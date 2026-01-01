#지금구매-버그-설명서

개요

다크 모드에서 ‘지금 구매’ 버튼의 라벨이 잘 보이지 않습니다. 일부 기기에서 버튼의 분홍색 배경 때문에 텍스트가 거의 보이지 않는다는 신고가 접수되어 지원 팀에서 이를 검토가 필요한 건으로 확인했습니다.

근본 원인

버튼의 라벨 색상은 다크 모드 서피스에 맞춰 밝은 회색으로 설정되었지만, 실수로 버튼 텍스트에도 동일하게 적용되었습니다. 노란색 배경과 대비되었을 때, 대비율이 접근성 기준치에서 허용하는 수준보다 훨씬 낮아졌습니다. 버튼의 배경색은 테마 전환의 영향을 받지 않습니다.