銷售管道總是充滿變數，但有了交易追蹤工具就能萬無一失。透過交易追蹤工具，銷售團隊可以掌握每位潛在客戶在銷售管道的進展，更輕鬆達成交易。

有了 Slack 交易追蹤工具範本，在日常工作環境中就能直接追蹤交易，團隊便能更順利地即時協作處理交易。

如何使用此交易追蹤工具範本

按照下列步驟使用 Slack 的交易追蹤工具範本：

下載範本。 按一下「取得範本」。系統將提示登入 Slack，並為要使用範本的工作空間完成認證。 自訂交易階段及各階段負責人。 你會看到不同顏色的分頁，分別對應銷售週期的各個階段。你可以自訂這些分頁，採用組織的慣用詞彙，接著為各個階段指派負責人，以便監控交易進度。 指派交易，並新增重要詳細資料。 你可以在可自訂區段中輸入每筆交易的名稱、價值和優先順序，透過功能表可以選取交易目前的狀態。選擇狀態後，系統會自動在對應的分頁下填入該筆交易的資訊。 設定工作流程。 使用整合、提醒和快訊功能建立銷售工作流程。你可以在團隊成員需要進行後續追蹤時傳送提醒，並針對需留意的變更 (例如交易狀態優先順序提升) 設定快訊通知，還可以使用 Slack 整合 將此交易追蹤工具連結至較大規模的 CRM 平台、專案管理工具或其他銷售支援軟體。 與團隊共用範本。 建立專屬的交易管理頻道，讓所有人都能參與協作。

什麼是交易追蹤工具？

交易追蹤工具是一項利器，方便你掌握團隊處理的每筆交易，及交易目前的銷售週期階段。交易追蹤工具讓銷售團隊更加瞭解交易狀況，確保交易在銷售管道內順利進行。

這些追蹤工具提供一目瞭然的資訊，讓銷售團隊步調一致，有助於在整個銷售流程中更有效地協作。這些追蹤工具對客戶經理也很有幫助，因為他們需要在銷售過程中與客戶建立關係，並引導客戶成交及提供後續協助。

交易追蹤工具對各種規模的企業都不可或缺，但中小企業可能會覺得這款範本格外有用。它能幫助中小型企業評估管道運作狀況和預測收益，避免投資功能超出目前所需的大型 CRM 平台。

使用交易追蹤工具的好處

使用交易追蹤工具的好處包括：

誰適合使用此範本？

幾乎所有負責管理銷售、夥伴關係或交易的人員使用此範本都會有幫助。

銷售人員及其主管可以利用此範本簡化和改進銷售流程，而客戶經理則可進一步掌握潛在客戶的狀況；收益營運團隊可透過此範本加深對潛在交易的瞭解，並據此做出更精準的預測。

對於正在拓展客戶數量的小型精簡企業而言，此範本尤為實用。這款工具直覺好用，比起專為大型企業設計的複雜銷售軟體更容易上手。而隨著小型企業的成長，範本能整合追蹤工具與 Salesforce 等 CRM 平台，帶來更多功能，同時保有追蹤工具的高效率工作流程。

為何選擇 Slack 追蹤交易？

你期望 Slack 帶來的靈活度、可自訂性和協作功能，這款 Slack 範本提供的交易追蹤工具統統都有。

介面簡便好用，所有與銷售相關的對話集中在同個頻道中，讓 Slack 自然而然成為追蹤交易的理想平台。透過自動傳送提醒、快訊和通知，所有人都能掌握每筆交易的最新進展，可簡化即時協作，讓工作流程更加順暢。

如果精簡的追蹤工具功能太過陽春，無法滿足需求，你可以利用 Slack 的多項整合，搭配使用其他軟體的功能。你可以使用 Salesforce 等 CRM 和銷售工具來儲存更多潛在客戶資料，同時使用追蹤工具管理每日銷售工作。

簡化銷售週期流程

管理處於不同銷售週期階段的多個潛在客戶，很容易變成一團亂。但有了此交易追蹤工具範本，就能讓流程保持井然有序，團隊步調一致。這款工具不僅有助於清楚追蹤交易，還與 Slack 工作流程整合，讓你能完全按照偏好的方式管理銷售流程。