Slack Code bringt dich, dein Team und KI-Agenten zusammen, damit ihr offen und gemeinsam entwickeln könnt. Erwähne einfach einen KI-Agenten, um einen Code-Channel zu starten, ziehe dein Team hinzu und verfolgt gemeinsam, wie die Arbeit Gestalt annimmt. Jetzt die Demo anschauen.
master →
update-cta-button-color
12.cta-button {13 display: inline-block;14 font-weight: 700;15 padding: 12px 22px;16 background: #7c3aed;17 background: #611f69;18 color: #ffffff;19 border-radius: 8px;20}21 22.cta-button:hover {23 background: #8b52f0;24 background: #7c3085;25}
Die Beschriftung des Buttons „Jetzt kaufen“ ist im Dunkelmodus schwer lesbar. Der Support hat Meldungen erhalten, laut denen der Text auf einigen Geräten vor dem rosa Hintergrund der Schaltfläche fast vollständig verschwindet.
Die Farbe der Button-Beschriftung war auf einen hellen Grauton eingestellt, der für Oberflächen im Dunkelmodus vorgesehen war, wurde aber versehentlich auch auf den Button-Text angewendet. Vor dem gelben Hintergrund führte dies zu einem Kontrastverhältnis, das deutlich unter den akzeptierten Schwellenwerten für die Barrierefreiheit lag. Die Hintergrundfarbe des Buttons ändert sich durch den Wechsel des Designs nicht.
Mit Code-Channels wird die Arbeit mit KI zur Teamsache. Dein Team kann Agenten gemeinsam und in Echtzeit anleiten. Und da Agenten von Anfang an auf den Kontext aus den Unterhaltungen und dem Wissen deines Teams zugreifen können, können sie direkt loslegen.
Mit Slack Code wird jede Idee in einem Code-Channel in funktionierenden Code umgesetzt. Beschreibe einfach, was du dir wünschst, und ein Agent programmiert es. Dein Team verfolgt währenddessen den Prozess, bringt sich ein und genehmigt das Ergebnis.
Jede Nachricht, die du an einen KI-Agenten sendest, unterliegt genau denselben Sicherheitsmaßnahmen wie alles andere in Slack – EKM, DLP, Ermittlungs-APIs und mehr. Dabei behältst du jederzeit die Kontrolle: Du prüfst die Ergebnisse, nimmst bei Bedarf Anpassungen vor und gibst sie anschließend frei.
Deine Agenten sollten sich nicht wie Tools anfühlen, sondern wie Teammitglieder. In Slack sind sie leicht zu finden, du kannst leicht mit ihnen Schritt halten und sie sind immer bereit, jederzeit wieder einzusteigen.
Alle deine Agenten findest du im Tab „Agenten“. Dort kannst du Sessions im Blick behalten, ihren Status in Echtzeit verfolgen und sehen, wenn ein Agent deine Unterstützung benötigt.
In Slack erledigen die Agenten ihre Arbeit unauffällig im Hintergrund, sodass du dich ganz auf deine Arbeit konzentrieren kannst.
Intelligentere Threads erstellen automatisch aussagekräftige Titel, sodass du vergangene Unterhaltungen leicht finden und noch einmal nachlesen kannst.
„Slack ist ein strategischer Bestandteil eines umfassenderen Versprechens von GitHub: Menschen geben die Richtung vor, Agenten bringen die Arbeit zum Abschluss. Das muss überall dort gelten, wo Entwickler:innen arbeiten. Deshalb integrieren wir Copilot direkt in den Austausch in Code-Channels, damit Teams aus gemeinsamen Zielen Software entwickeln können, die bereit für die Veröffentlichung ist.“
Slack Code erstellt einen temporären Channel, den sogenannten Code-Channel, in dem Teams und Agenten gemeinsam an einer bestimmten Aufgabe oder einem bestimmten Projekt arbeiten. Ein Agent erstellt einen solchen Code-Channel, sobald er mit der Arbeit beginnt. So haben du und dein Team einen eigenen Ort für die Zusammenarbeit, ohne dass eure Haupt-Channels damit überflutet werden. Sobald die Arbeit erledigt ist, wird der Code-Channel automatisch archiviert, während der Kontext weiterhin durchsuchbar bleibt.
Nein. Code-Channels folgen dem Sicherheits- und Berechtigungsmodell von Slack für Unternehmen. Agenten haben nur Zugriff auf die Unterhaltungen und Informationen, die sie sehen dürfen, basierend auf den bereits für deinen Workspace eingerichteten Einstellungen.
Auf jeden Fall! Man muss nicht programmieren können, um mit Agenten zu arbeiten. In Code-Channels können alle ganz einfach sehen, woran ein Agent gerade arbeitet, den Code in der Vorschau ansehen und Feedback direkt in Slack geben.
Claude von Anthropic, Devin von Cognition, Vercel-Agenten und GitHub Copilot.
Entwickler:innen können Agenten entwickeln, die sich nahtlos in Slack einfügen. Neue APIs und Tools erleichtern die Entwicklung umfassender Agentenerlebnisse – darunter eigene Bereiche im Tab „Agenten“, fokussierte Unterhaltungen und intelligentere Threads, mit denen Benutzer:innen frühere Arbeit leichter wiederfinden und dort weitermachen können.