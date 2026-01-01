合作夥伴現在可以打造 AI 應用程式與代理，在維持企業級安全與治理的同時，釋放組織知識的潛能。

像 Anthropic、Google、Perplexity、Writer 等領先公司，已在 Slack Marketplace 推出了全新的 AI 智慧代理

Slack 全新的即時搜尋 API 與模型內容通訊協定伺服器，讓開發人員能安全地存取對話資料

工作的未來已經到來，並且是「自主行動」的時代。AI 智慧代理對於高效完成工作至關重要，但要發揮效力，它們需要具備內容。而最豐富的內容，正來自團隊日常的對話中。

試想一下：團隊中最有價值的見解、決策與創意，往往都是在討論中產生的。這些對話資料就像金礦，但卻經常鎖起來，不僅難以搜尋，也無法設計來協助工作的工具存取。

我們最近宣布了 Slack 平台的下一個進化階段，為合作夥伴和開發人員提供建構強大 AI 應用程式與代理所需的工具。這些工具能安全地連接到 Slack 中豐富、由客戶擁有並控制的對話資料。

全新的即時搜尋 (RTS) API 與模型內容通訊協定 (MCP) 伺服器，都提供安全、靈活且可供代理使用的對話資料存取。這些豐富的內容讓 AI 智慧代理不再只能給出一般性的回應，而能進行具內容感知、針對使用者的專屬對話。AI 因此變得更貼切、更精準，也更強大，能顯著提升生產力。

包括 OpenAI、Anthropic、Google、Perplexity、Writer、Dropbox、Notion、Cognition、Vercel、Cursor 等領先公司，已運用這些創新技術打造全新的 AI 與代理應用程式體驗。這些強大的應用程式與代理即將在 Slack Marketplace 上架，敬請期待。

Slack 是現代 AI 應用程式與代理的理想平台

一般企業平均同時使用超過 1,000 個應用程式，導致員工花費大量時間在複製、貼上和切換內容上，生產力可能因此下降高達 40%。這對使用者來說相當挫折，也造成近一半的 SaaS 授權未有效利用。

但如果有更好的方法呢？想像一下，銷售人員只需請 AI 智慧代理更新 CRM 記錄、員工在不提交工單的情況下解決 IT 問題，或行銷主管在不產生任何報表的情況下分析活動績效。

透過在 Slack 中整合 AI 應用程式與代理，不僅讓團隊的工作更輕鬆，也最大化整體 IT 投資的報酬率。這就是為什麼 Slack 是 IT 預算中的 2%，能放大其他 98% 的效益。

解鎖非結構化資料 ：讓你的 AI 智慧代理能存取團隊的討論與檔案 (當然有權限控管)，直接在 Slack 中提供個人化、相關的見解。團隊透過智慧且安全地使用現有資料，每週平均可節省 97 分鐘。

：讓你的 AI 智慧代理能存取團隊的討論與檔案 (當然有權限控管)，直接在 Slack 中提供個人化、相關的見解。團隊透過智慧且安全地使用現有資料，每週平均可節省 97 分鐘。 加速決策： 將所有應用程式資料 (如 Agentforce Sales、Asana 或 Workday) 與 Slack 對話串連，提供完整內容，強化搜尋與 AI 功能，讓見解與行動更迅速。這可使團隊決策速度提升 37%，對客戶的回應速度加快 36%。

將所有應用程式資料 (如 Agentforce Sales、Asana 或 Workday) 與 Slack 對話串連，提供完整內容，強化搜尋與 AI 功能，讓見解與行動更迅速。這可使團隊決策速度提升 37%，對客戶的回應速度加快 36%。 提升生產力： 將 AI 與代理直接整合到 Slack 中，統一你的技術堆疊。這代表不用點擊太多次、不必浪費那麼多時間，並能專注於工作，一切都從你已經進行對話的地方開始。

將 AI 與代理直接整合到 Slack 中，統一你的技術堆疊。這代表不用點擊太多次、不必浪費那麼多時間，並能專注於工作，一切都從你已經進行對話的地方開始。 推動應用程式採用： 將所有應用程式與代理帶到你和團隊已經工作的地方，讓他們能在單一平台中使用所有工具。

