donde se producen las conversaciones.

Desarrolla e integra IA y agentes directamente en Slack, y unifica todo tu conjunto tecnológico. Esto reduce el número de clics, el tiempo perdido y permite centrarte más en el trabajo, todo desde el lugar donde se producen las conversaciones. Fomenta la adopción de aplicaciones: Incorpora las aplicaciones y los agentes en el lugar donde trabaja tu equipo para que puedan usar todas sus herramientas desde un solo lugar.

Incorpora las aplicaciones y los agentes en el lugar donde trabaja tu equipo para que puedan usar todas sus herramientas desde un solo lugar. Defiende la seguridad y el cumplimiento: Mantén tus datos protegidos con la seguridad de nivel empresarial, funciones de privacidad sólidas y permisos granulares, que permiten sentar unas bases seguras para la colaboración.

“Se trabaja mejor si se unifican los datos y la ejecución. Con la IA de Notion y Slack, los equipos pueden convertir las conversaciones en acciones”. Erica Anderson Directora de ingresos, Notion

IA de confianza y basada en el contexto

Sabemos que no existe una solución universal para todo. Por eso, la plataforma de Slack es flexible y se puede ampliar para que integres todas tus aplicaciones, tus datos y tus agentes. Las mejoras de nuestra plataforma abren las puertas a los agentes de IA, de forma que los desarrolladores y socios pueden crear agentes útiles, personalizados y adaptados a tus necesidades. Estos agentes podrán acceder de manera segura a datos de contexto y conversaciones completos directamente desde Slack, lo que mejora significativamente la productividad. Con su seguridad integrada, podemos proteger tus datos de Slack y ofrecerte las herramientas que necesitas para desarrollar aplicaciones y agentes de IA sólidos con acceso seguro y recuperación de datos basada en tus indicaciones.

La API de búsqueda en tiempo real (RTS) y el servidor del protocolo de contexto de modelo (MCP) ofrecen un acceso seguro a los datos, basado en tus indicaciones para desarrolladores y terceros:

La API de RTS permite a las aplicaciones acceder en tiempo real a uno de los recursos más valiosos de tu empresa: los datos conversacionales completos dentro de Slack. Al mostrar las conversaciones, archivos y canales más recientes, la API de RTS permite a la IA basar sus acciones en la información de contexto. Libera la información colectiva de tu organización, lo que permite a los agentes conectarse de forma segura a conversaciones que, antes, estaba aislada. En esencia, la API de RTS está diseñada centrándose en la seguridad empresarial. Las herramientas interactúan con los datos conversacionales sin tener que descargarla ni almacenarla en ningún sitio, respetando los permisos de acceso actuales y recuperando solo los mensajes o archivos relevantes para una consulta concreta. ¿Cuál es resultado? Agentes de IA que obtienen la información que necesitan, ni más ni menos.

permite a las aplicaciones acceder en tiempo real a uno de los recursos más valiosos de tu empresa: los datos conversacionales completos dentro de Slack. Al mostrar las conversaciones, archivos y canales más recientes, la API de RTS permite a la IA basar sus acciones en la información de contexto. Libera la información colectiva de tu organización, lo que permite a los agentes conectarse de forma segura a conversaciones que, antes, estaba aislada. En esencia, la API de RTS está diseñada centrándose en la seguridad empresarial. Las herramientas interactúan con los datos conversacionales sin tener que descargarla ni almacenarla en ningún sitio, respetando los permisos de acceso actuales y recuperando solo los mensajes o archivos relevantes para una consulta concreta. ¿Cuál es resultado? Agentes de IA que obtienen la información que necesitan, ni más ni menos. El servidor del MCP va un paso más allá: simplifica y estandariza la manera en la que los modelos grandes de lenguaje (LLM), las aplicaciones de IA y los agentes descubren la información de contexto y ejecutan tareas en nombre de los usuarios de Slack, lo que simplifica todo para los desarrolladores. Con su capa de comunicación unificada entre el LLM y Slack, el servidor establece una forma universal de conectar los sistemas de IA con fuentes de datos y herramientas. Las integraciones fragmentadas se sustituyen por un solo protocolo coherente que se ajusta a los permisos concretos de cada usuario. Los desarrolladores no tendrán que compilar nada para definir las tareas que un agente puede realizar, ni implementar integraciones complejas para las funciones de cada LLM o servicio externo.

Además, la plataforma de Slack sigue desarrollando los bloques de creación para administradores y desarrolladores con muchas novedades:

Objetos de trabajo de Slack : Ahora, los desarrolladores pueden crear aplicaciones con vistas previas dinámicas e interactivas directamente desde Slack. Los objetos de trabajo estandarizan la forma en la que aparecen los datos de terceros, ofreciendo información detallada, imágenes y documentos en Slack, sin tener que cambiar de aplicación. Esta integración ofrece a los agentes de IA más información, lo que mejora su capacidad para encontrar datos y actuar de forma rápida y precisa. En agosto, lanzamos integraciones con socios con Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot.

