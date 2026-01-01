#bug-buy-now-Dokumentation

Übersicht

Die Beschriftung des Buttons „Jetzt kaufen“ ist im Dunkelmodus schwer lesbar. Der Support hat Meldungen erhalten, laut denen der Text auf einigen Geräten vor dem rosa Hintergrund der Schaltfläche fast vollständig verschwindet.

Grundursache

Die Farbe der Button-Beschriftung war auf einen hellen Grauton eingestellt, der für Oberflächen im Dunkelmodus vorgesehen war, wurde aber versehentlich auch auf den Button-Text angewendet. Vor dem gelben Hintergrund führte dies zu einem Kontrastverhältnis, das deutlich unter den akzeptierten Schwellenwerten für die Barrierefreiheit lag. Die Hintergrundfarbe des Buttons ändert sich durch den Wechsel des Designs nicht.