Slack Code：让团队与代理紧密协作，共同构建

真正有价值的工作，从来都不是那份文档、那个代码提交请求，或者最终的构建成果。真正带你走到那一步的，是过程中的对话，大家来回讨论、互相质疑和反驳，有人抛出一个不成熟的想法，团队成员接过去，并把它变成精彩的成果。一份简报、一套幻灯片、一段代码，不过是证明真正的思考，早就在大家一起协作的时候发生过了。从 Slack 创立开始，我们就一直相信：工作应该公开进行，在频道里一起完成，而不是一个人关起门来做，等“全部做完”了才拿出来给人看。

AI 代理并非从一开始就参与其中。通常的情况是：有人打开一个私人标签页，给代理下个指令，然后消失一段时间，独自和自己的代理一起埋头构建。团队其他成员事后才知道，根本没有机会发表意见、发现错误的假设，或者补充只有他们才掌握的背景信息。这其实是一种单人游戏，而单人游戏是无法规模化的：没有质疑反驳，没有思想碰撞，只是更快地产出更多同样的想法。这恰恰是我们花了多年时间打造 Slack 想要避免的事情，如今却以代理取代人的形式重新上演。

欢迎使用 Slack Code

Slack Code 将软件开发从私人标签页带到开放环境中，让你的团队和代理能够一起规划、编写和审查代码。它提供了一个专属空间，称为代码频道，这个空间会根据工作内容自动调整。在一个复杂项目中，你只要提及某个编程代理，它便会立即启动，将团队相关成员拉进来，并根据你的需求构建这个空间，比如代码差异对比、规划文档，或实时 HTML 预览。工作完成后，该频道会自动归档，但会像审计日志一样保留在 Slack 中，方便以后查阅。这就是 Slack Code 要实现的转变：将你正在构建的内容与团队已经在进行的对话连接起来，汇聚在同一个地方。

我们从工程领域开始，因为这是我们最关心、每天都沉浸其中的工作。今天，我们与 Anthropic、Cognition、GitHub、OpenAI 和 Vercel 携手发布，后续还会有更多合作伙伴加入。

Slack 是 GitHub 更宏大愿景中的重要一环：人类设定方向，代理完成闭环。无论开发人员在哪里工作，这一理念都应该得到贯彻。因此，我们将 Copilot 引入代码频道的对话流程中，帮助团队将共同的想法变成可以交付的软件。 GitHub 首席产品官 Mario Rodriguez

我们为什么打造 Slack Code

代码频道并非凭空设计出来的，而是我们团队出于切实需要而构建的。随着工程师们在内部越来越多地使用编程代理，我们遇到了瓶颈：把复杂的、多轮次的代理执行过程塞进普通频道的消息列里，会显得既局促又杂乱；但如果让开发人员退回到私人浏览器标签页中工作，又会失去 Slack 的核心价值：让所有人都在公开环境中协作。

我们意识到，代理并不需要另一个孤立的浏览器标签页或终端。它们需要的是参与其中，占据一席之地：一个专属空间，能在项目变得复杂时灵活扩展，在恰当的时机把合适的人员拉进来，在任务完成后悄然退场。将团队成员和代理汇聚到同一个空间后，构建过程变得更有人情味、更透明，也更让人享受，这种改变在数据上也得到了印证。我们的一位工程师说得很直白：以前，程序错误报告和小的用户界面调整常常提交后就被搁置，无人问津。现在，他直接在开展工作的地方发起一个临时对话，当场处理问题，然后立刻回到构建工作中。

超过 70% 的代码频道从创建到关闭都在一天内完成，涵盖了从想法产生到 PR 合并的完整流程。工程师能更快地解决阻塞问题，代码审查所需的背景信息更少，工作交付也更顺畅。这是因为 AI 的真正价值，不在于让一个人独自闷头加速，而在于代理和团队能够一起构建，速度跟对话一样快。第一次，代理可以与你的团队实时协作，而团队成员也能在工作时同步看到进展。这不是单兵作战，而是多人协作，你最好的工作不就是这样完成的吗？

为代码而生，不止于对话

消息列非常适合快速提问和更新状态。但要与代理协作测试修复方案或在代码发布前发现程序错误，则需要更大的工作空间。Slack Code 为代理和工程师提供了这样的空间，而且就在编程工作实际发生的地方：

每个项目都有专属空间。 在实际任务中提及某个代理，一个代码频道就会围绕这个具体任务自动创建，团队所有成员都能看到，而不只是发起人。任务完成后，代码频道会自动归档，避免信息杂乱，同时所有内容仍可搜索查阅。

