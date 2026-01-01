メインのコンテンツへスキップする
機能
コラボレーション
チャンネル
チームの仕事を整理
Slack コネクト
外部のパートナーと協働
メッセージ
チームメンバーと会話
ハドルミーティング
音声やビデオでミーティング
クリップ
情報を録音・録画して共有
CRM
Slack での Salesforce
Salesforce を仕事の流れの中に組み込む
プロジェクト管理
テンプレート
あらゆるタスクをすばやく開始
canvas
情報を柔軟にまとめて整理
リスト
プロジェクトを整理・追跡・管理
ファイル共有
仕事の流れの中でファイルを共有
プラットフォーム
エージェント対応のプラットフォーム
Slack で技術スタックをカスタマイズ・拡張・統合
アプリとインテグレーション
利用しているツールを Slack に連携する
ワークフロービルダー
日常的なタスクを自動化
インテリジェンス
AI を Slack で
時間を節約して仕事をスマートに
Agentforce
AI エージェントと Slack 内で協働
エンタープライズ検索
1 つの検索バーであらゆる情報を検索
管理とセキュリティ
セキュリティ
データを守りコンプライアンスを確保
Enterprise Key Management
アクセスのモニタリングと管理
Slack Atlas
情報豊富なプロフィールと組織図
デモを見る
Slack をダウンロードする
Slack マーケットプレイス
チームのニーズにぴったりのエージェントとアプリを見つけましょう。
Marketplace をブラウズする
Slack とは
Slack とメールの比較
アクセシビリティ
ソリューション
部門別
エンジニアリング
IT
カスタマーサービス
営業
プロジェクト管理
マーケティング
人事
セキュリティ
業種別
製造、自動車およびエネルギー
テクノロジー
メディア
小規模企業
金融サービス
小売
教育
医療＆ライフサイエンス
デモを見る
Slack をダウンロードする
すべてのソリューションを見る
テンプレートギャラリー
さまざまなタスクに応じたテンプレートで、すばやく仕事を開始。
テンプレートを見る
タスク管理
拡張性
エンゲージメント
信頼性
エンタープライズ
リソース
リソースライブラリ
新着情報
デモを見る
イベント
開発者
パートナー
ユーザー事例
コミュニティ
Slack 認定
ブログ
Slack マーケットプレイス
デモを見る
Slack をダウンロードする
注目
「State of Work」レポートで生産性のトレンドを知る
今すぐ読む
ヘルプセンター
カスタマーサポート
料金プラン
サインイン
デモをリクエストする
Slack を始める
Slack を始める
戻る
機能
コラボレーション
チャンネル
チームの仕事を整理
Slack コネクト
外部のパートナーと協働
メッセージ
チームメンバーと会話
ハドルミーティング
音声やビデオでミーティング
クリップ
情報を録音・録画して共有
CRM
Slack での Salesforce
Salesforce を仕事の流れの中に組み込む
プロジェクト管理
テンプレート
あらゆるタスクをすばやく開始
canvas
情報を柔軟にまとめて整理
リスト
プロジェクトを整理・追跡・管理
ファイル共有
仕事の流れの中でファイルを共有
プラットフォーム
エージェント対応のプラットフォーム
Slack で技術スタックをカスタマイズ・拡張・統合
アプリとインテグレーション
利用しているツールを Slack に連携する
ワークフロービルダー
日常的なタスクを自動化
インテリジェンス
AI を Slack で
時間を節約して仕事をスマートに
Agentforce
AI エージェントと Slack 内で協働
エンタープライズ検索
1 つの検索バーであらゆる情報を検索
管理とセキュリティ
セキュリティ
データを守りコンプライアンスを確保
Enterprise Key Management
アクセスのモニタリングと管理
Slack Atlas
情報豊富なプロフィールと組織図
デモを見る
Slack をダウンロードする
Slack マーケットプレイス
チームのニーズにぴったりのエージェントとアプリを見つけましょう。
Marketplace をブラウズする
Slack とは
Slack とメールの比較
アクセシビリティ
ソリューション
部門別
エンジニアリング
IT
カスタマーサービス
営業
プロジェクト管理
マーケティング
人事
セキュリティ
業種別
製造、自動車およびエネルギー
テクノロジー
メディア
小規模企業
金融サービス
小売
教育
医療＆ライフサイエンス
デモを見る
Slack をダウンロードする
すべてのソリューションを見る
テンプレートギャラリー
さまざまなタスクに応じたテンプレートで、すばやく仕事を開始。
テンプレートを見る
タスク管理
拡張性
エンゲージメント
信頼性
エンタープライズ
リソース
リソースライブラリ
新着情報
デモを見る
イベント
開発者
パートナー
ユーザー事例
コミュニティ
Slack 認定
ブログ
Slack マーケットプレイス
デモを見る
Slack をダウンロードする
注目
「State of Work」レポートで生産性のトレンドを知る
今すぐ読む
ヘルプセンター
カスタマーサポート
料金プラン
サインイン
デモをリクエストする
Slack をダウンロードする
Slack テンプレート
営業 テンプレート
セールスイネーブルメントハブ
セールスイネーブルメントハブ
営業リソースを共有し、チームメンバーで Tip を共有してコラボレーションできる場所です。
テンプレートを入手する
テンプレートの機能 :
イネーブルメントハブ
チームの Tip トラッカー
営業ハブ歓迎メッセージ
営業ヒントフォーム
タグ :
営業
生産性
チーム文化
チーム管理
このテンプレートを共有する
その他の便利なテンプレート
営業トラッカーテンプレート
案件トラッカー
顧客コンタクト管理テンプレート
プロジェクトトラッカーテンプレート
Esc
その仕事、Slack で。
Slack を始める