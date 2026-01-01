Le pipeline delle vendite sono, per natura, sempre in divenire, ma con un tracker delle trattative non ti perderai neanche un cambiamento. Il tracker delle trattative permette al tuo team di vendita di tenere d'occhio i progressi dei potenziali clienti nella pipeline delle vendite, per aiutarli a chiudere le trattative più facilmente.

Il modello del tracker delle trattative di Slack porta il monitoraggio delle trattative direttamente là dove sì trova il resto del tuo lavoro, rendendo più facile per i team collaborare alle trattative in tempo reale.

Come usare questo modello di tracker delle trattative

Segui questi passaggi per usare il modello di tracker delle trattativa di Slack:

Scarica il modello. Fai clic su "Ottieni modello". Ti verrà chiesto di accedere a Slack e ottenere l'autenticazione per l'area di lavoro in cui userai il modello. Personalizza le fasi delle trattative e i loro proprietari Vedrai diverse schede colorate per ogni fase del ciclo di vendita. Puoi personalizzarle per abbinarle alla terminologia preferita della tua organizzazione. Puoi quindi assegnare un proprietario a ogni fase, così che possa monitorare il progresso della trattativa. Assegna trattative e aggiungi i dettagli chiave. Sono presenti sezioni personalizzabili, dove puoi inserire il nome, il valore e la priorità di ogni trattativa. Un menu ti permette di selezionare lo stato attuale della trattativa. Scegliere uno stato inserirà automaticamente le informazioni di quella trattativa nella scheda corretta. Configura il workflow. Usa integrazioni, promemoria e avvisi per creare un workflow delle vendite. Puoi inviare promemoria ai membri del team quando devono andare avanti con qualcosa, impostare delle notifiche di avviso per modifiche che richiedono attenzione, come l'aumento di priorità di una trattativa. Puoi anche usare le integrazioni di Slack per connettere il tracker delle trattative a un CRM più vasto, uno strumento di gestione dei progetti o un altro software per le vendite. Condividi il modello col tuo team. Crea un canale dedicato alla gestione della trattativa, così che tutti possano collaborare.

Cos'è un tracker delle trattative?

Un tracker delle trattative è uno strumento che fornisce visibilità a tutte le trattative a cui sta lavorando il tuo team e al loro stato attuale nel ciclo di vendite. I tracker delle trattative migliorano la consapevolezza dei team di vendita e assicurano che le trattativa si stiano muovendo correttamente lungo la pipeline.

La visibilità e l'adeguamento forniti da questi tracker aiutano i team di vendita a lavorare in modo più efficiente in tutto il processo di vendita. Ci sono anche strumenti preziosi per gli account manager che hanno bisogno di costruire un legame con i clienti durante la vendita e guidarli verso e dopo la chiusura.

I tracker delle trattative sono essenziali per le attività di ogni dimensione, ma quelle medio-piccole (PMI) lo troveranno particolarmente utile. Può aiutare le PMI a valutare lo stato della propria pipeline e prevedere ricavi senza investire in piattaforme CRM su larga scala, che offrono più funzioni di quelle di cui hanno bisogno.

Trai vantaggio dall'uso di un tracker delle trattative

Alcuni vantaggi di un tracker delle trattative sono:

Visibilità e adeguamento tra team. Un tracker semplice e chiaro permette a chiunque di capire al volo a che punto è una trattativa. Vendite, gestione degli account, pianificazione dei ricavi e altro possono essere coordinati.

Migliore collaborazione tra team. Quando tutti sono consapevoli dello stato di una trattativa, possono comprendere il meglio il proprio ruolo nel perseguirla e collaborare in modo più proattivo.

Promemoria automatizzati. È naturale scordarsi di qualcosa quando si gestiscono tante trattative, ma i promemoria automatizzati che invia il tracker fanno sì che niente venga trascurato.

Aggiornamenti centralizzati. Questo tracker può essere aggiornato in tempo reale, quindi nessuno lavorerà mai con informazioni obsolete.

Cicli di vendita più efficienti. La visualizzazione istantanea degli stati delle trattative ti aiuta a comprendere velocemente cosa devi fare per spostare i lead lungo la pipeline mantenendo il workflow delle vendite pronto e efficiente.

Chi dovrebbe usare questo modello?

Quasi tutti coloro che gestiscono vendite, partnership o trattative possono trarre vantaggio da questo modello.

I venditori e i loro manager possono usarlo per snellire e migliorare i processi di vendita, mentre gli account manager possono ottenere una migliore visibilità dei clienti potenziali. I team delle operazioni sui ricavi possono tratte vantaggio da questo modello perché informazioni dettagliate sulle potenziali trattative li aiutano a creare previsioni più accurate.

Questo modello è particolarmente utile per compagnie piccole e snelle, che stanno espandendo il proprio elenco clienti. È uno strumento diretto, più facile da usare di software di vendita complessi per le grandi aziende. Crescendo una piccola azienda può integrare il tracker con un CRM come Salesforceper avere accesso a più funzioni, mantenendo l'efficienza dei workflow del tracker.

Perché usare Slack per monitorare le trattative?

Il modello di Slack offre un tracker delle trattative con la versatilità, la personalizzazione e le funzioni di collaborazione che ti aspetti da Slack.

L'interfaccia semplice e la capacità di tenere tutte le conversazioni legate a una vendita in un unico canale fa sì che Slack sia la scelta naturale per monitorare le trattative. Semplifica la collaborazione in tempo reale e migliora il workflow, automatizzando promemoria, avvisi e notifiche che tengono tutti aggiornati sul progresso di una trattativa.

Se il tracker diventa troppo semplice per le tue necessità, puoi sfruttare le tante integrazioni di Slack per abbinarlo a funzioni del software. Il CRM e strumenti di vendita, come Salesforce, ti permettono di archiviare più dati sui lead, mentre continui a usare il tracker per la gestione quotidiana delle vendite.

Semplifica il ciclo di vendita

Gestire più lead a diverse fasi del ciclo di vendita può facilmente diventare caotico. Tuttavia, utilizzare il modello di tracker delle trattative mantiene il processo organizzato e il team allineato. Oltre a fornire chiarezza nel monitoraggio delle trattative, questo strumento si integra con i workflow di Slack, permettendoti di gestire i tuoi processi di vendita come preferisci.