Cada equipo de ventas tiene sus materiales de referencia, como centros de anuncios, presentaciones, flujos de trabajo, guiones, guías, actualizaciones del equipo y recomendaciones compartidas en reuniones o conversaciones.

El problema es tener toda la información relevante en un solo lugar para que sea fácil de encontrar y utilizar.

Una plantilla de capacitación de ventas resuelve este problema. Proporciona a tu equipo un espacio de trabajo compartido para organizar las operaciones de ventas. La formación, las herramientas y la colaboración en tiempo real pueden darse simultáneamente si se configura una plantilla de capacitación de ventas en el sistema operativo de trabajo con el que ya cuenta tu equipo.

Cómo utilizar la plantilla de capacitación de ventas de Slack

Esta plantilla facilita la creación de un espacio centralizado para acceder a recursos de ventas, colaborar y recibir orientación directamente en Slack. A continuación, te explicamos cómo configurarla y empezar a utilizarla con tu equipo.

Añade la plantilla a Slack. Haz clic en el botón “Usar plantilla” para instalar la plantilla de capacitación de ventas en tu espacio de trabajo de Slack. Se creará al instante un canal específico con pestañas y herramientas predefinidas, que puedes personalizar. Personaliza el espacio. Edita la información del canal y fija contenido útil que facilite el proceso de ventas. En la plantilla, puedes hacer lo siguiente:

Añadir directrices para la calificación de clientes potenciales, guiones de llamadas y presentaciones. Incluir enlaces a paneles de CRM o plataformas de ventas. Grabar y fijar un breve vídeo sobre cómo gestionar objeciones o cerrar negociaciones. Utiliza las dos primeras pestañas integradas para organizar tu contenido: Pestaña Mensajes. Publica anuncios importantes, manuales nuevos y novedades del equipo. Centro de capacitación. Almacena activos como presentaciones, calculadoras de precios y plantillas de propuestas, junto con todo lo que tu equipo necesita para cerrar las negociaciones.



Motiva al equipo con consejos. Anima a los representantes a utilizar la pestaña de seguimiento de consejos del equipo (la tercera de la plantilla) para compartir lo que funciona en la práctica. Pueden etiquetar cada consejo por etapa del recorrido e incluir contexto útil para que los demás lo prueben. Utiliza flujos de trabajo. La pestaña de flujos de trabajo (la cuarta de la plantilla) facilita la automatización de acciones clave, como dar la bienvenida a nuevos representantes, recopilar consejos de ventas o pedir al equipo que actualice el material promocional. Compártela con las partes interesadas. Invita a socios de diferentes departamentos, como marketing, producto o éxito de los clientes, a unirse a la plantilla para que todos estén coordinados en cuanto a mensajes, materiales y prioridades de ventas.

¿Qué es una plantilla de capacitación de ventas?

Una plantilla de capacitación de ventas es un espacio de trabajo estructurado que ayuda a los equipos de ventas a centralizar los recursos, coordinar los mensajes y actuar con mayor rapidez ante cada oportunidad.

Una plantilla de capacitación de ventas reúne todo en un solo lugar al que se puede acceder fácilmente, por lo que evita tener que recurrir a documentos desperdigados, comunicaciones aisladas o herramientas externas. Crea un sistema compartido en el que los representantes y gestores pueden encontrar rápidamente lo que necesitan (como presentaciones de ventas, guiones de conversación, guías de calificación, previsiones y plantillas de propuestas) y colaborar sin ralentizar el proceso.

En Slack, la plantilla de capacitación de ventas transforma un canal en un centro de operaciones de ventas en tiempo real al que todos pueden acceder. Los mensajes permanecen en primer plano, mientras que las pestañas adicionales, como el centro de capacitación, el seguimiento de consejos del equipo y los flujos de trabajo, facilitan la organización y la actualización de todo.

Si todo el equipo trabaja desde el mismo espacio, puede mantenerse centrado en lo más importante: sacar adelante los proyectos.

Ventajas de usar una plantilla de capacitación de ventas

Si los equipos de ventas disponen de un único canal de Slack estructurado que conecta los recursos, la comunicación y los flujos de trabajo, pueden actuar con mayor rapidez y ser más productivos.

A continuación, te indicamos cinco formas en las que esto ayuda a los equipos a mejorar:

Rápida incorporación de nuevos representantes. Los nuevos empleados pueden incorporarse más rápidamente al disponer de todo lo que necesitan, como guiones, presentaciones, flujos de trabajo y orientación sobre los productos, en un espacio centralizado. En lugar de tener que recopilar información, reciben una experiencia guiada desde el primer día.

Mayor coherencia. Como todo el equipo trabaja con los mismos manuales y mensajes, tiene una voz única. Los representantes saben qué argumento utilizar, qué términos mencionar, cuáles son los estándares de procesamiento de pedidos de venta y cómo responder a las objeciones clave.