Ahora, los desarrolladores pueden crear aplicaciones con vistas previas dinámicas e interactivas directamente desde Slack. Los objetos de trabajo estandarizan la forma en la que aparecen los datos de terceros, ofreciendo información detallada, imágenes y documentos en Slack, sin tener que cambiar de aplicación. Esta integración ofrece a los agentes de IA más información, lo que mejora su capacidad para encontrar datos y actuar de forma rápida y precisa. En agosto, lanzamos integraciones con socios con Google Drive, OneDrive, Asana, PagerDuty, Box y Highspot. Kit para desarrolladores mejorado: Los desarrolladores tienen todo lo que necesitan para crear y personalizar Slack para su negocio. Desde aplicaciones y agentes a flujos de trabajo automatizados, las nuevas capacidades incluyen las prácticas recomendadas de IA, tablas de kit de bloques prediseñadas y recursos actualizados, como la CLI para aplicaciones de Bolt. Estas mejoras optimizan el ciclo de vida de desarrollo en su totalidad, desde la primera línea de código hasta la experiencia de usuario. Todo esto hace que desarrollar en la era de los agentes sea más fácil que nunca.

“Las empresas actuales tienen sus conversaciones más importantes en diferentes canales de Slack, lo que crea un repositorio amplio de información institucional que, hasta ahora, no estaba a disposición de asistentes de IA como Claude. La API de búsqueda en tiempo real de Slack ha cambiado esto. Ahora, Claude puede obtener información de las conversaciones de los equipos para ofrecer respuestas basadas en su trabajo e incluirlas en el flujo de trabajo directamente. Esta integración permite a Claude ofrecer datos fiables y ajustados a la manera de trabajar de los equipos”. Scott White Director de producto, Claude

Aplicaciones de IA completas integradas en Slack

La mejor forma de apreciar las capacidades de las últimas innovaciones de la plataforma es a través de las aplicaciones increíbles que nuestros socios están desarrollando. Usan estas capacidades para ofrecer aplicaciones y agentes de IA completos directamente en Slack, integrando los datos en los flujos de trabajo.

ChatGPT

La aplicación ChatGPT de OpenAI para Slack usa la nueva API de RTS, para que puedas disfrutar de ChatGPT directamente dentro de Slack. Al combinar la colaboración en tiempo real con las capacidades de ChatGPT, los equipos pueden obtener información sobre conversaciones, redactar publicaciones y respuestas y tomar las medidas necesarias más rápido.

OpenAI Codex

Codex te permite colaborar directamente desde conversaciones de equipos en Slack. Solo tienes que mencionar a @Codex en un canal de equipo o en un hilo. Automáticamente, obtendrá la información relevante de la conversación, seleccionará el entorno adecuado y responderá con un enlace a la tarea completada en la nube de Codex. Desde allí, podrás fusionar sus cambios, seguir trabajando o descargar la tarea en tu entorno local a través de la extensión IDE para seguir trabajando.

Claude

La integración de Claude, de Anthropic, en Slack permite a los equipos colaborar con Claude a través de mensajes directos o @menciones en los canales, con acceso a las búsquedas web, conexiones de datos y análisis de documentos. Al conectar los datos de Slack con Claude, los usuarios pueden buscar en canales de sus espacios de trabajo, así como en los mensajes y archivos, para obtener información más detallada, todo integrando la IA directamente en sus flujos de trabajo.

Google Agentspace

Google Agentspace, que ahora forma parte de Gemini Enterprise, es una plataforma segura para desarrollar, gestionar y adoptar agentes de IA a escala. Conecta datos de diferentes herramientas de productividad para convertir los datos de las organizaciones en información útil y acciones. La integración de Agentspace con la API de RTS de Slack permite conseguir un flujo de información adecuado, lo que ayuda a que los usuarios accedan a información a través de los agentes de Agentspace en Slack o realizando consultas de datos de Slack a través de Agentspace.

Perplexity

Perplexity está reinventando la búsqueda como una experiencia de descubrimiento transparente y basada en conversaciones. Mediante la conexión de Slack al servidor del MCP, puede basar las consultas en la información de las conversaciones de tus equipos. Esto te ayudará a obtener respuestas precisas y relevantes para tu trabajo.

Dropbox Dash

Dropbox Dash usa nuestra API de RTS para ofrecer información en Slack y Dropbox Dash. Esto te permite acceder al instante a tu contenido, siempre respetando tus permisos y tu seguridad. En lugar de tener que cambiar constantemente de aplicación, podrás centrarte en lo que de verdad importa: trabajar de la mejor forma posible.

Notion

La aplicación de IA de Notion te permite realizar preguntas sobre hilos, conversaciones o novedades que te hayas perdido. Usando la API de RTS, IA de Notion puede buscar contenido en canales abiertos y cerrados, así como en mensajes directos (si se tiene permiso) para que tu trabajo en Notion se base en las conversaciones más recientes de Slack.

El futuro del trabajo ya ha llegado

El éxito de la IA depende de su integración adecuada en los flujos de trabajo humanos. Las últimas novedades de la plataforma de Slack crean el entorno seguro y basado en datos necesario para que los agentes de IA sean compañeros de trabajo en los que confiar. Ayudamos a que los clientes y socios creen sus soluciones de IA directamente en Slack para trabajar de manera más conectada, inteligente y productiva que nunca. Obtén más información sobre la plataforma de Slack o visita Slack Marketplace para encontrar aplicaciones de IA de terceros.