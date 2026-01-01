Modèles Slack
Ventes modèles

Modèles pour Ventes

Transformez les pistes en clients fidèles grâce à des modèles pour sceller vos accords.

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Il nous est difficile de trouver un modèle aussi précis. Réessayons avec moins de filtres.
Organisez les contrats, suivez les étapes du pipeline et mesurez les performances avec précision.
Modèle de suivi des ventes
Gérez vos contrats et optimisez votre pipeline de ventes.
Suivi des ventes
Centralisez vos ressources, accélérez l'intégration des nouveaux collaborateurs et aidez votre équipe à gagner des contrats plus vite.
Modèle d’activation des ventes
Organisez vos formations et vos outils au même endroit.
Centre de ressources commerciales
Renforcez vos relations clients en intégrant vos données clients dans l’environnement de travail de votre équipe.
Modèle de gestion des contacts clients
Gardez un œil sur les tâches de votre équipe grâce à notre modèle gratuit de suivi de projet. Simplifiez la planification, suivez la progression et gérez les échéances en toute simplicité.
Modèle de suivi de projet
Notre modèle de planning trimestriel vous permet d’organiser, de hiérarchiser, de suivre la progression et de simplifier votre processus de planification trimestrielle.
Modèle de planning trimestriel
Optimisez les performances de votre équipe avec notre modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR). Définissez des objectifs clairs et suivez les résultats clés pour stimuler la croissance et la réussite de votre organisation.
Modèle d’objectifs et de résultats clés (OKR)
Menez à bien vos projets de leur conception à leur lancement.
Modèle de gestion de projet
Transformez votre réunion hebdomadaire en point rapide et productif avec un modèle d'ordre du jour prêt à l'emploi.
Modèle d'ordre du jour de réunion hebdomadaire
Définissez les sujets de réunion, prenez des notes et consignez les éléments d’action avec notre modèle d’ordre du jour de réunion personnalisable, pour une collaboration d’équipe efficace.
Modèle d’ordre du jour de réunion
Rassemblez l’ensemble de vos ressources utiles et de vos liens au même endroit.
Modèle de guide des ressources

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