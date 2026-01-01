Modelos do Slack
Vendas modelos

Modelos para Vendas

Transforme leads em fidelidade com modelos que garantem o fechamento de negócios.

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Nós estamos com dificuldade para encontrar um modelo tão específico. Vamos tentar de novo, mas agora com menos filtros.
Organize negócios, rastreie as etapas do pipeline e avalie o desempenho com precisão
Modelo do rastreador de vendas
Controle os negócios e simplifique o pipeline.
Rastreador de negócios
Centralize recursos, acelere a integração e ajude sua equipe a colaborar e fechar negócios mais rapidamente.
Modelo de capacitação de vendas
Organize treinamentos e ferramentas em um só lugar.
Central de recursos de vendas
Crie relacionamentos sólidos com os clientes inserindo os dados deles onde sua equipe já está trabalhando.
Modelo de gerenciamento de contato com clientes
Fique sempre por dentro das tarefas da sua equipe com nosso modelo gratuito de rastreador de projetos. Simplifique o planejamento, acompanhe o progresso e gerencie prazos com facilidade.
Modelo de rastreador de projetos
Com nosso modelo de planejamento trimestral, você pode organizar, priorizar, acompanhar e otimizar seu processo de planejamento trimestral.
Modelo de planejamento trimestral
Otimize o desempenho da sua equipe com nosso modelo de OKR. Defina objetivos claros e acompanhe os principais resultados para impulsionar o crescimento e o sucesso da sua organização.
Modelo de objetivos e principais resultados (OKR)
Execute projetos bem-sucedidos desde a concepção até o lançamento.
Modelo de gerenciamento de projetos
Transforme reuniões semanais de alinhamento em uma conversa rápida e produtiva com um modelo de pauta pronto para uso.
Modelo de pauta da reunião semanal
Defina os assuntos da reunião, faça anotações e registre itens de ação com nosso modelo personalizável de pauta de reunião para a colaboração eficiente da equipe.
Modelo de pauta de reunião
Mantenha todos os seus recursos e links úteis em um só lugar.
Modelo de guia de recursos

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