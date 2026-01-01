Slack Code는 여러분과 팀원, AI 에이전트를 한곳에 모아 개방형 환경에서 함께 개발할 수 있도록 해줍니다. 에이전트를 멘션하기만 하면 코드 채널을 만들고, 팀원을 초대할 수 있으며, 작업이 진행되는 과정을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 지금 데모 영상을 시청하세요.
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다크 모드에서 ‘지금 구매’ 버튼의 라벨이 잘 보이지 않습니다. 일부 기기에서 버튼의 분홍색 배경 때문에 텍스트가 거의 보이지 않는다는 신고가 접수되어 지원 팀에서 이를 검토가 필요한 건으로 확인했습니다.
버튼의 라벨 색상은 다크 모드 서피스에 맞춰 밝은 회색으로 설정되었지만, 실수로 버튼 텍스트에도 동일하게 적용되었습니다. 노란색 배경과 대비되었을 때, 대비율이 접근성 기준치에서 허용하는 수준보다 훨씬 낮아졌습니다. 버튼의 배경색은 테마 전환의 영향을 받지 않습니다.
코드 채널을 활용하면 AI 업무를 더 이상 혼자서 처리할 필요가 없습니다. 팀원들이 실시간으로 함께 에이전트를 안내할 수 있습니다. 또한 에이전트는 팀의 대화 콘텍스트와 지식을 바탕으로 작업을 시작하므로, 즉시 업무를 수행할 수 있습니다.
Slack Code는 코드 채널에서 어떤 아이디어든 작동하는 코드로 만들어 줍니다. 원하는 내용을 설명하기만 하면, 에이전트가 이를 구현하는 동안 팀원들은 과정을 지켜보고 의견을 제시하며 결과물을 승인할 수 있습니다.
AI 에이전트에게 보내는 모든 메시지는 Slack 내의 다른 모든 콘텐츠와 동일한 보안 조치를 적용받습니다. EKM, DLP, Discovery API 등 모든 보안 기능이 적용되며, 검토, 수정 및 최종 승인은 항상 사용자가 직접 수행합니다.
에이전트는 단순한 도구가 아니라 팀원처럼 느껴져야 합니다. Slack에서는 에이전트를 쉽게 찾고, 에이전트의 상황을 쉽게 파악할 수 있으며, 언제든 다시 업무에 참여시킬 수 있습니다.
모든 에이전트는 에이전트 탭에서 확인할 수 있습니다. 세션을 확인하고, 실시간 상태를 추적하며, 에이전트에게 사람의 도움이 필요한 때를 바로 알 수 있습니다.
Slack에서는 에이전트가 백그라운드에서 조용히 업무를 처리하므로, 직원은 자신의 업무에 집중할 수 있습니다.
더 스마트해진 스레드가 명확한 제목을 자동으로 생성하여, 과거 대화를 쉽게 찾아보고 다시 확인할 수 있습니다.
"Slack은 더 큰 GitHub의 비전, 즉 사람이 방향을 설정하고 에이전트가 작업을 완성한다는 약속을 실현하는 데 전략적으로 중요한 역할을 합니다. 개발자가 어디에서 작업하든 이 원칙이 적용되어야 합니다. 그래서 코드 채널의 대화 흐름에 Copilot을 데려와, 팀이 공유된 의도를 실제 배포할 수 있는 소프트웨어로 구현할 수 있도록 지원하고 있습니다."
Slack Code는 코드 채널이라는 임시 채널을 만들어 팀과 에이전트가 특정 작업이나 프로젝트를 함께 진행할 수 있도록 합니다. 에이전트가 작업을 시작하면 코드 채널이 생성되어, 메인 채널을 복잡하게 만들지 않고 여러분과 팀이 협업할 수 있는 전용 공간을 제공합니다. 작업이 완료되면 코드 채널은 자동으로 보관되며, 관련 콘텍스트는 계속 검색할 수 있습니다.
아니요. 코드 채널은 Slack의 엔터프라이즈급 보안 및 권한 모델을 따릅니다. 에이전트는 워크스페이스에 이미 설정된 제어 정책에 따라, 에이전트가 볼 수 있도록 허용된 대화와 정보에만 액세스할 수 있습니다.
물론이죠! 에이전트를 사용하기 위해 코딩 지식이 필요하지는 않습니다. 코드 채널을 사용하면 누구나 에이전트가 무엇을 개발하고 있는지 쉽게 확인하고, 미리보기를 검토하며, Slack에서 바로 피드백을 공유할 수 있습니다.
Anthropic의 Claude, Cognition의 Devin, Vercel 에이전트, GitHub Copilot입니다.
개발자는 Slack 환경에서 자연스럽게 작동하는 에이전트를 구축할 수 있습니다. 새로운 API와 도구를 활용하면 에이전트 탭 내 전용 공간, 집중된 대화, 사용자가 이전 작업으로 쉽게 돌아갈 수 있도록 돕는 스마트한 스레드 등 풍부한 에이전트 경험을 보다 쉽게 구현할 수 있습니다.