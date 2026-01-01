Slack テンプレート
生産性 テンプレート
外部パートナーのスターターキット

代理店、クライアントなどあらゆる外部パートナーと、1 つの場所でやり取り、追跡、アセットの提供ができます。

テンプレートを入手する

テンプレートの機能 :

重要なドキュメント
プロジェクトトラッカー
進行中のアイテムの通知
完了したアイテムの通知

タグ :

生産性