Mayor visibilidad para los gestores. Los responsables de ventas pueden detectar qué funciona (y qué no) revisando los consejos compartidos, los recursos fijados y la actividad del canal. También resulta más fácil ofrecer orientación en el momento, actualizar los materiales de forma proactiva y subsanar las deficiencias de capacitación antes de que ralenticen las negociaciones.

Mayor colaboración entre equipos. La incorporación de los departamentos de marketing, producto y éxito de los clientes al canal permite mantener la coherencia de los mensajes y adaptarse más fácilmente a los cambios en las prioridades y el proceso de ventas .

Ahorro de tiempo gracias a la automatización. Los flujos de trabajo integrados se encargan de las tareas repetitivas (como dar la bienvenida a los nuevos representantes o recopilar información), de modo que el equipo puede centrarse en las ventas.

Siete prácticas recomendadas para el uso del centro de capacitación de ventas

Un espacio de trabajo estático para la capacitación de ventas puede carecer de utilidad en poco tiempo. Para que el centro de Slack te resulte útil a largo plazo, tienes que usarlo como un recurso dinámico que evolucione junto con las necesidades del equipo.

A continuación, te explicamos cómo conseguir que siga siendo eficaz:

Actualiza el contenido con regularidad. Actualiza las presentaciones, los estudios de casos, los consejos para gestionar objeciones y las guías de conversación basándote en lo que funciona en la práctica. Añade clips para explicar nuevas estrategias de forma rápida y personalizada.

Etiquétalo y clasifícalo todo. Utiliza convenciones de nomenclatura claras y las pestañas fijadas de Slack para organizar los recursos por etapa del recorrido, sector o línea de producto. Esto facilita la búsqueda de contenido, especialmente cuando se está bajo presión.

Fomenta los comentarios sobre la marcha. Pide a los representantes que utilicen la plantilla de capacitación de ventas y compartan un consejo o una lección aprendida cada semana en la pestaña de seguimiento de consejos del equipo. De este modo, el centro se basará en la experiencia real.

Rota la responsabilidad. Asigna cada mes a un miembro diferente del equipo la tarea de auditar y actualizar el centro de capacitación para que no quede obsoleto.

Destaca los éxitos. Subraya cómo el centro ha ayudado a cerrar una negociación. Esto refuerza su valor y fomenta su uso constante por parte de todo el equipo.

Utiliza flujos de trabajo para solicitar actualizaciones. Establece recordatorios periódicos para revisar y modificar los recursos, o automatiza las solicitudes de comentarios después de grandes logros o fracasos.

Fija enlaces y contactos importantes. Facilita a los representantes la búsqueda de personas con las que hablar o de recursos que utilizar fijando los contactos y las herramientas clave actuales en el canal.

¿Por qué utilizar Slack para la capacitación de ventas?

Slack reúne las herramientas, el contenido y las conversaciones que los equipos de ventas necesitan para estar coordinados y actuar con rapidez.

A diferencia de los documentos estáticos o las herramientas aisladas, Slack crea un espacio de trabajo dinámico donde la capacitación se lleva a cabo en tiempo real y con contexto. A continuación, te explicamos por qué es la plataforma ideal para la capacitación de ventas:

Colaboración en tiempo real

Los representantes de ventas y los gestores están sincronizados gracias a las actualizaciones instantáneas, las @menciones y los mensajes compartidos. Tanto si se trata de publicar un nuevo manual como de impartir formación, la comunicación tiene lugar donde ya se está trabajando.

Base de conocimientos centralizada

Con pestañas fijadas como el centro de capacitación, el equipo tiene un único lugar al que acceder para consultar los guiones de conversación, las presentaciones, las herramientas de precios y las actualizaciones de productos. Ya no hace falta rebuscar en carpetas ni ir preguntando a todo el mundo si tiene la última versión.

Flujos de trabajo integrados

Los flujos de trabajo integrados de Slack automatizan tareas cotidianas que, aunque sencillas, son clave para que el equipo siga avanzando, como dar la bienvenida a nuevos representantes, recopilar información sobre el terreno, asignar clientes potenciales o solicitar la actualización de contenidos obsoletos.

Herramientas integradas para facilitar la adopción

Gracias a funciones como clips, búsqueda y acceso móvil, los representantes pueden interactuar fácilmente con el contenido según sus necesidades, desde su escritorio o cualquier otro sitio.

Integraciones inteligentes con tus herramientas de ventas

Slack se conecta con herramientas como Salesforce, Gong, HubSpot y muchas más, para que tus datos de ventas, actualizaciones de CRM y materiales de capacitación confluyan en un único espacio de trabajo compartido sin costes adicionales.

Con Slack como sistema operativo de trabajo, el uso de plantillas de Slack para la capacitación de ventas será parte inherente de los flujos de trabajo diarios, en lugar de una herramienta independiente. Todo lo que el equipo necesita se encuentra en un solo lugar, siempre actualizado y listo para respaldar tu próxima negociación.