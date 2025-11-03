Votre IA a-t-elle des angles morts ? Le risque caché des outils déconnectés

Comme nous l'avons mentionné dans notre article précédent sur le découplage de Microsoft Teams, les entreprises ont désormais la possibilité de repenser leurs outils. Mais cette liberté s’accompagne d’une question cruciale : votre IA peut-elle atteindre son plein potentiel si vos outils ne sont pas connectés ?

Votre IA ne peut avoir une vision exhaustive de votre activité sans une plateforme unifiée qui connecte le contexte des conversations, fichiers, applications et flux de travail.. Une pile technologique déconnectée présente en effet un risque caché : les connaissances cruciales sur les métiers restent cloisonnées, les décisions prennent du retard et certaines opportunités sont manquées. C’est la raison pour laquelle, en développant sur une plateforme comme Slack, les entreprises peuvent aller au-delà de l’amélioration incrémentale habituelle et débloquer une productivité véritablement transformatrice.

Le travail moderne nécessite une structure connectée

Pendant des décennies, la productivité était tributaire d’applications déconnectées. Les utilisateurs devaient combler les lacunes en basculant constamment entre e-mails, documents, tableurs et réunions. Mais l'IA ne peut pas improviser comme le font les humains. Pour agir en véritable coéquipier numérique, elle a besoin d’accéder à un contexte partagé entre les personnes, les données et les outils.

Slack a été conçu pour cette nouvelle ère du travail connecté et intelligent. C'est une plateforme ouverte et unifiée où la communication, la collaboration et l’automatisation se déroulent en temps réel. L’avantage principal ? Slack évolue sans effort avec votre entreprise lorsque de nouvelles équipes, de nouveaux outils et des agents IA rejoignent la plateforme. Chaque conversation, décision et document est généré là où le travail se déroule réellement, rendant le contexte des activités transparent, consultable et exploitable.

Contrairement aux applications déconnectées, Slack garantit que ni vos équipes ni votre IA n'opèrent en silos. En connectant l'ensemble de votre écosystème technologique – de Microsoft 365 et Salesforce à vos outils internes personnalisés – Slack fournit la base pour des insights plus intelligents, des décisions plus rapides et une exécution mieux coordonnée dans toute votre entreprise.

C'est le travail évolué alimenté par l'intelligence connectée. Des entreprises innovantes, qui privilégient l'IA comme IBM, Target, Rivian et CapitalOne utilisent Slack comme structure de base pour leurs activités. Elles choisissent des plateformes qui font évoluer la façon dont les gens pensent, bougent et construisent.

En quoi Slack est fondamentalement différent

Slack a largement dépassé le stade d'outil collaboratif ; c'est un système d'exploitation agentique conçu pour faire fonctionner toute votre entreprise. En tant que véritable plateforme de travail ouverte, Slack, le journal consultable de toutes les conversations et connaissances (Searchable Log of All Conversations and Knowledge), a été conçu pour unir le contexte structuré et non structuré en temps réel. Ceci permet à votre IA et à vos agents virtuels de comprendre, d'agir et de collaborer aux côtés des humains.

Voici à quoi cela ressemble en pratique :

Le travail devient transparent

Dans Slack, la collaboration n’est pas régie par votre organigramme. Les canaux Slack s'organisent autour de projets comme les lancements de fonctionnalités, les contrats ou les réponses aux incidents. Vous pouvez commencer par des messages directs, étendre naturellement les échanges à un groupe, puis transformer cette collaboration en canal sans perdre le précieux contexte antérieur. Contrairement à Slack, la structure rigide des canaux de Teams tend à rediriger le travail transversal vers les e-mails et les outils externes.

L'automatisation est simple et accessible à tous

Des millions d'utilisateurs utilisent le générateur de flux de travail chaque semaine pour éliminer les tâches répétitives, sans que des compétences de développeur ne soient requises. Ces automatisations se connectent directement aux systèmes et aux données que les équipes utilisent le plus, créant des gains de productivité cumulés. Dans Teams, même une simple automatisation nécessite une expertise Power Automate, créant des goulots d’étranglement informatiques pour des améliorations basiques. Votre équipe peut attendre pendant des semaines ce qui ne devrait prendre que quelques minutes.

L'IA est native au flux de travail

L'IA dans Slack est profondément intégrée dans les flux de travail, fournissant des réponses instantanées et des informations contextualisées basées sur votre entreprise et extraites des conversations, des fichiers et des mises à jour plutôt que de données web génériques. Demandez à Slackbot de « résumer l'appel client d'hier et indiquer les prochaines étapes », et il analyse la transcription de l'appel et les discussions pertinentes du canal. Demandez un résumé sur le statut d’un projet et l'IA tire ses informations des mises à jour techniques, des validations de conception et des retours des parties prenantes à travers plusieurs canaux. Essayez de demander à Copilot de connecter les informations d'un appel Teams avec les documents SharePoint et les e-mails Outlook associés : vous ferez vite face aux limites des données fragmentées.

Les fonctionnalités d'IA sont incluses dans chaque forfait Slack payant.

Connectez facilement l'intégralité de votre pile technologique

Avec plus de 2 600 intégrations, Slack connecte l'ensemble de votre écosystème technologique, permettant à vos équipes et à votre IA de fonctionner à partir de la même source de vérité partagée. De plus, Slack fonctionne avec les outils d'IA que vous souhaitez réellement utiliser. Qu'il s'agisse de ChatGPT, Claude ou Google Agentspace, ils s'intègrent tous parfaitement dans Slack. Vous choisissez les meilleurs outils pour votre équipe et les utilisez tous sur la plateforme où les équipes collaborent déjà.

C’est ce qui distingue un outil de discussion d'une plateforme de travail.

Un tournant pour chaque entreprise

Le découplage de Teams marque la fin de la productivité packagée et le début d’une nouvelle ère. C'est un signal que le marché évolue vers l'ouverture, l'interopérabilité et la liberté de choix. Découvrez comment les entreprises innovantes réalisent des gains de productivité et se préparent à un avenir orienté vers l'IA avec Slack.

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