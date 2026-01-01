Modelli di Slack
Modelli Vendite

Modelli per Vendite

Assicurati la fedeltà dei clienti con modelli che ti permettono di chiudere l’affare.

0
Stiamo avendo dei problemi a trovare un modello così preciso. Riproviamo, questa volta con meno filtri.
Organizza trattative, monitora le fasi della pipeline e misura le prestazioni in modo accurato
Modello di registro delle vendite:
Gestisci le trattative e snellisci la pipeline.
Tracker delle trattative
Centralizza le risorse, velocizza l’onboarding e aiuta il tuo team a collaborare e concludere gli affari più rapidamente.
Modello di abilitazione alle vendite
Organizza la tua formazione e i tuoi strumenti in un unico posto.
Hub risorse di vendita
Costruisci relazioni più solide con i clienti inserendo i dati direttamente dove il tuo team lavora ogni giorno.
Modello di gestione dei contatti cliente
Mantieni il controllo sui compiti del tuo team con il nostro modello gratuito di tracker del progetto. Semplifica la pianificazione, monitora i progressi e gestisci le scadenze con facilità.
Modello di tracker del progetto
Con il nostro modello di pianificazione trimestrale puoi organizzare, dare priorità, monitorare i progressi e semplificare il tuo processo di pianificazione trimestrale.
Modello di pianificazione trimestrale
Ottimizza le prestazioni del team con il nostro modello OKR. Stabilisci obiettivi chiari e monitora i risultati chiave per promuovere la crescita e il successo della tua organizzazione.
Modello obiettivi e risultati chiave (OKR)
Gestisci progetti di successo dall'inizio fino al momento del rilascio.
Modello di gestione del progetto
Trasforma la tua sincronizzazione settimanale in un check-in veloce e produttivo grazie a un modello di agenda pronto all’uso.
Modello di agenda per riunioni settimanali
Imposta gli argomenti della riunione, prendi appunti e cattura gli elementi d'azione con il nostro modello di agenda per riunioni personalizzabile per una collaborazione efficiente del team.
Modello di agenda per riunioni
Mantieni tutte le risorse e i link utili in un unico posto.
Modello di guida alle risorse

Esplora altre categorie

Gestione team
Comunicazione
Produttività
Cultura del team