实时查看代码构建过程。 代码差异和实时预览直接显示在代码频道中，而不是一堵密密麻麻的文字墙。在代码发布前发现程序错误、在代理深入执行前标记限制条件，或者在任务进行中随时暂停并调整方向。

企业级信任，无需额外配置。 Slack Code 直接继承 Slack 现有的权限和管理员控制设置，IT 团队无需配置或审计任何新内容。高风险变更可在频道内直接转给相关人员进行快速审批，兼顾自动化的效率与人工审核的保障。

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携手生态合作伙伴，将最佳编程体验带入 Slack

Slack Code 发布时已经有多家 AI 合作伙伴加入，这些合作伙伴专为这种全新、更高效的工作方式构建了各自的代理，它们能够完美融入团队原有的协作流程。

Claude (Anthropic) ： 当用户提出请求时，Claude Tag 可以调用一个代码频道，作为任务的专属空间，既不会让工作内容淹没在消息列中，也与其他对话互不干扰。所有人都能通过原始消息列中的摘要功能随时掌握进展，在有新想法时随时加入，与 Claude Tag 协作完成改动并发布上线，待工作完成后，Claude Tag 还会自动将该频道归档。

： Cognition ： Cognition 将 Devin 打造成一位真正的同事：需要时及时响应，不需要时保持安静，融入团队原有的沟通方式，而不是又多出一个需要时刻关注的频道。有人在对话中提到一个程序错误，Devin 会立刻修复，并带着可用的预览结果回报进展。无需提交工单，无需排队等候，也不会在流转中丢失上下文。对于 Cognition 的用户来说，“下个迭代再处理”从此变成当天修复。

： GitHub ： GitHub 构建了这项集成，旨在让更多人参与进来。在代码频道内，非技术团队成员可以用日常语言描述问题，由代理起草修复方案，再请工程师进行审查，全程无需离开对话。这让代码审查不再孤立、不再滞后，而是变成整个团队都能实时跟进、随时发表意见的协作环节。

： Vercel： 在代码频道内，每当有改动发布上线，Vercel 的代理会立即启动实时预览，并将可分享的链接直接发布到消息列中，这样团队就能先于用户看到真实效果。那些曾经因为“不值得”占用开发人员时间而迟迟无人处理的程序错误和积压任务，现在直接就能搞定。

这些例子只是一个开始，而且你今天就可以开始这样工作。只需在 Slack 中提及 Claude、Devin、GitHub Copilot、OpenAI 的 ChatGPT 或 Vercel，即可实时看到一个代码频道自动创建。软件工程是我们的起点，但携手生态合作伙伴，这一协作模式将不断延伸，拓展到营销活动、法律合同审查、IT 入职流程，以及业务的每一个角落。

远不止 Slack Code

Slack Code 只是更宏大蓝图的一部分。随着代理逐渐融入你在 Slack 上的日常工作（不只出现在代码频道，还出现在私信、消息列和日常对话中），我们正在构建各种功能区域，帮助你管理这些工作、了解进展，并确保工作持续推进。这首先体现在全新的“代理与工具”标签上，它是你统一管理跨消息列、私信和代码频道的代理对话的核心位置。这意味着，与代理的私信对话，像给身边的同事发消息一样自然流畅。我们也注重每一个细节，例如优化代理推理过程，以及更直观地显示代理是否仍在运行中。

在 Slack，工作即协作

我们之前说过：真正的工作，是达成结果背后的那些对话。多年来，我们始终秉持一个信念来打造 Slack：当大家携手合作、公开透明地工作时，工作会变得更高效、更出色、更富创意。

随着代理承担越来越深入的工作，我们也在积极行动，确保人始终处于核心位置。我们的目标不只是让代理在 Slack 中顺畅运行，更是要塑造团队在 AI 时代的工作方式。我们希望那个未来是多人协作的：工作更具协同性，代理不只是工具，更是团队伙伴，工作本身也变得更有乐趣。

代理将推动工作不断向前。我们要确保它们延续我们一贯的方式：携手同行，公开透明，并肩作战。

上线时间与后续计划

Slack Code 现已面向使用 Claude (Anthropic)、Devin (Cognition)、GitHub (Copilot) 和 Vercel 集成的团队正式上线，OpenAI (ChatGPT) 支持也即将推出。在项目频道中提及对应的代理，即可启动一个代码频道。查看公告详情。