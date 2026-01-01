Plantillas de Slack
Ventas plantillas

Plantillas para Ventas

Transforma prospectos en clientes fieles con plantillas que cierran negociaciones.

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Es algo difícil encontrar una plantilla con tantos detalles. Volvamos a intentarlo, pero con menos filtros.
Organiza las negociaciones, haz un seguimiento de las etapas de la canalización de ventas y mide el rendimiento con precisión.
Plantilla de rastreador de ventas
Administra negociaciones y optimiza tu canal de ventas.
Rastreador de negociaciones
Centraliza recursos, acelera la incorporación y ayuda a tu equipo a colaborar y cerrar negociaciones más rápido.
Plantilla de habilitación de ventas
Organiza tu capacitación y herramientas en el mismo lugar.
Centro de recursos para ventas
Fortalece las relaciones con los clientes al llevar los datos de clientes a donde tu equipo ya hace su trabajo.
Plantilla de administración de contacto con clientes
Mantente al día con las tareas de tu equipo con nuestra plantilla gratuita de seguimiento de proyectos. Simplifica la planificación, monitorea el progreso y gestiona fechas límite con facilidad.
Plantilla de seguimiento de proyectos
Con nuestra plantilla de planificación trimestral, puedes organizar, priorizar, hacer seguimiento del progreso y optimizar tu proceso de planificación trimestral.
Plantilla de planificación trimestral
Optimiza el rendimiento de tu equipo con nuestra plantilla de OKR. Establece objetivos claros y haz un seguimiento de los resultados clave para impulsar el crecimiento y el éxito de tu organización.
Plantilla de objetivos y resultados clave (OKR)
Ejecuta proyectos exitosos desde su concepción hasta el lanzamiento.
Plantilla de gestión de proyecto
Convierte tu reunión de sincronización semanal en una reunión rápida y productiva con una plantilla de agenda lista para usar.
Plantilla de agenda para reuniones semanales
Establece temas de reunión, toma notas y captura elementos de acción con nuestra plantilla personalizable de programa de reunión para una colaboración eficiente del equipo.
Plantilla de programa de reunión
Reúne todos tus recursos y enlaces útiles en un solo lugar.
Plantilla de guía de recursos

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