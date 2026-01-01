Los canales de ventas, por naturaleza, están siempre en constante cambio, pero un rastreador de negociaciones garantiza que nunca te pierdas nada. Los rastreadores de negociaciones permiten a tu equipo de ventas controlar cómo avanza cada cliente potencial a través del canal de ventas, lo que le ayuda a cerrar negociaciones más fácilmente.

La plantilla de rastreador de negociaciones de Slack lleva el seguimiento de negociaciones directamente a donde se realiza el resto de tu trabajo, lo que facilita que los equipos colaboren en las negociaciones en tiempo real.

Cómo usar esta plantilla de rastreador de negociaciones

Sigue estos pasos para usar la plantilla de rastreador de negociaciones de Slack:

Descarga la plantilla. Haz clic en «Obtener plantilla». Se te solicitará que inicies sesión en Slack y obtengas autenticación para el espacio de trabajo donde usarás la plantilla. Personaliza las etapas de la negociación y sus propietarios. Verás varias pestañas de colores para cada etapa del ciclo de ventas. Puedes personalizarlas para que coincidan con la terminología preferida de tu organización. Luego, puedes asignar propietarios a cada etapa para que puedan supervisar el progreso de la negociación. Asigna negociaciones y agrega sus detalles clave. Hay secciones personalizables donde puedes ingresar el nombre, el valor y el nivel de prioridad de cada negociación. Un menú te permite seleccionar el estado actual de la negociación. Al elegir un estado, la información de esa negociación se completará automáticamente en la pestaña correcta. Configura el flujo de trabajo. Usa integraciones, recordatorios y alertas para crear un flujo de trabajo de ventas. Puedes enviar recordatorios a los miembros del equipo cuando necesiten realizar un seguimiento de algo y configurar notificaciones de alerta para cambios que requieran atención, como cuando el estado de una negociación aumenta en el nivel de prioridad. También puedes usar integraciones de Slack para conectar este rastreador de negociaciones a un CRM más grande, una herramienta de administración de proyectos u otro software de habilitación de ventas. Comparte la plantilla con tu equipo. Crea un canal de administración de negociaciones dedicado para que todos puedan colaborar.

¿Qué es un rastreador de negociaciones?

Un rastreador de negociaciones es una herramienta que brinda visibilidad de cada negociación en la que está trabajando tu equipo, así como su etapa actual en el ciclo de ventas. Los rastreadores de negociaciones mejoran el conocimiento en todo el equipo de ventas y ayudan a garantizar que las negociaciones avancen correctamente a través del canal de ventas.

La visibilidad y la sincronización que brindan estos rastreadores ayudan a los equipos de ventas a trabajar de manera más eficiente durante todo el proceso de ventas. También son herramientas valiosas para los administradores de cuentas que necesitan construir relaciones con los clientes durante las ventas y guiarlos hasta el cierre y más allá.

Los rastreadores de negociaciones son esenciales en empresas de todos los tamaños, pero las pequeñas y medianas empresas (pymes) pueden encontrar esta plantilla especialmente útil. Puede ayudar a las pymes a evaluar el estado de su canal de ventas y pronosticar ingresos sin invertir en plataformas de CRM a gran escala que ofrecen más funciones de las que necesitan actualmente.

Beneficios de usar un rastreador de negociaciones

Los siguientes son algunos de los muchos beneficios de usar un rastreador de negociaciones:

Visibilidad y sincronización entre equipos. Un rastreador claro y sencillo permite que cualquier persona de cualquier equipo pueda ver, de un vistazo, en qué estado se encuentra una negociación. Las ventas, la administración de cuentas, la planificación de ingresos y más pueden mantenerse coordinadas.

Mejor colaboración en equipo. Cuando todos conocen el estado de una negociación, pueden entender mejor su rol en su consecución y colaborar de forma más proactiva.

Recordatorios automatizados. Es normal que se olviden cosas al administrar múltiples negociaciones, pero los recordatorios automatizados que envía este rastreador garantizan que no se pase nada por alto.

Actualizaciones centralizadas. Este rastreador puede actualizarse en tiempo real, por lo que nadie trabaja nunca con información obsoleta.

Ciclos de ventas más eficientes. La vista instantánea de los estados de las negociaciones te ayuda a entender, rápidamente, lo que debe hacerse para mover los prospectos a través del canal de ventas , lo que mantiene los flujos de trabajo de ventas rápidos y eficientes.

¿Quién debería usar esta plantilla?

Casi cualquier persona que administre ventas, asociaciones o negociaciones puede beneficiarse del uso de esta plantilla.

Los vendedores y sus administradores pueden usarla para optimizar y mejorar los procesos de ventas, mientras que los administradores de cuentas pueden obtener una mejor visibilidad de las cuentas potenciales. Los equipos de operaciones de ingresos pueden beneficiarse de esta plantilla porque una mayor comprensión de las negociaciones potenciales los ayuda a crear pronósticos más precisos.

Esta plantilla es especialmente útil para empresas pequeñas y eficientes que están ampliando sus listas de clientes. Es una herramienta sencilla y más fácil de usar que un software de ventas complejo diseñado para grandes empresas. A medida que una pequeña empresa crece, puede integrar el rastreador con CRM como Salesforce para acceder a más funciones y, al mismo tiempo, mantener los flujos de trabajo eficientes del rastreador.

¿Por qué usar Slack para el seguimiento de negociaciones?

Esta plantilla de Slack ofrece un rastreador de negociaciones con toda la versatilidad, personalización y funciones de colaboración que esperas de Slack.

La interfaz sencilla y la capacidad de mantener todas las conversaciones relacionadas con las ventas en el mismo canal hacen de Slack un lugar natural para el seguimiento de negociaciones. Esto simplifica la colaboración en tiempo real y mejora tu flujo de trabajo al automatizar recordatorios, alertas y notificaciones que mantienen a todos actualizados sobre el progreso de cada negociación.

Si el rastreador optimizado se vuelve demasiado sencillo para tus necesidades, puedes aprovechar las numerosas integraciones de Slack para combinarlo con las funciones de otro software. Las herramientas de CRM y ventas, como Salesforce, te permiten almacenar más datos acerca de tus prospectos mientras sigues usando el rastreador para la administración diaria de ventas.

Simplifica tu ciclo de ventas

Administrar múltiples prospectos en diferentes etapas del ciclo de ventas puede volverse caótico fácilmente. Sin embargo, el uso de esta plantilla de rastreador de negociaciones ayuda a mantener el proceso organizado y a tu equipo sincronizado. Además de brindar claridad a través del seguimiento de negociaciones, esta herramienta se integra con los flujos de trabajo de Slack, lo que te permite administrar tu proceso de ventas exactamente como prefieras.