외부 파트너 시작 키트

대행사, 고객 등 모든 유형의 외부 파트너와 한 곳에서 대화하고, 추적하고, 필요한 자산을 전달할 수 있습니다.

템플릿 기능:

주요 문서
프로젝트 추적기
진행 중인 항목 알림
완료된 항목 알림

생산성

