Das neue Slack Connect: die Zukunft der Kommunikation in Unternehmen

Seit Jahren verändert Slack die Zusammenarbeit von Millionen von Menschen innerhalb ihrer Unternehmen. Die interne Kommunikation wird vom E-Mail-Posteingang in Channels verlagert, damit Projekt-Teams transparenter miteinander arbeiten und mehr erreichen können. Aber wir wissen, dass die Arbeit nicht nur intern stattfindet. Deshalb gehen wir heute den nächsten Schritt und ermöglichen es allen, mit denen du innerhalb und außerhalb deines Unternehmens zusammenarbeitest, von sämtlichen Vorteilen von Slack zu profitieren. Das neue Slack Connect, eine sicherere und produktivere Methode der Kommunikation zwischen Unternehmen macht es möglich.

„Slack ist Vorreiter im Bereich der Channel-basierten Kommunikation, die von unseren Kunden schnell als effektivste Art zu arbeiten angenommen wurde. Mit der Einführung von Slack Connect machen wir einen weiteren großen Schritt hin zu unserer Vision, die Unternehmenskommunikation zu verändern und den Arbeitsalltag von Menschen einfacher, angenehmer und produktiver zu gestalten.“ Stewart Butterfield CEO, Slack

Slack Connect wurde über vier Jahre zusammen mit Kunden entwickelt und bietet eine sichere Kommunikationslösung, mit der alle Gespräche mit externen Partnern, Kunden, Lieferanten und anderen Personen in Slack geführt werden können, wodurch E-Mails ersetzt werden und die geschäftliche Zusammenarbeit bedeutend verbessert wird. „Die Entwicklung von Slack Connect zusammen mit den Kunden hat mir am meisten Spaß gemacht“, so Tamar Yehoshua, Chief Product Officer bei Slack. „Wir haben Slack Connect genutzt, um gemeinsam mit unseren Kunden Slack Connect aufzubauen und Feedback über das Produkt zu erhalten und dazu, wie sie es mit externen Projekt-Teams einsetzen.“

Ab sofort können bis zu 20 Unternehmen in einem einzigen Slack-Channel zusammenarbeiten, damit Kunden noch mehr von ihrem externen Netzwerk zu Slack bringen können – beispielsweise ihre gesamte Lieferkette, Tochterunternehmen oder Branchenkolleginnen und -kollegen. Mit Slack Connect können alle Projekt-Teams:

Eine sichere Verbindung zu externen Unternehmen herstellen

Schneller mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten

Geschäftsbeziehungen stärken

Eine sichere Verbindung zu externen Unternehmen herstellen

Bei der Zusammenarbeit mit externen Unternehmen ist der Schutz der Daten eines Unternehmens von größter Bedeutung. Admins, Sicherheitsexpertinnen und Sicherheitsexperten können sich darauf verlassen, dass alle Sicherheitsfunktionen und Compliance-Standards von Slack auf Unternehmensebene auch für Slack Connect gelten: Schutz vor Datenverlust, Datenaufbewahrung und eDiscovery. Slack bietet auch Enterprise Key Management* über Amazon Web Services, wodurch Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihre Daten und darüber, wer sie sehen kann, erhalten.

„Unsere größten Kunden, wie TD Ameritrade und Iress, investieren viel in Sicherheit und Compliance“, sagt Butterfield, „und die externe Kommunikation findet häufig außerhalb des Hauptkommunikationskanals statt. Sie läuft über Textnachrichten und WhatsApp, ist nicht transparent und das Unternehmen kann wichtige Datensätze nicht speichern.“

Mit Slack Connect haben Administratorinnen und Administratoren die Kontrolle über die Daten ihres Unternehmens und können den externen Zugriff überwachen. Und im Gegensatz zu E-Mails, bei denen die Gefahr von Spam und Phishing besteht, erhalten Projekt-Teams in Channels nur Nachrichten und Dateien von verifizierten Mitgliedern.

