外部合作伙伴入门工具包

在一个位置与任何类型的外部合作伙伴（代理机构、客户等）交流、跟踪和交付资产。

模板功能：

关键文档
项目跟踪器
项目进行中通知
已完成项目通知

标签：

工作效率