將所有應用程式與代理帶到你和團隊已經工作的地方，讓他們能在單一平台中使用所有工具。 保持安全與合規： 透過企業級安全性、完善的隱私權功能以及細緻的權限控管，保護你的資料，為協作提供穩固的安全基礎。

「最佳的工作成果，來自於內容與執行的結合。透過 Notion AI 與 Slack 的整合，團隊能將每一次對話轉化為實際行動。」 Notion 營收長 Erica Anderson

驅動值得信賴、具內容感知的 AI

我們明白一體適用並不適合所有情況。因此，Slack 平台以靈活性與可擴充性為設計核心，讓你能整合所有應用程式、資料與代理。我們的平台升級強化了代理級 AI，讓開發人員與合作夥伴能輕鬆打造強大、客製化的代理，滿足你獨特的需求。這些代理能安全地直接存取 Slack 中豐富且具內容的對話資料，大幅提升生產力。我們內建安全防護機制，致力於保護你的 Slack 資料，並提供你所需的工具，讓你能依自身需求安全地存取與擷取資料，開發出穩健的 AI 應用程式與代理。

即時搜尋 (RTS) API 與模型內容通訊協定 (MCP) 伺服器，為開發人員與第三方提供依照你設定條件的安全資料存取：

RTS API 讓應用程式能即時存取公司最有價值的資產之一：Slack 中豐富的對話資料。透過呈現最新的討論、檔案與頻道，RTS API 使 AI 能根據內容行動。RTS API 解放了組織的集體智慧，安全地將原本孤立的對話連接給代理使用。最重要的是，RTS API 的設計核心即為企業級安全。工具在與對話資料互動時，不需大量下載或另行存放資料，並會遵守現有的存取權限，只檢索與查詢相關的特定訊息或檔案。結果是：AI 智慧代理能獲得精準且具內容的資訊，不多也不少。

讓應用程式能即時存取公司最有價值的資產之一：Slack 中豐富的對話資料。透過呈現最新的討論、檔案與頻道，RTS API 使 AI 能根據內容行動。RTS API 解放了組織的集體智慧，安全地將原本孤立的對話連接給代理使用。最重要的是，RTS API 的設計核心即為企業級安全。工具在與對話資料互動時，不需大量下載或另行存放資料，並會遵守現有的存取權限，只檢索與查詢相關的特定訊息或檔案。結果是：AI 智慧代理能獲得精準且具內容的資訊，不多也不少。 MCP 伺服器更進一步，透過簡化與標準化流程，讓大型語言模型 (LLM)、AI 應用程式與代理能發現內容資訊並代表 Slack 使用者執行任務，降低了開發人員的複雜度。透過在 LLM 與 Slack 之間建立統一的通訊層，MCP 伺服器為 AI 系統連接資料來源與工具提供了通用方式。原本零散的整合改由單一、一致的協議取代，並遵循使用者的特定權限。開發人員不必為每個代理可能執行的任務撰寫程式碼，也不需為每個 LLM 或外部服務實作複雜、服務專屬的整合。

此外，Slack 平台持續透過新創新，提升管理員與開發人員可使用的基本建構區塊：

Slack 工作物件 ： 開發人員現在可以在 Slack 中直接建立具動態互動預覽的應用程式。工作物件標準化第三方資料的呈現方式，在 Slack 中提供詳細資訊、圖片與文件，免去頻繁切換應用程式的麻煩。這種深度整合提供 AI 智慧代理更多內容，提升其快速且精準尋找資訊和執行任務的能力。我們於八月推出了與 Google Drive、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 以及 Highspot 的合作整合。

開發人員現在可以在 Slack 中直接建立具動態互動預覽的應用程式。工作物件標準化第三方資料的呈現方式，在 Slack 中提供詳細資訊、圖片與文件，免去頻繁切換應用程式的麻煩。這種深度整合提供 AI 智慧代理更多內容，提升其快速且精準尋找資訊和執行任務的能力。我們於八月推出了與 Google Drive、OneDrive、Asana、PagerDuty、Box 以及 Highspot 的合作整合。 強化開發人員工具組：開發人員擁有建置與客製化 Slack 所需的一切資源。從應用程式與代理到自動化工作流程，新功能包括 AI 最佳做法、預建的區塊套件表格，以及更新資源如 Bolt 應用程式 CLI。這些升級簡化了整個開發生命週期，從撰寫第一程式碼到終端使用者體驗，使在「自主行動時代」建置應用程式變得前所未有的容易。

