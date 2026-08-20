Slack Code : un espace où votre équipe et ses agents développent ensemble

Le vrai travail n’a jamais été le document, la pull request ou le build final. C’est la conversation qui vous y mène : les échanges, les remises en question, l’idée à moitié formulée qu’un collègue saisit et transforme en quelque chose de brillant. Un brief, une présentation, un bloc de code : ce ne sont que les preuves que la vraie réflexion a déjà eu lieu, collaborativement. Nous en sommes convaincus depuis les débuts de Slack : le travail se fait mieux au grand jour, dans des canaux, et non dans la solitude d’un bureau derrière une porte fermée, son avancement n’étant révélé qu’une fois qu’il est terminé.

Les agents IA n’ont pas toujours fait partie de cette dynamique. En général, une personne ouvre un onglet privé, envoie un prompt à un agent et disparaît un moment pour développer dans son coin, seul face à son agent. Le reste de l’équipe ne l’apprend qu’après coup, sans avoir eu la possibilité d’intervenir, de corriger une hypothèse erronée ou d’apporter un contexte qu’elle seule connaissait. C’est une approche individuelle, et l’individuel ne permet pas d’expansion : pas de remise en question, pas de collision d’idées, juste un moyen rapide d’exploiter davantage la même idée. C’est précisément ce que nous avons passé des années à éviter en concevant Slack, et voilà que cela se reproduit, avec des agents cette fois plutôt qu’avec des personnes.

Bienvenue dans Slack Code

Slack Code transfère le développement logiciel depuis des onglets privés vers un emplacement partagé, afin que votre équipe et ses agents puissent planifier, écrire et réviser ensemble. Il fournit un espace dédié, appelé canal de code, qui s’adapte au travail en cours. Mentionnez un agent de codage sur un projet complexe : il se lance, intègre les membres pertinents de votre équipe, et construit l’espace en fonction de vos besoins, comme une comparaison de code, un document de planification ou un aperçu HTML en direct. Une fois le travail terminé, le canal s’archive automatiquement, mais reste accessible dans Slack comme un journal d’audit pour référence ultérieure. C’est la transformation pour laquelle Slack Code a été conçu : relier ce que vous développez à la conversation que votre équipe a déjà, au même endroit.

Nous commençons par l’ingénierie, car c’est le travail qui nous tient le plus à cœur, celui que nous vivons et respirons chaque jour. Aujourd’hui, nous lançons Slack Code aux côtés d’Anthropic, Cognition, GitHub, OpenAI et Vercel, avec d’autres partenaires qui nous rejoindront prochainement.

Slack est un élément stratégique qui fait partie d’un engagement plus large de GitHub : les humains définissent la direction à prendre et les agents achèvent le travail. Ce principe doit être effectif partout où les développeurs travaillent, c’est pourquoi nous intégrons Copilot au flux de conversation dans les canaux de code, pour aider les équipes à transformer une intention partagée en logiciel prêt à être livré. Mario Rodriguez Directeur produit, GitHub

Pourquoi nous avons créé Slack Code

Les canaux de code ne sont pas nés d’une réflexion abstraite : nous les avons construits par nécessité pour notre propre équipe. Nos ingénieurs s’appuyaient de plus en plus sur des agents de codage en interne, et nous avons atteint nos limites : il devenait difficile d’intégrer une exécution d’agent complexe et multi-étapes dans un canal de discussion standard. Cela étouffait le canal et générait une saturation de messages. Mais à l’inverse, laisser les développeurs se réfugier dans des onglets de navigateur privés nous faisait perdre ce qui fait la force de Slack : travailler ensemble, en toute transparence.

À ce moment-là, nous avons compris que les agents n’avaient pas besoin d’un autre onglet de navigateur ou terminal isolé. Ils avaient besoin d’une vraie place dans l’équipe : un espace dédié, capable de s’étendre à mesure que le projet gagne en complexité, de faire intervenir les bonnes personnes au bon moment, puis de s’effacer une fois le travail accompli. Réunir collaborateurs et agents dans ce même espace a rendu le développement plus humain, plus transparent et franchement plus agréable – et les résultats se mesurent aussi en chiffres. L’un de nos ingénieurs a résumé simplement la situation : les rapports de bugs et les petites retouches d’interface avaient l’habitude d’être mis de côté et oubliés. Désormais, notre ingénieur ouvre une conversation annexe directement là où se déroule le travail, règle le problème sur-le-champ et reprend le fil de son développement.

Plus de 70 % des canaux de code sont créés et clôturés en une seule journée, de l’idée à la fusion d’une pull request. Les ingénieurs se lancent plus vite, les révisions de code nécessitent moins de contexte, et le travail est livré plus rapidement. C’est parce que la vraie valeur de l’IA ne réside pas dans le fait qu’une personne travaille plus vite en solo. Elle vient des agents et des équipes qui construisent ensemble à la vitesse d’une conversation. Pour la première fois, un agent peut développer aux côtés de votre équipe en temps réel, sous les yeux de vos coéquipiers, au moment même où le travail est exécuté. Ce n’est plus solitaire, c’est collectif, exactement comme l’est déjà votre travail le plus efficace.

Conçu pour le code, pas seulement pour la conversation

Les fils de discussion sont parfaits pour les questions rapides et les mises à jour. Mais collaborer avec des agents pour tester un correctif ou détecter un bug avant la livraison nécessite un espace de travail plus vaste. Slack Code offre aux agents et aux ingénieurs cet espace, là où le développement s’effectue :

Un espace dédié par projet. Mentionnez un agent sur un vrai sujet, et un canal de code est aussitôt créé autour de cette tâche spécifique, visible par toute l’équipe, pas uniquement par la personne qui l’a lancé. Il est archivé automatiquement une fois le travail terminé : rien ne s’éparpille, mais tout reste consultable.

