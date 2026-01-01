Slack 템플릿
영업개의 템플릿

영업 템플릿

거래를 성사시키는 템플릿으로 리드를 충성 고객으로 변환하세요.

거래를 체계화하고, 파이프라인 단계를 추적하며, 정확하게 성과를 측정하세요.
영업 추적기 템플릿
거래를 관리하고 파이프라인을 간소화하세요.
거래 추적기
팀이 이미 작업 중인 곳에 고객 데이터를 직접 제공하여 더 강력한 고객 관계를 구축하세요.
고객 연락처 관리 템플릿
무료 프로젝트 추적기 템플릿으로 팀의 작업을 체계적으로 관리하세요. 계획을 단순화하고, 진행 상황을 추적하며, 마감일을 쉽게 관리할 수 있습니다.
프로젝트 추적기 템플릿
Slack의 분기별 계획 템플릿을 사용하면 분기별 계획 프로세스를 구성하고, 우선순위를 지정하며, 진행 상황을 추적하고, 간소화할 수 있습니다.
분기별 계획 템플릿
OKR 템플릿으로 팀의 성과를 최적화하세요. 명확한 목표를 설정하고 핵심 결과를 추적하여 조직의 성장과 성공을 끌어내세요.
목표 및 핵심 결과(OKR) 템플릿
구상부터 출시까지 성공적인 프로젝트를 진행하세요.
프로젝트 관리 템플릿
바로 사용할 수 있는 안건 템플릿으로 주간 회의를 빠르고 생산적인 업무 확인 회의로 바꿔보세요.
주간 회의 안건 템플릿
사용자 지정 회의 주제 템플릿으로 회의 주제를 설정하고, 간단한 메모를 작성하며, 작업 항목을 기록하고, 효율적인 팀 협업을 실현하세요.
회의 주제 템플릿
모든 유용한 리소스와 링크를 한곳에 보관하세요.
리소스 가이드 템플릿
팀이 최고의 성과를 내는 데 필요한 투명성과 구조를 제공하세요.
팀 체크인 템플릿
목표를 설정하고, 성장을 추적하며, 리소스를 공유하여 직원 성장을 효율화하세요.
일대일 회의 템플릿