「現今企業的最重要對話往往分散在多個 Slack 頻道中，產生了豐富的組織知識，但過去像 Claude 這樣的 AI 助手無法存取。Slack 的即時搜尋 API 改變了這一點。Claude 現在可以從團隊的實際討論中獲取內容，提供以真實工作為基礎的答案，並將這些見解直接回饋到工作流程中。此整合讓 Claude 能提供可信的智慧資訊，並與團隊實際運作方式保持一致。」 Claude 產品總監 Scott White

在 Slack 中可使用的強大 AI 應用程式

體驗最新平台創新威力的最佳方式，就是看看我們的合作夥伴已經打造的出色應用程式。他們運用這些功能，提供原生於 Slack 的強大 AI 應用程式與代理，將智慧直接帶入你的工作流程。

ChatGPT

OpenAI 的 ChatGPT Slack 應用程式使用了我們全新的 RTS API，讓你能直接在 Slack 中使用 ChatGPT。透過將即時協作與 ChatGPT 的強大功能結合，團隊可以快速挖掘對話見解、撰寫貼文與回覆，並更迅速地採取行動。

OpenAI Codex

Codex 讓你直接在 Slack 團隊對話中參與開發工作，只要在團隊頻道或對話串中 @Codex 即可。這款工具會自動從對話中擷取相關背景資訊、選擇正確的執行環境，以及提供完成任務的連結至 Codex 雲端來解答。接著，你可以合併變更、繼續作業，或者透過 IDE 擴充功能將任務下載至本機環境繼續開發。

Claude

Anthropic’s Claude Slack 應用程式讓團隊能透過私訊或在頻道中 @提及 與 Claude 協作，並可使用網路搜尋、資料連接與文件分析功能。透過將 Slack 資料與 Claude 連接，使用者可以在工作空間的頻道、訊息與檔案中搜尋，獲取更深入的見解，將 AI 直接帶入工作流程。

Google Agentspace

Google Agentspace 現已成為 Gemini Enterprise 的一部分，是一個單一且安全的平台，用於大規模建置、管理與採用 AI 智慧代理。它整合生產力工具中的資料，將組織知識轉化為見解與行動。Agentspace 與 Slack 的 RTS API 整合，實現資訊的無縫流動，讓使用者能透過 Agentspace 代理在 Slack 中存取見解，或透過 Agentspace 查詢即時 Slack 資料。

Perplexity

Perplexity 正在重新定義搜尋，將其轉變為對話式且透明的探索體驗。透過 MCP 伺服器與 Slack 連接，它能將查詢建立在團隊對話的內容中，幫助你找到不僅精確，且與工作直接相關的答案。

Dropbox Dash

Dropbox Dash 利用我們的 RTS API，在 Slack 與 Dropbox Dash 中提供即時見解。這讓你能立即存取內容，同時確保所有權限與安全性保持完整。無需再為在應用程式之間切換而浪費時間，你可以專注於最重要的事：做好你的工作。

Notion

Notion AI Slack 應用程式讓你能針對對話串、對話或可能錯過的更新提出問題。透過 RTS API，Notion AI 可以搜尋公共與私人頻道及私訊中的內容 (在具備適當權限下)，讓你在 Notion 中的工作反映 Slack 上最新的對話情況。

工作的未來樣貌就在這裡

AI 的成功取決於它能否無縫整合進人類的工作流程。我們最新的 Slack 平台創新，打造了安全且資料豐富的環境，使 AI 智慧代理能成為值得信賴的工作夥伴。我們讓客戶與合作夥伴能輕鬆將 AI 解決方案直接建置到 Slack 中，使工作比以往更加互聯、智慧且高效。瞭解更多 Slack 平台資訊，或前往 Slack Marketplace 尋找經過審核的第三方 AI 應用程式。