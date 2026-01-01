Slack-Vorlagen
Vertrieb Vorlagen

Vorlagen für Vertrieb

Mit Vorlagen, die den Geschäftsabschluss besiegeln, verwandelst du Leads in treue Kund:innen.

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Wir haben ein paar Schwierigkeiten, eine so präzise Vorlage zu finden. Versuchen wir es noch einmal, dieses Mal mit weniger Filtern.
Organisiere Geschäfte, verfolge Pipeline-Stufen nach und miss die Leistung präzise.
Vorlage zur Vertriebsnachverfolgung
Verwalte Geschäfte und optimiere deine Pipeline.
Geschäftsnachverfolgung
Zentralisiere Ressourcen, beschleunige das Onboarding und hilf deinem Team bei der Zusammenarbeit und beim schnelleren Abschluss von Geschäften.
Sales Enablement-Vorlage
Organisiere deine Schulungen und Tools an einem Ort.
Zentrale Anlaufstelle für Vertriebsressourcen
Baue stärkere Kundenbeziehungen auf, indem du deine Kundendaten genau dort bereitstellst, wo dein Team bereits arbeitet.
Vorlage für das Kundenkontaktmanagement
Behalte die Aufgaben deines Teams im Blick mit unserer kostenlosen Projekt-Tracker-Vorlage. Vereinfache die Planung, verfolge Fortschritte und verwalte Fälligkeitsdaten mühelos.
Projekt-Tracker-Vorlage
Mit unserer Vorlage für die vierteljährliche Planung kannst du deinen Quartalsplanungsprozess organisieren, priorisieren, optimieren sowie Fortschritte verfolgen.
Vorlage für die Quartalsplanung
Optimiere die Leistung deines Teams mit unserer OKR-Vorlage. Setze klare Ziele und verfolge wichtige Ergebnisse, um Wachstum und Erfolg für deine Organisation zu fördern.
Vorlage für Objectives and Key Results (OKR)
Führe erfolgreiche Projekte von der Konzeption bis zur Veröffentlichung durch.
Projektmanagement-Vorlage
Verwandle die wöchentliche Abstimmung in ein schnelles, produktives Check-in mit einer gebrauchsfertigen Agenda-Vorlage.
Vorlage für die wöchentliche Meeting-Agenda
Lege Meeting-Themen fest, mache dir Notizen und erfasse Handlungsschritte mit unserer anpassbaren Vorlage für Meeting-Agenden für effiziente Team-Zusammenarbeit.
Vorlage für Meeting-Agenden
Bewahre alle deine hilfreichen Ressourcen und Links an einem Ort auf.
Ressourcen-Leitfaden-Vorlage

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