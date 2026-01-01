master →
update-cta-button-color
12.cta-button {13 display: inline-block;14 font-weight: 700;15 padding: 12px 22px;16 background: #7c3aed;17 background: #611f69;18 color: #ffffff;19 border-radius: 8px;20}21 22.cta-button:hover {23 background: #8b52f0;24 background: #7c3085;25}
“立即购买”按钮标签在深色模式下难以辨认。支持团队报告称，在某些设备上，该文本在按钮的粉色背景上几乎看不清。
按钮的标签颜色设置为浅灰色值，本意是用于深色模式界面，但同时被误应用于按钮文本。在黄色背景下，对比度低于公认无障碍规范阈值。按钮的背景颜色在切换主题时不受影响。
依托代码频道，AI 工作不再是单打独斗。你的团队可实时协同引导代理开展工作。由于代理在团队对话记录和知识库信息的基础上开始工作，因此可以迅速投入工作。
Slack Code 可在代码频道内将任何构想转化为可运行的代码。只需描述需求即可，代理负责构建，你的团队则负责跟进、提出意见并审批成果。
你发给 AI 代理的所有消息与 Slack 中的其他内容一样，均受到相同的安全防护，包括 EKM、DLP、Discovery API 等。始终由你负责审核、调整并决定是否批准。
你的代理不应只是工具，而应像团队成员一样。在 Slack 中，代理易于查找、方便了解进展，并随时准备继续投入工作。
所有代理均位于“代理”标签页中。你可以查看会话、跟踪实时状态，并在代理需要你协助时及时了解。
在 Slack 中，代理在后台静默执行任务，让你能够专注于自己的工作。
智能消息列自动生成清晰标题，过往对话便于查找和回看。
“Slack 是 GitHub 战略布局的关键一环：人员负责把控方向，代理负责闭环落地。为了让这一能力适配开发者所有工作场景，我们将 Copilot 嵌入代码频道的对话流中，帮助团队基于共识开发可交付上线的软件。”
Slack Code 会建立一个临时频道，即代码频道，供团队和代理就特定任务或项目进行协作。代理开始工作时会建立一个临时频道，为你和团队提供一个专属的协作空间，避免主频道信息杂乱。工作完成后，代码频道将自动归档，相关上下文仍可搜索。
不需要。代码频道沿用 Slack 企业级安全与权限模式。代理遵循你的工作区的现有管控机制，只能访问授权范围内的对话和信息。
当然可以！无需掌握编程知识即可与代理协作。借助代码频道，任何人都可以轻松查看代理的构建成果、进行预览，还可以直接在 Slack 中提供反馈。
Anthropic 的 Claude、Cognition 的 Devin、Vercel 代理以及 GitHub Copilot。
开发者能够构建可在 Slack 内无缝使用的代理。全新的 API 和工具有助于更轻松地打造丰富的代理使用体验，包括“代理”标签中的专属空间、聚焦对话以及更智能的消息列，帮助用户快速回溯历史工作内容。