Visualisez le code au fur et à mesure de son développement. Les comparaisons de code et les aperçus en direct s’affichent directement dans le canal de code, sans bloc de texte interminable. Repérez un bug avant la livraison, signalez une contrainte avant que l’agent ne s’en empare, ou faites une pause pour réorienter la tâche en cours de route.

Une confiance de niveau entreprise, sans configuration supplémentaire. Slack Code hérite des autorisations et des contrôles d’administration existants de Slack, de sorte que l’équipe informatique n’a rien de nouveau à configurer ni à auditer. Les modifications à forts enjeux peuvent être soumises à une personne pour une validation rapide, directement dans le canal ; la rapidité de l’automatisation, sans sacrifier la fiabilité d’une révision.

Interrompre l’animation Animation de lecture

Collaborer avec notre écosystème pour intégrer le meilleur du développement dans Slack

Slack Code se lance avec des partenaires IA qui ont conçu leurs agents pour cette nouvelle façon de travailler, plus efficace – une façon qui s'intègre naturellement aux modes de collaboration des équipes.

Claude (Anthropic) : À la demande d’un utilisateur, Claude Tag peut ouvrir un canal de code, un espace dédié au travail pour que rien ne se perde dans un fil de discussion et que tout reste séparé des autres conversations. Chacun peut suivre l’avancement en un coup d’œil grâce à la fonctionnalité de résumé dans le fil de discussion d’origine, intervenir pour orienter le travail dès qu’il a quelque chose à apporter, et livrer les modifications en équipe avec Claude Tag, qui archive le canal une fois le travail terminé.

Cognition : Cognition a conçu Devin pour qu’il se comporte comme un collègue : il répond quand on en a besoin et reste discret le reste du temps, s’intégrant naturellement à la façon dont l’équipe communique déjà, sans ajouter de canal supplémentaire à surveiller. Il suffit de signaler un bug directement dans la conversation : Devin le corrige et revient avec un aperçu fonctionnel. Pas de ticket, pas de file d’attente, pas d’informations perdues en chemin. Pour les utilisateurs de Cognition, cela transforme les « on s’en occupera au prochain sprint » en corrections le jour même.

GitHub : GitHub a conçu son intégration pour ouvrir la voie à davantage de contributeurs. Dans un canal de code, un membre non technique de l'équipe peut décrire un problème en langage courant, demander à un agent de rédiger un correctif, puis mentionner un développeur pour qu'il le révise, sans jamais quitter la conversation. La révision de code cesse ainsi d'être une tâche isolée et différée : toute l'équipe peut la suivre et y contribuer en temps réel.

Vercel : Dans un canal de code, l'agent de Vercel génère un aperçu en direct dès qu'une modification est publiée et partage un lien directement dans le fil de discussion. L’équipe voit ainsi le résultat réel avant qu'il n'atteigne les utilisateurs. Les bugs et les éléments du backlog qui restaient nonprioritaires parce qu'ils « ne valaient pas » le temps d'un développeur sont désormais simplement corrigés.

Ce ne sont là que quelques exemples, et vous pouvez travailler de cette façon dès aujourd'hui. Mentionnez simplement Claude, Devin, GitHub Copilot, ChatGPT by OpenAI ou Vercel dans Slack pour voir un canal de code prendre vie en temps réel. Nous avons commencé par le développement logiciel, mais en collaboration avec notre écosystème, ce même modèle collaboratif s'étendra bien au-delà du code, aux campagnes marketing, à la revue de contrats juridiques, à l'intégration des équipes informatiques, et à tous les aspects de votre activité.

Au-delà de Slack Code

Slack Code n'est qu'un élément d'un ensemble bien plus vaste. À mesure que les agents s'intègrent à votre quotidien dans Slack, non seulement dans les canaux de code, mais aussi dans les messages directs, les fils de discussion et les conversations de tous les jours, nous développons les espaces pour vous aider à gérer ce travail, à le suivre en temps réel et à le faire avancer. Tout commence avec le nouvel onglet Agents et Outils : votre point central pour gérer les conversations avec les agents à travers les fils de discussion, les messages directs et les canaux de code. Il s’agit de rendre un message direct avec un agent aussi naturel qu’écrire à la personne assise à côté de vous. Et il s’agit aussi de soigner les détails : unifier un raisonnement d’agents, voir de façon claire quand un agent est encore en train de travailler.

Le travail est collectif dans Slack

Nous l’avons dit plus tôt : le vrai travail, c’est la conversation qui vous y a mené. Depuis des années, nous construisons Slack sur une conviction : le travail est plus agréable, plus rapide et plus créatif quand il s’effectue collectivement, en toute transparence.

À mesure que les agents prennent en charge des tâches plus complexes, nous retroussons nos manches pour veiller à ce que les personnes restent au cœur des activités. Notre objectif n’est pas seulement de faire fonctionner les agents de manière fluide dans Slack, c’est de façonner l’avenir du travail en équipe dans un monde propulsé par l’IA. Nous voulons que cet avenir soit collectif : un futur où le travail est davantage collaboratif, où les agents ne sont pas de simples outils mais de véritables coéquipiers, et où le travail est franchement plus agréable.

Les agents vont faire avancer le travail. Nous sommes là pour veiller à ce qu’ils le fassent comme nous l’avons toujours fait : ensemble, en toute transparence, côte à côte.

Disponibilité & prochaines étapes

Slack Code est disponible dès aujourd’hui pour les équipes utilisant les intégrations Claude (Anthropic), Devin (Cognition), GitHub (Copilot) et Vercel – OpenAI (ChatGPT) sera disponible prochainement. Mentionnez l’agent dans un canal de projet pour en créer un automatiquement. Découvrez l’annonce.