„E-Mails stellen ein hohes Sicherheitsrisiko für Unternehmen dar – 12 Milliarden Dollar Verluste werden durch E-Mail-Betrug in Unternehmen verursacht und 90 Prozent der Datenverstöße gehen auf Phishing zurück. Wer sich ein sichere Lösung für die Zusammenarbeit in seinem Unternehmen wünscht, sollte als Erstes auf E-Mail-Korrespondenz verzichten und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Slack umstellen.” Larkin Ryder Chief Security Officer, Slack

Nachdem Slack das Vertrauen aller regulierten Branchen gewonnen hat, haben wir investiert, um die strengsten verfügbaren Sicherheitsstandards zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Slack bietet Lösungen an, die Unternehmen dabei helfen, alle ihre Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Schneller mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeiten

Wenn Projekte mit externen Projekt-Teams aus isolierten E-Mail-Postfächern zu Slack übertragen werden, erfolgt die Kommunikation in Echtzeit mit den richtigen Personen. Unternehmen können schneller mit Kunden, Lieferanten und Partnern zusammenarbeiten und Entscheidungen treffen.

„Die Möglichkeit, einen externen Anbieter über Slack zu benachrichtigen, ermöglicht einen viel besseren Support. Die Umwege, die normalerweise durch E-Mails entstehen, gibt es in Channels nicht.“ Marisa Guarino Senior IT Systems Engineer, Snowflake

Kunden verwenden Slack Connect, um:

ihre Lieferkette zu verwalten, wichtige Updates zu teilen und Betriebsabläufe zu optimieren

mit Partnern zusammenzuarbeiten, um Pläne zu iterieren und Arbeitsergebnisse zu genehmigen

Probleme schnell zu lösen und erstklassigen Support für die wichtigsten Kunden zu leisten

Neue Apps werden solche Workflows noch weiter beschleunigen und die dafür notwendigen mühsamen Aufgaben weiter optimieren. Nehmen wir zum Beispiel Meetings. Sie extern zu planen ist zeitaufwendig, da es bei den Tools und Unternehmen an Transparenz mangelt. Mit Slack Connect und der kommenden Outlook- und Google-Kalender-Integration scannt Slack die Kalender aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer — mit verschiedenen Kalender-Apps und in unterschiedlichen Unternehmen — und schlägt geeignete Termine vor.

Geschäftsbeziehungen stärken

Unabhängig vom Standort aller Beteiligten ermöglicht es Slack Connect Projekt-Teams auf der ganzen Welt, eng mit ihren Partnern zusammenzuarbeiten und Vertrauen aufzubauen.

„Wir verstehen uns als eine Ergänzung der Projekt-Teams unserer Kunden. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden in den Slack-Channels verringert jegliche Reibereien.“ Jen Ong Vaughan Leader Business Division, Assembled

Und wenn Projekte und Geschäftsbeziehungen wachsen, können alle Parteien neue Team-Kolleginnen und -Kollegen hinzufügen und auf frühere Gespräche, Dateien und den Kontext zugreifen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

Erste Schritte mit Slack Connect

Slack Connect ist für alle bezahlten Pläne verfügbar. Wende dich an uns, wenn du bereits Kunde, aber neu bei Slack Connect bist, oder hol dir weitere Infos zu den ersten Schritten. Wenn du erfahren möchtest, wie andere Slack für die Zusammenarbeit mit ihren externen Partnern einsetzen, kannst du dir einige unserer aktuellen Kundengeschichten ansehen.

*Slack Enterprise Key Management wird im Laufe dieses Sommers für Slack Connect verfügbar sein.

Diese Informationen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine verbindliche Zusage dar. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen, da die Entwicklung, Veröffentlichung und das Timing von Produkten, Funktionen oder Funktionalitäten im alleinigen Ermessen von Slack liegen und Änderungen vorbehalten sind.