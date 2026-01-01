#程序错误-立即-购买文档

概览

“立即购买”按钮标签在深色模式下难以辨认。支持团队报告称，在某些设备上，该文本在按钮的粉色背景上几乎看不清。

根本原因

按钮的标签颜色设置为浅灰色值，本意是用于深色模式界面，但同时被误应用于按钮文本。在黄色背景下，对比度低于公认无障碍规范阈值。按钮的背景颜色在切换主题时不受影响。