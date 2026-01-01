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重磅推出 Slack Code
现已支持团队协作构建

你可通过 Slack Code 与团队成员和 AI 代理开展开放式协作构建。只需提及代理，即可快速建立代码频道、邀请团队成员加入，并见证工作成果逐步呈现。立即观看演示

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Zoe Maxwell
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你的 AI 梦之队现已入驻 Slack
自带开放特性

将 AI 工作转变为团队协作

依托代码频道，AI 工作不再是单打独斗。你的团队可实时协同引导代理开展工作。由于代理在团队对话记录和知识库信息的基础上开始工作，因此可以迅速投入工作。

人人皆可构建

你负责提出创意，代理负责代码部分。

Slack Code 可在代码频道内将任何构想转化为可运行的代码。只需描述需求即可，代理负责构建，你的团队则负责跟进、提出意见并审批成果。

以信任为基石

未经你的批准，任何成果都不会发布

你发给 AI 代理的所有消息与 Slack 中的其他内容一样，均受到相同的安全防护，包括 EKM、DLP、Discovery API 等。始终由你负责审核、调整并决定是否批准。

Slack 频道界面显示关于修复深色模式下文本颜色的讨论，其中一个自动化 AI 代理应用确认更新并主动提出推送拉取请求。
演示

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代理在 Slack 中更高效

你的代理不应只是工具，而应像团队成员一样。在 Slack 中，代理易于查找、方便了解进展，并随时准备继续投入工作。

  • 主页徽标

    快速查找代理

    所有代理均位于“代理”标签页中。你可以查看会话、跟踪实时状态，并在代理需要你协助时及时了解。

  • 保持对话井井有条

    在 Slack 中，代理在后台静默执行任务，让你能够专注于自己的工作。

  • 从上次中断的地方继续

    智能消息列自动生成清晰标题，过往对话便于查找和回看。

“Slack 是 GitHub 战略布局的关键一环：人员负责把控方向，代理负责闭环落地。为了让这一能力适配开发者所有工作场景，我们将 Copilot 嵌入代码频道的对话流中，帮助团队基于共识开发可交付上线的软件。”

敬请期待更多 AI 亮点

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Slack Code：你的团队与代理协作构建的专属空间

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常见问题

Slack Code 会建立一个临时频道，即代码频道，供团队和代理就特定任务或项目进行协作。代理开始工作时会建立一个临时频道，为你和团队提供一个专属的协作空间，避免主频道信息杂乱。工作完成后，代码频道将自动归档，相关上下文仍可搜索。

不需要。代码频道沿用 Slack 企业级安全与权限模式。代理遵循你的工作区的现有管控机制，只能访问授权范围内的对话和信息。

当然可以！无需掌握编程知识即可与代理协作。借助代码频道，任何人都可以轻松查看代理的构建成果、进行预览，还可以直接在 Slack 中提供反馈。

Anthropic 的 Claude、Cognition 的 Devin、Vercel 代理以及 GitHub Copilot。

开发者能够构建可在 Slack 内无缝使用的代理。全新的 API 和工具有助于更轻松地打造丰富的代理使用体验，包括“代理”标签中的专属空间、聚焦对话以及更智能的消息列，帮助用户快速回溯历史工作内容。

你将构建什么？

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