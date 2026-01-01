Modelos para Vendas
Transforme leads em fidelidade com modelos que garantem o fechamento de negócios.
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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Modelo do rastreador de vendas
Rastreador de negócios
Modelo de capacitação de vendas
Central de recursos de vendas
Modelo de gerenciamento de contato com clientes
Modelo de rastreador de projetos
Modelo de planejamento trimestral
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Modelo de gerenciamento de projetos
Modelo de pauta da reunião semanal
Modelo de pauta de reunião
Modelo de guia de recursos