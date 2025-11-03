분리 판매되는 Microsoft Teams: 업무 방식을 새롭게 구상할 기회

이달 초 Microsoft는 전 세계적으로 Microsoft 365 및 Office 365 비즈니스 제품군에서 Teams를 분리하였습니다. Teams는 이제 Microsoft 365에 자동으로 포함되지 않으므로, 고객은 이를 별도로 구입하거나 Teams가 제외된 Microsoft 365를 선택해야 합니다.

이는 단순히 가격 정책이 바뀐 것이 아닙니다. 이제 IT와 비즈니스 리더들은 기존의 업무 방식에 변화를 도모하고, 패키지로 묶인 소프트웨어에 의존하는 대신 조직에 최적화된 생산성 스택을 직접 설계할 수 있는 기회를 갖게 되는 것입니다.

중요한 이유

AI 시대에는 새로운 업무 방식이 요구됩니다. 이메일, 채팅, 화상 회의라는 “불편한 세 요소”로 인해 전후 맥락은 단절되고, 지식은 묻히며, 중요한 의사 결정은 지연됩니다.

Teams가 분리 판매되면서, 엔터프라이즈 기업은 성장의 기반을 새롭게 설계할 수 있는 기회를 맞이했습니다. Slack은 사람, 데이터, 앱, AI를 하나의 유기적 흐름으로 연결하는 개방적이고 지능적인 업무용 운영 시스템을 통해 그 기반을 제공합니다. 이를 통해 더 빠른 실행, 더 정교한 의사 결정, 그리고 가시적인 비즈니스 성과를 실현할 수 있습니다.

11월 18일 오전 11시(태평양 표준시)에 진행되는 라이브 웨비나, Slack으로 팀이 잠재력을 최대한 발휘하도록 지원하는 방법에 등록하세요. Slack으로 Microsoft 등 기존에 투자한 기술로부터 최대한의 가치를 얻는 방법을 알려드립니다.

AI가 지원된 생산성을 위한 결정적 순간

AI와 지능형 에이전트를 통해 워크플로를 자동화하고 데이터에서 인사이트를 도출하는 새로운 업무 시대가 열리고 있습니다. 하지만 이러한 미래는 애플리케이션 간에 데이터를 원활히 교환할 수 있는 개방적이고 연결된 에코시스템이 있어야 가능합니다. 폐쇄적인 에코시스템은 지식을 고립시켜 의사 결정을 지연시키고, 기술 투자 가치 또한 제한하기 때문입니다. Slack은 이 모든 것을 하나로 연결합니다.

귀사에 가장 적합한 스택 찾기: Slack Marketplace에서 2,600개 이상의 통합 앱을 살펴보고, Microsoft 365 등 사용 중인 앱을 Slack에 연결하세요.

Microsoft에 투자한 효과를 더 크게

Slack과 Microsoft 중 하나만 선택할 필요가 없습니다. 실제로 Slack 고객의 76%가 Microsoft 도구도 사용하고 있습니다.

Slack은 개방적이고 AI 지원이 가능한 플랫폼으로 구축되어 사람, 데이터, 앱, AI를 확장 가능하고 상호 운용 가능한 단일 계층으로 연결합니다. Slack은 Teams와 Outlook을 비롯한 Microsoft 365 도구를 포함해 수천 개의 애플리케이션에서 팀이 더욱 효율적으로 일할 수 있도록 지원합니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

파일 및 스토리지

Slack은 SharePoint, OneDrive와 통합되어, 팀이 Slack 내에서 문서를 직접 검색하고, 공유하며, 미리 확인할 수 있습니다. 자동 알림 기능을 사용하면, 모두가 동일한 정보를 숙지할 수 있어 탭 및 앱 전환을 최소화해 시간을 절약하고, 업무의 흐름을 유지할 수 있습니다.

캘린더, 이메일, 회의

Slack의 Outlook 통합 앱은 캘린더와 커뮤니케이션을 하나로 연결합니다. Slack에서 직접 리마인더를 받고, Slack 상태를 자동으로 업데이트하며, Teams 회의에 참여하세요.

보안 및 IT 연속성

Slack은 싱글 사인온, 사용자 프로비저닝, 규정 준수 정책을 위해 Azure Active Directory와 통합합니다. 이로써 팀은 더욱 유연하고 투명하게 일하면서도 Microsoft 365 보안 체계를 유지할 수 있습니다.

업무 방식을 혁신할 수 있는 기회

EU 합의는 생산성 기반을 발전시키고, 비즈니스의 가치를 극대화할 수 있는 기회입니다.

미래에 더 유연한 AI 지원 기반을 구축할 준비가 되셨나요? 그 방법을 보여드리겠습니다.

