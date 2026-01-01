Slack 템플릿
인력 개발개의 템플릿

인력 개발 템플릿

팀을 위해 더 많은 구조와 지원을 구축하세요.

Slack의 온보딩 체크리스트 템플릿으로 모든 중요 정보와 첫 주의 해야 할 일을 쉽게 액세스할 수 있는 곳에 모아보세요.
온보딩 체크리스트 템플릿
사용하기 쉬운 작업, 회의, 리소스 템플릿으로 직원을 환영하세요.
직원 온보딩 템플릿
복리후생 커뮤니케이션을 간소화하고 실시간으로 협업하세요.
직원 복리후생 가이드 템플릿
직원이 조직의 혜택에 대한 정보를 찾고 궁금한 점을 해결할 수 있는 원스톱 서비스입니다.
직원 혜택 허브 템플릿
유급 휴가의 신청 및 승인을 위해 간소화된 단일 플랫폼입니다.
휴가 신청서 템플릿
무료 프로젝트 추적기 템플릿으로 팀의 작업을 체계적으로 관리하세요. 계획을 단순화하고, 진행 상황을 추적하며, 마감일을 쉽게 관리할 수 있습니다.
프로젝트 추적기 템플릿
Slack의 분기별 계획 템플릿을 사용하면 분기별 계획 프로세스를 구성하고, 우선순위를 지정하며, 진행 상황을 추적하고, 간소화할 수 있습니다.
분기별 계획 템플릿
OKR 템플릿으로 팀의 성과를 최적화하세요. 명확한 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적하여 조직의 성장과 성공을 끌어내세요.
목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿
구상부터 출시까지 성공적인 프로젝트를 진행하세요.
프로젝트 관리 템플릿
바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
사용자 지정 회의 주제 템플릿으로 회의 주제를 설정하고, 간단한 메모를 작성하며, 작업 항목을 기록하고, 효율적인 팀 협업을 실현하세요.
회의 주제 템플릿
모든 유용한 리소스와 링크를 한곳에 보관하세요.
리소스 가이드 템플릿

