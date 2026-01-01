Por su naturaleza, las canalizaciones de ventas están siempre en constante cambio, pero un sistema de seguimiento de negociaciones garantiza que no se escape nada. Los sistemas de seguimiento de negociaciones permiten a tu equipo de ventas controlar cómo progresa cada cliente potencial a través de la canalización de ventas, lo que les ayuda a cerrar las negociaciones con más facilidad.

La plantilla de seguimiento de negociaciones de Slack integra el seguimiento de las negociaciones directamente en el mismo lugar donde realizas el resto de tu trabajo, lo que facilita a los equipos colaborar en las negociaciones en tiempo real.

Cómo usar esta plantilla de seguimiento de negociaciones

Sigue estos pasos para utilizar la plantilla de seguimiento de negociaciones de Slack:

Descarga la plantilla: haz clic en “Obtener plantilla”. Se te solicitará iniciar sesión en Slack y obtener la autenticación para el espacio de trabajo en el que vas a utilizar la plantilla. Personaliza las fases de la negociación y sus responsables: verás varias pestañas de colores para cada fase del ciclo de ventas. Puedes personalizarlas para que coincidan con la terminología preferida de tu organización. Después, puedes asignar responsables a cada fase para que puedan supervisar el progreso de la negociación. Asigna negociaciones y añade los datos clave: estas son secciones personalizadas donde puedes indicar el nombre, valor y nivel de prioridad de cada negociación. Un menú te permite seleccionar el estado actual de la negociación. Al elegir un estado, la información de esa negociación se completará de forma automática en la pestaña correspondiente. Configura el flujo de trabajo: utiliza integraciones, recordatorios y alertas para crear un flujo de trabajo de ventas. Puedes enviar recordatorios a los miembros del equipo cuando tengan que hacer un seguimiento de algo y establecer notificaciones de alerta para los cambios que requieran atención, como cuando el estado de una negociación aumenta de nivel de prioridad. También puedes utilizar integraciones con Slack para conectar este sistema de seguimiento de negociaciones con un CRM más grande, una herramienta de gestión de proyectos u otro software de capacitación de ventas. Comparte la plantilla con tu equipo: crea un canal dedicado a la gestión de negociaciones para que todo el mundo pueda colaborar.

¿Qué es un seguimiento de negociaciones?

Un sistema de seguimiento de negociaciones es una herramienta que ofrece visibilidad sobre cada negociación en la que está trabajando tu equipo, así como sobre su fase actual en el ciclo de ventas. Los sistemas de seguimiento de negociaciones mejoran la visibilidad dentro del equipo de ventas y ayudan a garantizar que las negociaciones avancen correctamente por la canalización.

La visibilidad y la coordinación proporcionadas por estas herramientas de seguimiento ayudan a los equipos de ventas a trabajar de manera más eficiente a lo largo de todo el proceso de ventas. También son herramientas valiosas para los gestores de cuentas que tienen que forjar relaciones con los clientes durante los procesos de ventas y guiarlos hasta el cierre y más allá.

Los sistemas de seguimiento de negociaciones son fundamentales en empresas de todos los tamaños, pero esta plantilla puede ser especialmente útil para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Puede ayudar a las pymes a evaluar el estado de su canalización y prever los ingresos sin tener que invertir en plataformas de CRM a gran escala que ofrecen más funciones de las que necesitan actualmente.

Ventajas de utilizar un sistema de seguimiento de negociaciones

Estas son algunas de las ventajas de utilizar un sistema de seguimiento de negociaciones:

Visibilidad y coordinación entre los equipos: un sistema de seguimiento claro y sencillo permite a cualquier persona de cualquier equipo ver de un vistazo en qué estado se encuentra una negociación. Las ventas, la administración de cuentas, la planificación de ingresos y mucho más pueden mantenerse coordinadas.

Mejor colaboración en equipo: cuando todo el mundo conoce el estado de una negociación, pueden entender mejor su función en su seguimiento y colaborar de manera más proactiva.

Recordatorios automatizados: es normal olvidar algo cuando se gestionan varias negociaciones, pero los recordatorios automatizados que envía este sistema de seguimiento garantizan que no se pase nada por alto.

Actualizaciones centralizadas: este sistema de seguimiento se puede actualizar en tiempo real, por lo que nadie trabaja con información obsoleta.

Ciclos de ventas más eficientes: la visualización instantánea del estado de una negociación te ayuda a entender rápidamente qué hay que hacer para avanzar a los candidatos a través de la canalización , lo que mantiene los flujos de trabajo de ventas rápidos y eficientes.

¿Quién debería utilizar esta plantilla?

Casi cualquier persona que gestione ventas, asociaciones o negociaciones puede beneficiarse de usar esta plantilla.

El equipo de ventas y sus gestores pueden utilizarla para optimizar y mejorar los procesos de ventas, mientras que los gestores de cuentas pueden obtener una mejor visibilidad de las cuentas de clientes potenciales. Los equipos de operaciones de ingresos pueden beneficiarse de esta plantilla, ya que una mayor información de las negociaciones potenciales les ayuda a elaborar previsiones más precisas.

Esta plantilla es especialmente útil para empresas pequeñas que están ampliando su lista de clientes. Se trata de una herramienta sencilla que es más fácil de usar que los softwares de ventas complejos diseñados para grandes empresas. A medida que una empresa pequeña crece, puede integrar el sistema de seguimiento con CRM como Salesforce para acceder a más funciones mientras mantiene la eficiencia de los flujos de trabajo del sistema de seguimiento.

¿Por qué utilizar Slack para hacer un seguimiento de las negociaciones?

Esta plantilla de Slack ofrece un sistema de seguimiento de negociaciones con toda la versatilidad, personalización y funciones de colaboración que esperas de Slack.

La simple interfaz y la capacidad de mantener todas las conversaciones relacionadas con ventas en el mismo canal hacen que Slack sea un sitio ideal para hacer un seguimiento de las negociaciones. Esto simplifica la colaboración en tiempo real y mejora tu flujo de trabajo al automatizar recordatorios, alertas y notificaciones que mantienen a todo el mundo al tanto sobre el progreso de cada negociación.

Si el sistema de seguimiento optimizado se vuelve demasiado simple para tus necesidades, puedes aprovechar las numerosas integraciones de Slack para combinarlo con las funciones de otro software. Las herramientas de CRM y ventas, como Salesforce, te permiten almacenar más datos sobre tus candidatos, al mismo tiempo que sigues utilizando el sistema de seguimiento para la gestión diaria de ventas.

Simplificación del ciclo de ventas

Gestionar varios candidatos en diferentes fases del ciclo de ventas puede volverse un caos con facilidad. Sin embargo, usar esta plantilla de seguimiento de negociaciones ayuda a mantener el proceso organizado y a tu equipo coordinado. Además de proporcionar claridad a lo largo del seguimiento de las negociaciones, esta herramienta se integra con los flujos de trabajo de Slack, lo que te permite gestionar tu proceso de ventas exactamente como prefieras.